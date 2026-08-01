Quarante enfants retrouvés morts sous des décombres à Gaza

112 corps retrouvés sous des décombres

La Défense civile palestinienne a affirmé samedi avoir achevé une opération de recherche qui a permis d’extraire les corps de 112 personnes des décombres de maisons détruites dans le quartier de Sabra, au sud de Gaza-ville.

Les opérations ont été menées pendant environ deux semaines dans un secteur résidentiel, selon un communiqué de l’organisation de premiers secours. Le bilan comprend notamment 40 enfants, 38 femmes et sept personnes en situation de handicap. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué soutenir les équipes de la Défense civile dans les opérations de recherche des disparus et d’extraction des corps.

«La recherche des disparus et l’extraction des dépouilles constituent une question humanitaire d’une importance cruciale», a dit à l’AFP Amani al-Naaouq, porte-parole du CICR à Gaza, soulignant que ces opérations nécessitaient du temps, des équipements adaptés et la coordination de plusieurs acteurs.

Le colonel Mohammed Abou Dan, responsable du projet d’extraction des dépouilles au sein de la Défense civile, a affirmé que 157 autres personnes étaient portées disparues sous les décombres du site. Il a également décrit des conditions de recherche extrêmement difficiles, les équipes devant, selon lui, fouiller manuellement parmi les blocs de béton et les structures métalliques effondrées.

Source: AFP