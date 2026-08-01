Quarante enfants retrouvés morts sous des décombres à Gaza

112 corps retrouvés sous des décombres
La Défense civile palestinienne a affirmé samedi avoir achevé une opération de recherche qui a permis d’extraire les corps de 112 personnes des décombres de maisons détruites dans le quartier de Sabra, au sud de Gaza-ville.
Les opérations ont été menées pendant environ deux semaines dans un secteur résidentiel, selon un communiqué de l’organisation de premiers secours. Le bilan comprend notamment 40 enfants, 38 femmes et sept personnes en situation de handicap. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a indiqué soutenir les équipes de la Défense civile dans les opérations de recherche des disparus et d’extraction des corps.
«La recherche des disparus et l’extraction des dépouilles constituent une question humanitaire d’une importance cruciale», a dit à l’AFP Amani al-Naaouq, porte-parole du CICR à Gaza, soulignant que ces opérations nécessitaient du temps, des équipements adaptés et la coordination de plusieurs acteurs.
Le colonel Mohammed Abou Dan, responsable du projet d’extraction des dépouilles au sein de la Défense civile, a affirmé que 157 autres personnes étaient portées disparues sous les décombres du site. Il a également décrit des conditions de recherche extrêmement difficiles, les équipes devant, selon lui, fouiller manuellement parmi les blocs de béton et les structures métalliques effondrées.
Source: AFP
Accord de désarmement du Hamas: «la seule bonne nouvelle», salue le chef de l'ONU
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué vendredi l'accord annoncé par Donald Trump sur le désarmement du Hamas à Gaza et confirmé par le mouvement palestinien, le qualifiant de «seule bonne nouvelle» dans une région en guerre.
Après six mois d'«escalade militaire, ce qui avait commencé comme un conflit régional devient de plus en plus un facteur d'instabilité mondiale», a-t-il déclaré à la presse.
Dans ce contexte, «la seule bonne nouvelle des derniers jours est l'annonce par le président américain d'un accord sur le désarmement du Hamas et un retrait des forces israéliennes de Gaza», a-t-il noté, insistant pour que les combats cessent «sur tous les fronts» de la région.
Source: AFP
Sept morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes ont fait sept morts samedi dans la bande de Gaza, selon la Défense civile et des établissements de santé, au lendemain de l’annonce d’un accord sur un désarmement du mouvement islamiste Hamas et un retrait israélien du territoire palestinien.
D’après le texte de l’accord publié par le «Conseil de Paix» du président américain, qui a été le premier à l’annoncer, Israël, ainsi que le Hamas, devront cesser leurs opérations militaires. L’accord prévoit aussi «un retrait progressif des forces israéliennes des zones qu’elles contrôlent encore à Gaza» ainsi que le «démantèlement des groupes armés», dont le Hamas. Si ce mouvement a confirmé l’accord, Israël n’y a pas réagi officiellement.
Plusieurs incidents, principalement des frappes aériennes et des tirs, ont été rapportés samedi à l’AFP dans la bande de Gaza et une source sécuritaire a affirmé que «l’armée israélienne poursuit son agression, ses violations et ses infractions à l’accord de cessez-le-feu».
Selon Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, sept personnes ont été tuées dans plusieurs frappes menées à Gaza-ville, Deir al-Balah (centre) et dans la région de Khan Younès (sud). Par ailleurs, peu après minuit samedi, une frappe a fait plusieurs blessés à Deir al-Balah, selon l’hôpital al-Aqsa. Des témoins ont confirmé la frappe à l’AFP.
Quelques heures plus tard, une autre attaque a visé un entrepôt de stockage de fournitures médicales de l’hôpital al-Aqsa, provoquant d’importants dégâts, selon le ministère de la Santé de Gaza.
Source: AFP
Plusieurs frappes israéliennes sur Gaza font deux morts
Des frappes israéliennes sur Gaza ont tué samedi deux personnes et gravement endommagé des entrepôts de fournitures médicales d'un hôpital, ont indiqué des hôpitaux et les autorités locales.
Elles interviennent après l'annonce par le président américain Donald Trump, puis par le Hamas palestinien, d'un accord pour mettre fin à la guerre, qu'Israël n'a pour l'heure pas officiellement confirmé.
L'accord prévoit notamment la cessation des opérations militaires, un retrait progressif de l'armée israélienne en échange du désarmement du mouvement islamiste. Une personne a été tuée et plusieurs blessées après une frappe sur Gaza-ville, selon l'hôpital al-Chifa qui a reçu les victimes. L'armée israélienne, contactée par l'AFP, a évoqué une frappe ayant visé «un terroriste du Hamas» dans la zone.
Source: AFP
Un ministre d'extrême droite israélien juge «inacceptable» l'accord avec le Hamas
Le ministre d'extrême droite israélien, Itamar Ben Gvir, a jugé vendredi «inacceptable pour Israël» l'accord sur le désarmement du Hamas à Gaza, qui prévoit un retrait progressif des forces israéliennes du territoire palestinien.
Cesser les combats contre le mouvement islamiste palestinien «revient à accepter que le Hamas prépare le prochain massacre», a écrit, en référence au 7-Octobre, cet allié du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en charge de la Sécurité intérieure sur Telegram, ajoutant qu'«Israël doit vaincre» dans le territoire palestinien.
Il s'agit de la première réaction officielle israélienne à l'annonce de l'accord par Donald Trump dans la nuit.
Source: AFP
Des responsables du Hamas confirment un accord sur les armes du mouvement et le retrait graduel d'Israël de Gaza
Des hauts responsables du Hamas ont déclaré vendredi à l'AFP que l'accord conclu avec Israël pour la deuxième phase de la trêve comprend des dispositions concernant les armes du mouvement, ainsi que le retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza.
«Un accord a été trouvé concernant la question des armes (...). De plus, un accord a été conclu sur un retrait progressif» des forces israéliennes de la bande de Gaza, a indiqué un responsable du Hamas. Il a ajouté que le mouvement islamiste palestinien, au pouvoir à Gaza, compte sur les médiateurs et le «Conseil de paix», créé en janvier par le président américain Donald Trump, pour obliger Israël à respecter les termes de l'accord.
Selon Ghazi Hamad, un membre de l'équipe de négociation, le mouvement a fait «des concessions pour le bien de notre peuple dans la bande de Gaza, afin de le sauver de la mort et du déplacement».
Il a affirmé que la question des armes était liée au retrait d'Israël du territoire palestinien. «Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement. Le Comité national est l'instance qui se chargera de cette tâche», a-t-il déclaré en référence au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), créé par le «Conseil de paix».
Source: AFP
Des responsables du Hamas confirment un accord avec Israël
Des responsables Hamas ont confirmé vendredi qu'un accord avait été conclu pour la deuxième phase de la trêve avec Israël, qui prévoit le désarmement du mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.
Deux responsables du Hamas, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré à l'AFP qu'ils étaient parvenus à un accord, confirmant une annonce du président américain Donald Trump.
Source: ATS
Trump annonce un accord sur le désarmement du Hamas à Gaza
Donald Trump a annoncé jeudi que son Conseil de paix était parvenu à un accord sur le «désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés» à Gaza. «Aujourd'hui, le Conseil de paix a conclu un accord HISTORIQUE pour le DESARMEMENT COMPLET du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. Il s'agit d'une étape monumentale vers une PAIX et une SECURITE durables», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
«Cet accord constitue une étape cruciale pour que Gaza soit enfin dirigée par un nouveau gouvernement palestinien, lequel collaborera étroitement avec le Conseil de paix pour venir en aide au peuple palestinien», s'est-il réjoui. Le républicain a également affirmé qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé.
«A mesure que le désarmement s'achève, les forces israéliennes se retireront et la Force internationale de stabilisation collaborera avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza», a écrit Donald Trump dans la même publication.
Des négociations se tiennent depuis des semaines en Egypte pour mettre en oeuvre la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre dernier et visant à mettre fin définitivement à la guerre dans la bande de Gaza.
Source: AFP
Israël frappe une mosquée à Gaza-ville
L'armée israélienne a dit mercredi avoir frappé une mosquée dans la bande de Gaza, utilisée selon elle par le Hamas comme site de stockage d'armes. «Au cours de la semaine écoulée, l'armée israélienne a frappé et démantelé plusieurs sites de stockage d'armes du Hamas dans le centre et le nord de la bande de Gaza», a indiqué l'armée.
L'un d'eux «avait été établi à l'intérieur d'une mosquée dans le nord» du territoire palestinien, a-t-elle ajouté, précisant que le site avait été ciblé «pour éliminer la menace» pesant sur les soldats et civils israéliens. Mardi, des journalistes de l'AFP à Gaza-ville ont vu des flammes et une immense colonne de fumée s'élever au-dessus de tentes de déplacés après une frappe contre la mosquée al-Mouttaqin.
L'armée israélienne a affirmé avoir prévenu la population de la frappe, et des images de l'AFP montrent des dizaines de Palestiniens évacuant la zone avant que la mosquée ne soit touchée.
«Est-ce cela un cessez-le-feu?», s'interroge Shehadeh Badawi, un témoin. «Chaque jour, il y a des attaques, chaque heure, à chaque instant. Il y a des frappes partout. Ils menacent et frappent, que ce soit des véhicules civils ou autre chose», a-t-il dénoncé à l'AFP.
Source: AFP
En Cisjordanie, la violence «ne fait qu'empirer»
Deux ans après que la Cour internationale de justice a déclaré illégale l'occupation de la Cisjordanie par Israël, la violence des colons et l'annexion territoriale «ne font qu'empirer», a estimé mercredi l'ONU.
«Alors que les attaques perpétrées par des colons israéliens, ainsi que la création de colonies et d'avant-postes, atteignent des niveaux sans précédent, les Etats tiers doivent agir de toute urgence et de concert pour mettre un terme aux meurtres et aux expulsions dont continue d'être victime le peuple palestinien, et pour mettre fin à l'occupation israélienne», a déclaré Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations unies, dans un communiqué.
L'ONU s'alarme de la détérioration de la situation en Cisjordanie
Un haut responsable de l'ONU s'est alarmé mardi de la «détérioration rapide» de la situation en Cisjordanie occupée, dénonçant l'«escalade» des violences, notamment celles des colons israéliens contre les Palestiniens.
Depuis une semaine, l'escalade de la violence en Cisjordanie a provoqué des victimes civiles, des déplacements, des dommages aux biens et une insécurité grandissante dans les communautés touchées», a déclaré devant le Conseil de sécurité Ramiz Alakbarov, représentant adjoint de l'ONU pour le Moyen-Orient.
«Les attaques de colons israéliens contre des communautés, maisons, lieux de culte et infrastructures civiles palestiniens se sont poursuivies à un niveau alarmant», a-t-il ajouté. «J'appelle Israël à prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher les violences des colons, protéger les communautés palestiniennes et assurer que les coupables rendent des comptes», a-t-il insisté.
Dénonçant aussi en parallèle des attaques palestiniennes contre des Israéliens, il a appelé les Palestiniens «à rejeter la violence sans équivoque». Cette «détérioration rapide» de la situation en Cisjordanie «ne fait qu'aggraver une situation déjà alarmante dans le reste des Territoires palestiniens occupés, laissant penser qu'une escalade plus large est de plus en plus probable à moins que des mesures immédiates ne soient prises immédiatement pour inverser la tendance», a encore insisté le responsable onusien.
Source: AFP
Deux mosquées incendiées par des colons israéliens en Cisjordanie
Des colons israéliens ont incendié deux mosquées dans le nord de la Cisjordanie occupée dans la nuit de samedi à dimanche, selon des responsables palestiniens, sur fond de vives tensions après les affrontements ayant fait six morts vendredi. Les attaques et raids de colons israéliens sont quotidiennes dans les villages palestiniens.
A Qousra, au sud de Naplouse, des colons ont mis le feu à un édifice religieux en construction, a indiqué à l'AFP le maire de la ville, Abdel Azim Wadi. «Le feu a détruit l'entrée de la mosquée et a même endommagé la maçonnerie», a-t-il précisé, ajoutant que des graffitis en hébreu, dont le mot «vengeance», avaient été inscrits sur les murs.
Vendredi, quatre Palestiniens et deux Israéliens sont morts lors d'affrontements dans le village palestinien de Tell, près de Naplouse, où des colons avaient pénétré. L'armée israélienne a indiqué que ses soldats, dépêchés à Qousra après un signalement, avaient «cherché les suspects, enfuis avant leur arrivée», et «observé des traces d'incendie criminel et des graffitis sur les lieux».
Un second incident s'est produit dans le village de Kour, près de Tuulkarem, où une autre mosquée a été la cible d'un «incendie et de tags racistes», selon le ministère palestinien des Dotations et des affaires religieuses. Après les affrontements à Tell vendredi, Israël a annoncé une opération d'ampleur dans le nord de la Cisjordanie, occupée depuis 1967, notamment à Naplouse.
Samedi, la ville était en grande partie paralysée, de longues files d'attente s'étirant aux stations-service sur fond de pénurie de carburant, selon un journaliste de l'AFP sur place. D'après un décompte de l'AFP, fondé sur les données du ministère de la Santé palestinien, au moins 1094 Palestiniens, combattants ou civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis octobre 2023 en Cisjordanie.
Source: AFP