Brochure publiée
Stock de nourriture et d'armes, le Groenland invite son peuple à se préparer en cas de «crise»

Le gouvernement du Groenland a publié ce mercredi une brochure pour la population. Il lui donne des conseils pour agir en cas de crise, même s'il juge qu'une attaque est peu probable.
Publié: il y a 42 minutes
Trump met la pression sur le Groenland.
Photo: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Des armes de chasse, de la nourriture pour cinq jours... Le gouvernement groenlandais a présenté mercredi une nouvelle brochure fournissant des conseils à la population en cas de «crise» sur le territoire âprement convoité par Donald Trump. Ce document est «une police d'assurance» a déclaré le ministre de l'Autosuffisance, Peter Borg, lors d'une conférence de presse à Nuuk, la capitale groenlandaise. «On ne s'attend pas à ce qu'il faille y recourir», a-t-il souligné.

La rédaction de la brochure «Préparé aux crises, soyez autonome pendant cinq jours» a démarré «l'an dernier avec pour toile de fond des coupures de courant plus ou moins longues», a expliqué le gouvernement groenlandais.

Le document recommande notamment de stocker de la nourriture pour cinq jours, trois litres d'eau par personne et par jour, du papier toilette, une radio à pile mais aussi des armes, des munitions et du matériel de pêche.

«Des préparatifs, c'est mieux que rien»

Forte de 57'000 personnes, la population groenlandaise est composée à près de 90% d'Inuits pour qui la chasse et la pêche constituent historiquement les principaux moyens de subsistance. «Des préparatifs, c'est mieux que rien», a assuré Peter Borg.

Le Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, avait jugé mardi qu'une opération militaire contre le Groenland était «improbable» mais que le territoire autonome danois devait y être prêt.

Depuis son retour au pouvoir l'an dernier, Donald Trump martèle vouloir «acquérir» le Groenland en assurant vouloir faire pièce aux avancées russes et chinoises en Arctique. Soufflant le froid et le chaud ces dernières semaines, le président américain a assuré mercredi à Davos qu'il n'utiliserait «pas la force» pour mettre la main sur l'île arctique, tout en réclamant des «négociations immédiates» pour l'acquérir.

Selon le dernier sondage publié en janvier 2025, 85% des Groenlandais sont opposés à leur rattachement aux Etats-Unis. Seuls 6% y sont favorables. 

