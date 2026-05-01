Le ministre des affaires étrangères suisse Ignazio Cassis s'est entretenu jeudi par téléphone avec son homologue iranien Abbas Araghchi. L'information a été confirmée vendredi à Keystone-ATS par le Département des affaires étrangères (DFAE).
«Aucune autre information ne sera donnée», a ajouté le DFAE en faisant référence à cet échange. Dans un tweet publié jeudi sur X, la plateforme d'information Iran Nuances écrit que les deux hommes «ont discuté de la situation régionale». La semaine dernière, le DFAE a annoncé l'ouverture partielle de l'ambassade de Suisse en Iran. L’équipe technique, composée de quatre collaborateurs helvétique, prépare la reprise progressive des activités de l’ambassade.
«Avec le retour d’une équipe à Téhéran, la Suisse peut à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice», a-t-il indiqué dans un communiqué. L’ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars 2026 en raison de la précarité de la situation sécuritaire.