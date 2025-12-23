L'Ukraine dans le noir après des frappes russes

Les autorités ukrainiennes ont annoncé mardi des coupures de courant dans plusieurs régions du pays à la suite de frappes russes sur ses infrastructures. L'armée russe bombarde l'Ukraine quasiment toutes les nuits avec des missiles et des drones.

«La Russie attaque une fois de plus nos infrastructures énergétiques. En conséquence, des coupures de courant d'urgence ont été déclenchées dans plusieurs régions d'Ukraine», a indiqué le ministère de l'énergie sur le réseau social Telegram.

L'opérateur électrique Ukrenergo a fait état d'une «attaque massive de missiles et de drones» et dit que les travaux de réparation démarreraient dès que la situation sécuritaire le permettrait. Il n'a pas été fait état de victime à ce stade.

Source: AFP