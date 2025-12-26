DE
Geste d'apaisement
La Corée du Sud va faciliter l'accès au journal officiel nord-coréen

Séoul a annoncé le 26 décembre que l'accès public au journal nord-coréen Rodong Sinmun sera facilité dès la semaine prochaine, marquant un geste d'apaisement du président Lee Jae Myung envers Pyongyang.
Publié: 14:32 heures
Séoul facilite l’accès au journal nord-coréen Rodong Sinmun.
Photo: keystone-sda.ch
Séoul a annoncé vendredi qu'elle allait faciliter l'accès du public au Rodong Sinmun, le journal officiel nord-coréen interdit en Corée du Sud, nouveau geste de l'administration du président Lee Jae Myung, partisan d'une politique d'apaisement avec Pyongyang.

La mesure, qui consiste techniquement à faire passer ce journal du statut de «matériel spécial» à celui de «matériel général», «sera mise en oeuvre au début de la semaine prochaine par le biais de procédures administratives nécessaires», a annoncé le gouvernement sud-coréen dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion entre différentes agences gouvernementales.

Accès en ligne interdit

Les deux Corée sont toujours officiellement en guerre et l'interdiction de la propagande de Pyongyang, en vigueur depuis des décennies, est toujours applicable en Corée du Sud. Mais les détracteurs de cette mesure, parmi lesquels le président Lee Jae Myung, soutiennent que les Sud-Coréens sont suffisamment mûrs politiquement pour juger eux-mêmes de la propagande du Nord.

Ils estiment également qu'il s'agit d'une censure inutile dans un pays comme la Corée du Sud, une démocratie dynamique et l'un des pays les plus connectés et les plus éduqués au monde.

Le Rodong Sinmun ne peut être consulté en Corée du Sud que dans des établissements désignés, après vérification de l'identité du demandeur et de la raison pour laquelle il souhaite accéder à ce contenu, précise l'agence de presse sud-coréenne Yonhap. La reclassification du journal permettra aux Sud-Coréens d'accéder facilement à sa version papier, l'accès en ligne restant toutefois interdit, indique encore l'agence.

Succomber à la propagande?

Cette annonce fait suite à la déclaration du ministère de l'Unification, chargé des relations avec la Corée du Nord, qui a informé le président Lee la semaine dernière de son intention de faciliter l'accès du public à certains documents de propagande nord-coréens.

Le dirigeant avait alors estimé que les craintes selon lesquelles «le public allait succomber à la propagande et devenir communiste» étaient exagérées. «Au contraire, (donner accès à ces documents) sera l'occasion de comprendre précisément la réalité de la Corée du Nord», avait-il ajouté.

Pyongyang n'a pas réagi au geste d'ouverte de Lee, qui cherche à apaiser les relations tendues avec la Corée du Nord. Il avait ainsi déclaré au début du mois qu'il estimait devoir présenter des excuses à Pyongyang pour l'ordre donné par son prédécesseur d'envoyer des drones et des tracts de propagande de l'autre côté de la frontière.

