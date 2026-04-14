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Du changement dans l'Arctique
Le pire cauchemar de Trump arrive aux Affaires étrangères du Groenland

Mute Egede, ex-Premier ministre du Groenland, devient ministre des Affaires étrangères. Son nomination intervient après la démission de Vivian Motzfeldt et dans un contexte de tensions avec les États-Unis.
Publié: 15:58 heures
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Mute Egede tient une conférence de presse à Copenhague, au Danemark, le 10 janvier 2025.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'ancien chef du gouvernement du Groenland Mute Egede a pris mardi la tête de la diplomatie de ce territoire autonome danois convoité par l'administration américaine. Cette décision intervient un mois après la démission de sa prédécesseure Vivian Motzfeldt, à la suite du retrait du parti de cette dernière de la coalition gouvernementale dirigeant le Groenland.

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A l'ouverture de sa session de printemps, l'Inatsisartut, le parlement groenlandais, a adopté la nouvelle composition du gouvernement. Patron du parti vert-rouge Inuit Ataqatigiit (IA), Mute Egede a été Premier ministre de 2021 à 2025, où il a tenu tête à Donald Trump et ses velléités de prendre le contrôle de l'immense île, affirmant à plusieurs reprises que le territoire n'est «pas à vendre».

Outre les Affaires étrangères, Mute Egede reprend le portefeuille des ressources minérales et de l'industrie. C'est le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen qui assumait temporairement les Affaires étrangères dans un contexte de tensions latentes avec les Etats-Unis.

Des préoccupations américaines

Un groupe de travail réunissant le Groenland, le Danemark et les Etats-Unis a été mis sur pied en janvier pour discuter des préoccupations américaines concernant ce territoire autonome danois, sans que les détails de ces contacts soient rendus publics.

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