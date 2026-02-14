Zelensky dit avoir parlé à Witkoff et Kushner, avant les pourparlers de Genève
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi avoir parlé au téléphone avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, avant le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington, la semaine prochaine à Genève.
«J'ai eu une conversation avec les émissaires du président Trump, @SteveWitkoff et @JaredKushner, en amont des réunions trilatérales à Genève. Nous comptons sur des réunions véritablement productives», a indiqué Zelensky sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Kim Jong un salue la «bravoure» de ses troupes combattant pour la Russie
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rendu hommage à la «bravoure incomparable» de ses soldats qui combattent aux côtés de la Russie contre l'Ukraine, lors d'une visite au chantier d'un mémorial dédié aux victimes du conflit, a rapporté vendredi la presse officielle.
«La bravoure incomparable et l'héroïsme de masse dont ont fait preuve les soldats de l'Armée populaire de Corée, engagés dans des opérations militaires à l'étranger, doivent être gravés de manière imposante dans l'Histoire comme une bannière d'invincibilité», a déclaré Kim Jong unen inspectant des sculptures installées sur le site, selon l'agence nord-coréenne KCNA. La dépêche publiée vendredi ne mentionnait pas la Russie.
Mais l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord avait assisté en octobre à la pose de la première pierre de ce «Musée-mémorial des exploits au combat», Kim Jong un saluant alors un «sommet historique» dans les relations avec Moscou. Plus tôt cette semaine, Kim Jong un a promis de «soutenir sans condition» toutes les actions du président russe Vladimir Poutine, dans une lettre à ce dernier diffusée par KCNA.
La Corée du Nord, l'un des pays les plus isolés diplomatiquement au monde, a approfondi ses liens avec Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle a dépêché des milliers de soldats pour combattre aux côtés de la Russie, selon les agences de renseignement sud-coréennes et occidentales. Au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés, selon des estimations sud-coréennes.
Outre l'envoi de troupes pour combattre pour la Russie, Pyongyang a fourni à Moscou des obus d'artillerie, des missiles et des systèmes de roquettes à longue portée. En retour, la Russie apporte une aide financière, une aide financière, des technologies militaires ainsi que des fournitures alimentaires et énergétiques à la Corée du Nord, selon des analystes.
Source: AFP
«Pas une centrale électrique» épargnée par les frappes russes
Pas une centrale électrique n'a été épargnée par les frappes russes, a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky samedi à Munich, alors que les livraisons des alliés pour la défense aérienne ukrainienne arrivent selon lui parfois «au dernier moment». «Il n'y a pas une seule centrale en Ukraine qui n'ait été endommagée par les attaques russes», a affirmé Zelensky lors d'un discours à l'occasion de la Conférence annuelle sur la sécurité de Munich.
Kiev et ses alliés accusent Moscou de viser systématiquement les infrastructures ukrainiennes, privant des centaines de milliers de foyers de chauffage et électricité en plein hiver particulièrement glacial. Le dirigeant ukrainien a également estimé que son homologue Vladimir Poutine était «esclave de la guerre». Vladimir Poutine «ne peut se résoudre à abandonner l'idée même de la guerre», a-t-il affirmé.
Près de quatre ans après le déclenchement de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, Zelensky a aussi regretté la lenteur des décisions politiques qui doivent permettre de contrer les attaques russes.
«Parfois, nous parvenons à livrer de nouveaux missiles à nos (systèmes) Patriots ou à nos NASAMS juste avant une attaque, et parfois à la toute dernière minute», a-t-il affirmé.
Source: AFP
La Russie s'emploie à ne pas faire monter la tension en Arctique
La Russie, qui envahit l'Ukraine et est accusée par les Occidentaux de mener des actions hybrides de déstabilisation en Europe et en mer Baltique, s'emploie en revanche à ne pas faire monter les tensions en Arctique, a dit à l'AFP le chef du renseignement norvégien.
«Ils adoptent une stratégie de basse tension», a déclaré à l'AFP le contre-amiral Nils Andreas Stensones, qui dirige le renseignement extérieur (NIS). «Nous les observons et ils agissent de manière responsable et professionnelle» dans la région, a-t-il dit dans un entretien en marge de la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), interrogé sur l'activité de la flotte du Nord russe.
La Russie est accusée par de nombreux pays occidentaux de conduire des opérations de déstabilisation, de guerre hybride, notamment en mer Baltique, une autre zone de contact entre la Russie et les pays de l'Otan, par exemple en s'en prenant aux infrastructures sous-marines.
En Arctique, a expliqué le contre-amiral, la Russie «articule ses intérêts autour de trois idées: développer les routes commerciales du grand Nord, développer les infrastructures énergétiques, préserver la sécurité de ses forces nucléaires», dont une grande partie est concentrée dans la région. Moscou doit donc «trouver un équilibre» entre la poursuite de ces intérêts et la tension avec les pays de l'Otan, a-t-il résumé.
Source: AFP
Marco Rubio doute de la volonté de Poutine de mettre fin à la guerre
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré samedi qu'il ne savait pas si la Russie était sérieuse dans sa volonté de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine, alors que Washington fait pression pour un accord de paix rapide.
«Nous ne savons pas si les Russes sont sérieux dans leur volonté de mettre fin à la guerre», a-t-il admis lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, alors qu'une prochaine série de pourparlers doivent se tenir la semaine prochaine à Genève.
Il a par ailleurs affirmé que les Nations unies n'avaient joué «pratiquement aucun rôle» dans la résolution des conflits, appelant à une réforme des institutions mondiales.
Source: AFP
Une femme tuée dans une attaque de drones russes à Odessa
Des bombardements nocturnes de drones russes ont tué une femme à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté samedi matin les autorités locales. Selon le chef de l'administration militaire Oleg Kiper, ces frappes ont endommagé le toit d'un immeuble résidentiel. «Malheureusement, une femme est morte dans l'attaque», a-t-il ajouté sur Telegram.
Dans la région de Zaporijjia (sud), le chef de l'administration militaire régionale Ivan Fedorov a par ailleurs fait état d'un mort et trois blessés dans des attaques intervenues au cours des dernières 24 heures sur la capitale régionale ainsi que la localité de Pologuy. Il n'a pas précisé les circonstances de ces attaques.
Source: AFP
30% des écoles de Kiev sont privées de chauffage, selon la municipalité
Près de 30% des écoles de Kiev se retrouvent sans chauffage après les frappes russes contre le réseau énergétique, ont annoncé vendredi les autorités de la capitale ukrainienne, qui prévoient des fusions d'établissements pour y remédier.
315 écoles et jardins d'enfants à Kiev «se sont retrouvés sans chauffage, soit plus de 30% du nombre total des établissements scolaires de la ville», a annoncé vendredi l'administration municipale. Face à cette situation, «les établissements scolaires fusionnent temporairement afin que les enfants puissent poursuivre leur enseignement en présentiel», a-t-elle ajouté.
Après des vacances scolaires, quelque 110'000 écoliers avaient repris les cours début février, dont une partie à distance. Dans la nuit de mercredi à jeudi, de nouvelles frappes russes ont laissé plusieurs milliers d'immeubles sans chauffage dans la capitale.
Source: AFP
Trump appelle Zelensky à «se bouger» pour parvenir à un accord avec la Russie
Le président américain Donald Trump a appelé vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à «se bouger» pour parvenir à un accord avec la Russie, avant un nouveau cycle de négociations la semaine prochaine.
«Zelensky devra se bouger, la Russie veut conclure un accord, et Zelensky va devoir agir. Sinon, il va rater une très bonne occasion», a déclaré le président américain à la presse, depuis la Maison Blanche à Washington.
Source: AFP
Le DFAE confirme la tenue de discussions sur l'Ukraine à Genève
Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé vendredi une information donnée initialement par Kiev et Moscou.
«Le DFAE est en contact avec l'ensemble des parties et propose ses bons offices de manière constante», indique le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau, contacté par Keystone-ATS. «Dans ce contexte, la Suisse, en tant qu'Etat hôte, accueillera à Genève la semaine prochaine des pourparlers trilatéraux prévus mardi et mercredi entre la Russie, l'Ukraine et les Etats-Unis.»
Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations directes à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités déclenchées par l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, il y a bientôt 4 ans.
Mais ces pourparlers n'ont donné lieu à une aucune percée diplomatique. Les négociations, très difficiles, bloquent en particulier sur la question d'un possible partage de territoires entre Kiev et Moscou.
Source: ATS
Les prochaines négociations se tiendront à Genève
Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.
«Le prochain cycle de négociations (...) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.
Source: ATS
Zelensky annonce son arrivée à Munich pour la Conférence sur la sécurité
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi être arrivé à Munich, en Allemagne, pour participer à la Conférence annuelle sur la sécurité, ainsi qu'à d'autres rencontres liées à l'industrie de la défense.
«De nouvelles mesures seront prises pour assurer notre sécurité commune – celle de l'Ukraine et de l'Europe», a-t-il indiqué dans un message sur X. «Nous avons besoin de plus de production conjointe, plus de résilience, de coordination et efficacité pour notre architecture commune de sécurité en Europe», a-t-il ajouté.
Selon la présidence ukrainienne, Zelensky doit visiter vendredi une entreprise ukraino-allemande de fabrication de drones, Quantum Frontline Industries. Il doit également avoir des rencontres bilatérales avec le chancelier allemand Merz, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, le président finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre néerlandais Dick Schoof.
«Il participera également à la réunion au +format de Berlin+ avec des dirigeants de pays européens, de l'UE, de l'OTAN et le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio», a précisé la présidence ukrainienne. Par ailleurs, toujours d'après cette source, Zelensky doit rencontrer vendredi la figure de l'opposition iranienne en exil aux Etats-Unis, Reza Pahlavi. Il est prévu ensuite que Volodymyr Zelensky s'exprime samedi lors de la Conférence sur la sécurité.
Source: AFP
Le Kremlin dit que de nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine»
De nouvelles négociations avec l'Ukraine auront lieu «la semaine prochaine», a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que le conflit entre les deux pays entre bientôt dans sa cinquième année.
«Il y a un accord pour que cela ait lieu, en effet, la semaine prochaine. Nous vous informerons du lieu et des dates», a dit Dmitri Peskov lors d'un point presse auquel participait l'AFP.
Source: AFP