Donald Trump a décollé pour se rendre en Israël et en Egypte.

Le président libanais dénonce des frappes nocturnes israéliennes

Le président libanais Joseph Aoun a dénoncé samedi des frappes nocturnes contre des «installations civiles» dans le sud du pays ayant fait, selon le ministère de la Santé, un mort et sept blessés.

Les pompiers éteignent les flammes sur le site d'une frappe israélienne nocturne dans le sud du Liban, le 11 octobre 2025. Photo: AFP

«Une fois de plus, le sud du Liban est la cible d'une agression israélienne odieuse contre des installations civiles. Sans justification ni prétexte. Mais la gravité de cette dernière agression réside dans le fait qu'elle survient après l'accord de cessez-le-feu à Gaza», a-t-il affirmé.

L'agence de presse officielle libanaise Ani a indiqué que des avions de combat israéliens avaient mené 10 raids visant des parcs de bulldozers et d'excavatrices. L'armée israélienne a confirmé des attaques, affirmant avoir «frappé et démantelé des infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban».

Source: AFP