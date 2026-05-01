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Ignazio Cassis s'est entretenu avec son homologue iranien au téléphone

Ignazio Cassis a discuté jeudi par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi, selon le DFAE. Les échanges ont porté sur la situation régionale, alors que l'ambassade suisse en Iran rouvre partiellement.
Publié: il y a 47 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
Ignazio Cassis s’est entretenu par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des affaires étrangères suisse Ignazio Cassis s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi. L'information a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par le Département des affaires étrangères (DFAE).

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«Aucune autre information ne sera donnée», a ajouté le DFAE en faisant référence à cet échange. Dans un tweet publié jeudi sur X, la plateforme d'information Iran Nuances écrit que les deux hommes «ont discuté de la situation régionale». La semaine dernière, le DFAE a annoncé l'ouverture partielle de l'ambassade de Suisse en Iran. L’équipe technique, composée de quatre collaborateurs helvétique, prépare la reprise progressive des activités de l’ambassade.

«Avec le retour d’une équipe à Téhéran, la Suisse peut à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice», a-t-il indiqué dans un communiqué. L’ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars 2026 en raison de la précarité de la situation sécuritaire.

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