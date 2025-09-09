DE
Pas de victimes ou dégâts
Un séisme de magnitude 5,3 a secoué Athènes

Un séisme de magnitude 5,3 a frappé au large de l'île grecque d'Eubée dans la nuit de lundi à mardi. Ressenti fortement à Athènes, l'épicentre était situé à 45 km au nord-est de la capitale, sans faire de victimes ni de dégâts signalés pour le moment.
Publié: 03:37 heures
Un séisme de magnitude 5,3 a été fortement ressenti dans la capitale grecque dans la nuit de lundi à mardi.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter s'est produit au large de l'île grecque d'Eubée dans la nuit de lundi à mardi et a été fortement ressenti à Athènes, a annoncé l'Institut de Géodynamique de l'Observatoire National d'Athènes.

L'épicentre du tremblement de terre intervenu à 00h30 locales (21h30 GMT) a été localisé en mer à 45 km au nord-est de la capitale grecque, et à 4 km des côtes de la station balnéaire de Nea Styra, dans le sud-ouest de l'île d'Eubée, la deuxième plus grande île de Grèce, selon la même source.

Pas de victime ou dégât

Aucune victime ou dégât n'a été répertorié à ce stade, selon des médias grecs. Athènes et son agglomération comptent quelque 3 millions d'habitants.

Sur la chaîne publique de télévision ERT, le maire de la ville de Marathon, Stergios Tsirkas, proche de l'épicentre, a assuré: «Le séisme a été très intense», et précisé que «jusqu'à présent, aucun dégât n'a été signalé».

En mai, un fort séisme de magnitude 6,1 sur l'échelle de Richter s'était produit au large de l'île grecque de Crète et avait été ressenti jusqu'en Egypte mais aussi dans la capitale grecque.

Après Santorin

La région de l'île de Santorin en mer Egée, haut lieu touristique grec, avait connu une activité sismique exceptionnelle en janvier et février avec des milliers de secousses qui avaient fait fuir plusieurs milliers d'habitants, rentrés depuis chez eux.

Située sur plusieurs failles géologiques en Méditerranée sud-est, la Grèce est régulièrement touchée par des séismes. Le dernier tremblement de terre meurtrier dans l'archipel a eu lieu en octobre 2020 sur l'île de Samos, en Egée, entre la Grèce et la Turquie. D'une magnitude 7, il avait fait deux morts à Samos et plus de 100 à Izmir, ville portuaire turque.

