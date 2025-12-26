DE
FR

Sur un bateau de pêche
Près de 400 migrants secourus au sud de la Crète

Les gardes-côtes grecs sont venus en aide vendredi à 365 migrants en quête d'asile dans l'Union européenne. Elles ont été embarquées à bord d'un cargo danois et transférées vers le port de Paleochora, en Crète.
Publié: 22:03 heures
De nombreux migrants tentent la périlleuse traversée entre la Turquie et les îles grecques ou depuis la Libye vers la Crète.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Près de quatre cents migrants ont été secourus vendredi au large de la petite île grecque de Gavdos, au sud de la Crète, par les gardes-côtes grecs, selon l'agence de presse ANA.

Dans une large opération menée à quelque 35 milles nautiques au sud de Gavdos, quelque 365 personnes en quête d'asile dans l'Union européenne, embarquées sur un bateau de pêche, ont été secourues par un navire des gardes-côtes avec l'appui d'un cargo battant pavillon danois et d'un avion de la force Frontex, selon la même source. Elles ont été embarquées à bord du navire marchand afin d'être transférées vers le port de Paleochora, en Crète, selon la chaîne publique de télévision ERT. Aucune précision sur leur nationalité n'a été fournie.

Périlleuse traversée

Plus tôt dans la journée, quelque 30 migrants avaient été repérés par un navire de Frontex à 25 milles nautiques au sud de Gavdos et transférés en Crète.

Jeudi, 39 migrants embarqués à bord d'une embarcation pneumatique avaient déjà été secourus au sud de la Crète et transportés à Kaloi Limenes, sur cette île. De nombreux migrants tentent la périlleuse traversée entre la Turquie et les îles grecques ou depuis la Libye vers la Crète. Mais les naufrages sont nombreux. Début décembre, 17 personnes avaient été retrouvées mortes après le naufrage de leur embarcation au large de la Crète et 15 autres portées disparues. Seules deux personnes avaient survécu.

Les migrants, des ressortissants soudanais et égyptiens pour la plupart, avaient été découverts morts à l'intérieur de leur embarcation qui prenait l'eau et était en partie dégonflée après avoir quitté plusieurs jours plus tôt Tobrouk en Libye. Selon le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l'ONU, plus de 16'770 personnes en quête d'asile dans l'UE sont arrivées en Crète depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Egée.

Flux en hausse

En juillet, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis avait suspendu pendant trois mois l'examen des demandes d'asile, tout particulièrement des personnes débarquant en Crète en provenance de Libye.

Le Premier ministre avait qualifié cette mesure d'«absolument nécessaire» face à l'augmentation des flux de migrants. Son ministre des Migrations, Thanos Plevris, un ancien membre d'une formation d'extrême droite aujourd'hui dissoute, avait assuré que la Grèce n'était «pas un hôtel» pour des personnes en quête d'asile. «Vous n'êtes pas les bienvenus ici», avait-il maintes fois répété à l'endroit des migrants.





Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus