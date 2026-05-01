Ignazio Cassis a discuté jeudi par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi, selon le DFAE. Les échanges ont porté sur la situation régionale, alors que l'ambassade suisse en Iran rouvre partiellement.

Ignazio Cassis s'est entretenu avec son homologue iranien au téléphone

Ignazio Cassis s'est entretenu avec son homologue iranien au téléphone

ATS Agence télégraphique suisse

Le ministre des affaires étrangères suisse Ignazio Cassis s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi. L'information a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par le Département des affaires étrangères (DFAE).

«Aucune autre information ne sera donnée», a ajouté le DFAE en faisant référence à cet échange. Dans un tweet publié jeudi sur X, la plateforme d'information Iran Nuances écrit que les deux hommes «ont discuté de la situation régionale». La semaine dernière, le DFAE a annoncé l'ouverture partielle de l'ambassade de Suisse en Iran. L’équipe technique, composée de quatre collaborateurs helvétique, prépare la reprise progressive des activités de l’ambassade.

«Avec le retour d’une équipe à Téhéran, la Suisse peut à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice», a-t-il indiqué dans un communiqué. L’ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars 2026 en raison de la précarité de la situation sécuritaire.