Volonté d'impliquer Washington
Face aux menaces de Trump, Macron demande «un exercice de l'OTAN» au Groenland

La France a demandé mercredi l'organisation l'organisation d'un exercice de l'OTAN au Groenland. Ce faisant, Paris espère impliquer les Etats-Unis qui souhaitent s'emparer de ce gigantesque territoire.
La France veut un «exercice de l'OTAN» au Groenland et est «prête à y contribuer», a indiqué mercredi l'Elysée, alors que le président américain Donald Trump répète qu'il veut s'emparer de ce territoire autonome danois. Ses menaces concernant le Groenland ont jeté un froid dans les relations déjà complexes entre le président américain, qui doit s'exprimer mercredi au Forum de Davos, et les puissances européennes.

Plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, ont déjà envoyé du personnel militaire sur ce territoire pour une mission de reconnaissance en vue d'un exercice danois organisé avec des alliés de l'OTAN, mais en dehors du cadre de l'alliance atlantique et donc sans l'implication des Etats-Unis.

Volonter d'impliquer les USA

Cela avait provoqué la colère de Donald Trump, qui avait menacé ses alliés participant à ces manoeuvres d'imposer de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 25%. Le dirigeant martèle que le Groenland, par ailleurs riche en minéraux, est vital pour la sécurité des Etats-Unis et de l'OTAN face à la Russie et à la Chine.

Un exercice de l'OTAN à proprement parler permettrait d'impliquer Washington et d'afficher le fait que la sécurité en Arctique est prise au sérieux par les Européens, juge-t-on à Paris. Donald Trump, à qui des journalistes demandaient mardi jusqu'où il serait prêt à aller pour acquérir le Groenland, a répondu: «vous le découvrirez». «Je pense qu'il va se passer quelque chose qui sera très positif pour tout le monde», a-t-il assuré.

