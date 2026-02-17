DE
L'Irlande ouvre une enquête contre X après les deepfakes sexuels de Grok

L'Irlande ouvre une enquête européenne contre X après la diffusion de deepfakes sexuels liés à Grok. L'UE veut vérifier si le réseau a respecté les règles sur les données personnelles.
Publié: il y a 34 minutes
Le régulateur irlandais ouvre une enquête européenne contre X pour des deepfakes sexuels liés à Grok.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'autorité irlandaise de protection des données (DPC) a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête européenne contre le réseau social d'Elon Musk X sur la création et la publication de deepfakes à caractère sexuel générés sur la plateforme via le compte @Grok, lié à l'outil d'IA Grok. L'objectif de cette investigation, menée au nom de l'UE, est de déterminer si X a respecté ses obligations en vertu du règlement européen de protection des données lors du traitement de données personnelles lié à la création et à la publication de ces images, précise la DPC dans son communiqué.

La DPC est compétente pour agir au nom de l'UE, car le siège européen de X se trouve en Irlande, comme ceux d'autres géants de la Silicon Valley. Cette enquête s'inscrit dans un mouvement d'indignation internationale autour de l'outil Grok, qui permet aux utilisateurs de demander à dénuder des personnes réelles à partir de photos ou vidéos.

Face au tollé, certains pays avaient annoncé en janvier un blocage de Grok. D'autres, comme le Royaume-Uni, ont ouvert des enquêtes contre la plateforme X et accru la pression réglementaire.

Autre enquête ouverte en 2025

X avait annoncé à la mi-janvier un bridage de son outil d'IA dans les pays où la création de telles images est illégale. Selon Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, l'organisme est en contact avec le réseau d'Elon Musk «depuis l'apparition, il y a plusieurs semaines, des premiers articles de presse concernant la capacité présumée des utilisateurs de X à inciter le compte @Grok sur X à générer des images sexualisées de personnes réelles, y compris d'enfants».

La Commission européenne avait déjà annoncé à la fin janvier une enquête visant à vérifier si le réseau a enfreint les puissantes règles européennes sur le numérique, qui lui imposent de protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux.

Bruxelles avait pris une première mesure au début janvier, ordonnant à X de conserver tous ses documents et données internes relatifs à Grok jusqu'à la fin de l'année. Le régulateur irlandais avait déjà ouvert en avril 2025 une enquête contre l'utilisation de certaines données personnelles par X pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle.

