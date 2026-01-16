Les exercices militaires au Groenland ont trait à la Russie

Les exercices militaires en cours de préparation au Groenland ont trait à la Russie, a affirmé vendredi à l'AFP le chef du Commandement arctique danois, tout en soulignant n'avoir jamais vu aucun navire russe ou chinois près de l'île.

«Pour moi, c'est en rapport avec la Russie. Il s'agit de ce qui se passe en Ukraine», a déclaré le général Søren Andersen lors d'un entretien sur un navire danois. «Quand la guerre en Ukraine sera terminée, espérons-le avec une issue favorable pour l'Ukraine, nous pensons que la Russie redéploiera les ressources qu'elle utilise actuellement en Ukraine vers d'autres théâtres d'opérations, y compris l'Arctique», a-t-il ajouté, précisant n'avoir «vu aucun navire de combat russe ou chinois dans la région» en deux ans et demi de commandement.



