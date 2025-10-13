C'est officiel: Trump a signé l'accord de paix sur Gaza en Egypte
L'accord sur Gaza est désormais officiel. Les Etats-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie ont signé une déclaration sur Gaza lundi au cours d'une brève cérémonie organisée à Charm el-Cheikh après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
«Le document va détailler les règles et les dispositions et bien d'autres choses», a déclaré Trump en répétant par deux fois que «cela allait tenir», mais sans autre précision sur le texte signé lors d'un bref sommet international sur Gaza.
Pour Trump, «c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient»
Le président américain Donald Trump a évoqué lundi l'«aube historique d'un nouveau Moyen-Orient» lors d'un discours à la Knesset, le Parlement israélien, pour marquer la libération d'otages et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
«Après tant d'années de guerre et de dangers incessants, le ciel est aujourd'hui calme, les armes et les sirènes se sont tues, le soleil se lève sur une terre sainte enfin en paix. Une terre et une région qui, si Dieu le veut, vivront en paix pour l'éternité», a déclaré Trump.
«Ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin d'une ère de terreur et de mort (...) Et le début d'une grande concorde et d'une harmonie durable pour Israël et toutes les nations de ce qui sera bientôt une région véritablement magnifique. J'en suis profondément convaincu: c'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient», a-t-il ajouté.
La fin d'un «long cauchemar»
«Depuis le 7-Octobre jusqu'à cette semaine, Israël a été un pays en guerre (...)», a-t-il lancé devant le Parlement israélien, «une période très dure. Des années pendant lesquelles pour tant de familles dans ce pays, il n'y a pas eu un seul jour de paix véritable».
«Mais maintenant finalement, le long et douloureux cauchemar est fini, pas seulement pour les Israéliens mais aussi pour les Palestiniens, et pour beaucoup d'autres.»
Donald Trump prend la parole devant le Parlement israélien, interrompu par des politiciens de gauche
Avec près d’une heure et demie de retard, Donald Trump est finalement apparu devant le gouvernement israélien pour prononcer son discours. Selon Sky News, ce contretemps serait dû à des entretiens prolongés avec d’anciens otages et leurs familles. Le président américain a été accueilli à la Knesset par de longues minutes d’applaudissements.
«Le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié Donald Trump de «meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche». «Aucun président américain n'en a fait plus pour Israël» que Trump, a-t-il ajouté, et sur ce point, aucun de ses prédécesseurs ne «s'en approche, il n'y a aucune compétition».
Son discours interrompu par un député
Le discours du président américain devant les députés israéliens à Jérusalem a été brièvement interrompu par l'expulsion de l'un d'entre eux.
«Eh bien c'était efficace», a déclaré Donald Trump après l'expulsion rapide du perturbateur, Ofer Cassif, député du parti communiste Hadash, par le service d'ordre de la Knesset, qui avait brandi une pancarte insultant le président américain.
Trump salue le «rôle très important» du président égyptien al-Sissi
Donald Trump a salué lundi le «rôle très important» joué par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi dans les négociations ayant conduit à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, accompagné d'une libération des derniers otages vivants.
«Le général a joué un rôle clé parce que le Hamas respecte ce pays et respecte l'autorité de l'Egypte», a encore dit le président américain, pendant une entrevue avec son homologue égyptien à Charm el-Cheikh, où se tient un Sommet sur Gaza que les deux hommes président. De son côté, Abdel Fattah al-Sissi a également son homologue américain: «Tu es le seul capable d'apporter la paix dans notre région.»
Deux corps d'otages remis à la Croix-Rouge
Les corps de deux otages décédés retenus dans la bande de Gaza ont été remis lundi à la Croix-Rouge par le Hamas, a indiqué l'armée israélienne. «Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, deux cercueils d'otages décédés ont été remis à la Croix-Rouge et sont en route vers les forces armées et de renseignement israéliens dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un message, précisant s'attendre au transfert sous peu de deux autres dépouilles.
Alain Berset salue la libération des otages
«La libération de tous les otages israéliens restants est un moment de soulagement et d'humanité, a salué Alain Berset sur X. Elle ouvre la voie à la paix.» L'ancien conseiller fédéral a ensuite ajouté: «Alors que les dirigeants français, allemand, italien, espagnol, turc et britannique se réunissent en Égypte pour le sommet international sur le plan de paix pour Gaza, la participation des États membres du Conseil de l'Europe (ndlr: dont il est le Secrétaire Général) souligne l'engagement de l'Europe en faveur d'une paix juste et durable à Gaza et dans la région.»
Israël a libéré lundi 1968 détenus en échange des 20 otages vivants
Israël a annoncé avoir libéré lundi 1968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus captifs par le Hamas dans la bande de Gaza. «L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages» dans le cadre du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.
Au total, «1968 terroristes ont été libérés de la prison militaire d'Ofer (ndlr: en Cisjordanie occupée) vers ce territoire, y compris à Jérusalem-Est [annexée par Israël], et ont été acheminés de la prison de Ktziot [dans le sud d'Israël] vers la bande de Gaza», ajoute ce communiqué de l'administration pénitentiaire
Trump arrivé à Charm el-Cheikh après avoir été accueilli en héros à Jérusalem
Donald Trump est arrivé en Egypte lundi pour coprésider un Sommet sur Gaza, avec près de trois heures de retard. Le président américain doit coprésider avec le président egyptien Abdel Fattah al-Sissi ce sommet en présence de dirigeants de nombreux pays et du patron de l'ONU Antonio Guterres.
Les pays médiateurs doivent signer à Charm el-Cheikh un document garantissant l'application du cessez-le-feu.
Ni Netanyahu ni le Hamas n'y sont présents.
Le Hamas publie les noms de quatre otages décédés
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié lundi après-midi les noms de quatre otages dont elles comptent rendre les dépouilles à Israël dans la journée. «Les Brigades al-Qassam remettront aujourd'hui, lundi 13 octobre 2025 les corps des prisonniers sionistes dont les noms suivent», indique le Hamas en donnant les noms de quatre otages décédés.
«Les familles des otages ont été choquées et consternées d'apprendre que seuls quatre corps d'otages décédés sur les 28 détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, seront rendus aujourd'hui», avait déclaré plus tôt le Forum des familles, la principale organisation israélienne militant pour la libération des otages.
Sommet sur Gaza: La Turquie ne veut pas de Netanyahu
La Turquie a fait pression pour empêcher la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au Sommet sur Gaza à Charm-el-Cheikh, a indiqué lundi à l'AFP une source diplomatique turque.
«A l'initiative du président (Recep Tayyip) Erdogan et grâce aux efforts diplomatiques de la Turquie, avec le soutien des autres dirigeants, Netanyahu n'assistera pas à la réunion en Egypte», a déclaré cette source à l'AFP.
Des bus arrivent à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza
Des bus, transportant des prisonniers palestiniens, arrivent lundi à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon des journalistes de l'AFP sur place.
Aux fenêtres des bus, des hommes portant le pull en molleton gris des services pénitentiaires israéliens se pressent pour saluer la foule compacte venue les accueillir, a constaté un journaliste vidéo de l'AFP.
Trump conclut son discours: «J'aime Israël et je suis à vos côtés jusqu'au bout»
Trump achève son long discours avec des mots favorables à Israël: «J'aime Israël et je suis à vos côtés jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les Etats-Unis d'Amérique et que Dieu bénisse le Moyen-Orient.»
Il suggère même une amnistie pour Benjamin Netanyahu, empêtré avec la justice
Il doit maintenant se rendre en Egypte au plus vite, car il est très en retard. Il est escorté hors de la salle sous un tonnerre d'applaudissements.
Trump appelle les Palestiniens à «se détourner pour toujours du terrorisme»
Donald Trump a appelé les Palestiniens à «se détourner pour toujours de la voie du terrorisme» et à rejeter parmi leurs compatriotes les forces qu'il a qualifiées de «malveillantes».
«Les Palestiniens sont face à un choix qui ne pourrait pas être plus clair», a jugé Donald Trump. «C'est leur chance de changer. Pour toujours, de s'éloigner de la voie du terrorisme et de la violence, il est impératif d'exclure les forces malveillantes de haine qui sont parmi eux», a-t-il dit, se disant certain «que cela va arriver».
