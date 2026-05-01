Washington condamne la «flottille pour Gaza», menace de représailles

Les Etats-Unis ont condamné fermement jeudi la «flottille pour Gaza» qui a été interceptée par l'armée israélienne au large de la Crète, parlant d'une initiative téléguidée par le Hamas et menaçant de représailles ceux qui lui viennent en aide.

«Les Etats-Unis condamnent la flottille, une initiative pro-Hamas qui constitue une tentative infondée et contre-productive visant à saper le plan de paix du président Trump» pour la bande de Gaza, a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Tommy Pigott, dans un communiqué.

Le responsable a indiqué que les Etats-Unis «attendent de tous leurs alliés (...) qu'ils prennent des mesures décisives contre cette manoeuvre politique insignifiante en refusant l'accès aux ports, l'accostage, le départ et le ravitaillement en carburant aux navires participant à la flottille». Washington dit encore être prêt à «recourir aux moyens à sa disposition» pour poursuivre «ceux qui apportent leur soutien à cette flottille pro-Hamas».

Source: AFP