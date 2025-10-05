L'ultime édition de la course automobile des stars d'internet a été suivie par plus de 1,4 million de spectateurs sur la plateforme de streaming Twitch. La victoire est revenue au streamer espagnol Karchez. Un nouveau projet serait en préparation.

Le streamer ibérique Karchez s'est imposé face à 23 personnalités d'internet sur le circuit des 24h du Mans. Photo: AFP

Patrouille de France et record d'audience sur Twitch: la troisième et ultime édition de la course auto des stars d'internet s'est achevée dimanche sur une victoire de l'Espagnol Karchez, clôturant un week-end de festivités qui a réuni 200'000 personnes au Mans.

Après un top départ donné par un survol de la patrouille de France, le streamer ibérique s'est imposé face à 23 personnalités d'internet sur le circuit des 24h du Mans, au terme d'une course au lancement retardé par un incident moteur de la voiture du rappeur SCH et marquée par plusieurs sorties de piste.

Plus de 1,4 million de spectateurs ont suivi en direct la course sur la plateforme de streaming Twitch, diffusée sur les chaines de Squeezie et des influenceurs espagnol et américain Ibai et HasanAbi, battant le précédent record français établi en 2023 par la deuxième édition du GP Explorer.

Les larmes aux yeux

Squeezie, à l'origine de cet événement, a fini la course à pied et les larmes aux yeux, après une sortie de piste juste avant la fin. «C'est la «der des der» donc c'était important d'être là», s'enthousiasme Romane Auffret-Lebon, 21 ans, qui faisait partie des 80.000 spectateurs venus assister à cette course de formule 4 organisée par Squeezie, créateur de contenu aux 20 millions d'abonnés sur YouTube.

Née en 2022 d'un défi lancé sur internet, cette grande fête du web français a rassemblé cette année un large public composé dans sa grande majorité de jeunes de moins de 30 ans. Parmi les têtes d'affiche, des célébrités françaises d'internet cumulant les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux comme Amine, Mastu ou encore Baghera, ainsi que des rappeurs francophones. Pour donner une envergure internationale à la compétition, deux équipes composées d'influenceurs étrangers se sont également jointes au casting, l'une américaine et l'autre espagnole.

«Tout simplement époustouflé»

«Je suis 100% jaloux» d'un tel événement, a confié dimanche à l'AFP le streamer Karchez, parti en pole position et qui s'est imposé à l'issue des 16 tours de piste. «Ce serait génial d'organiser quelque chose de similaire en Espagne ou ailleurs», a poursuivi le créateur du web suivi par près de 1,3 million de personnes sur Twitch. Tout a été scénarisé comme un événement sportif de grande ampleur, avec des moyens de production dignes d'un grand prix professionnel. «Je suis tout simplement époustouflé» par l'ampleur et «la passion de la communauté française», a affirmé à l'AFP Dan Clancy, le patron de la plateforme américaine, venu spécialement pour l'occasion.

La course a également été retransmise en direct sur France 2, une première. Le service public, qui s'est acquitté d'un droit de retransmission à la télévision, a aussi diffusé les qualifications et les essais libres sur France 4 et sa plateforme france.tv.

Cette année, la fête avait également revêtu des allures de festival, rythmée par deux soirées de concerts qui ont réuni des grands noms du rap français comme Vald, Tiakola ou encore la chanteuse phénomène Théodora. Tyrolienne, tours de «buggy»... entre deux courses, les spectateurs ont pu s'adonner à de multiples activités, au prix d'immenses files d'attente. De nombreuses boutiques et stands promotionnels complétaient le village course, la plupart animés par les quelque 50 marques partenaires de l'événement.

Nouveau projet en préparation

Les spectateurs les plus chanceux ont même pu prendre des selfies avec les pilotes et de nombreuses stars du web. «C'est la première fois que je suis au contact des gens qui me suivent», explique à l'AFP le jeune créateur de contenu, encore inconnu il y a un an. «Il y a beaucoup de maillots de nos écuries, de drapeaux, de cris aussi pour nous. C'est beaucoup d'émotions».

Si les organisateurs assurent que cette troisième édition sera la dernière, ils ont également laissé entendre qu'un futur projet était en préparation. «J'aimerais bien faire un format de ligue» avec «des gars ultra passionnés» et «plusieurs courses dans l'année», a notamment expliqué samedi Squeezie au micro du journal l'Equipe.