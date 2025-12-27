Netanyahu et Trump doivent se rencontrer lundi en Floride

Sept personnes arrêtées en Italie, soupçonnées de financement du Hamas

Sept personnes soupçonnées d'avoir participé au financement du mouvement islamiste palestinien Hamas ont été arrêtées en Italie, a indiqué samedi la police de la péninsule. Deux autres, impliquées dans la même enquête, sont visées par un mandat d'arrêt international et se trouvent à l'étranger, a précisé la police à l'AFP.

Trois associations, officiellement de soutien au peuple palestinien mais servant en réalité de couverture pour les financement au Hamas, sont également concernées par l'enquête, a précisé la police dans un communiqué.

Les neuf personnes sont accusées d'avoir financé, «pour un total d'environ sept millions d'euros», des «associations ayant leur siège à Gaza, dans les territoires palestiniens ou en Israël (...) appartenant, contrôlées ou liées au Hamas». Ce soutien financier a été offert, entre autres, à «des membres de familles de personnes impliquées dans des attentats terroristes».

«Opération très importante»

Alors que l'objectif officiel des trois associations était de recueillir des dons «à des fins humanitaires pour le peuple palestinien, une partie importante, plus de 71%, a été destinée au financement direct du Hamas» ou d'entités proches du mouvement islamiste, selon la police. Parmi les personnes arrêtées figure Mohammad Hannoun, président de l'association des Palestiniens en Italie, selon les médias.

Les autorités italiennes estiment que les trois associations font partie d'un «projet stratégique de l'organisation-mère, le Hamas, qui s'est dotée d'une structure complexe, donc également de cellules œuvrant à l'étranger, en mesure de contribuer aux objectifs du mouvement».

«C'est une opération très importante», s'est félicité sur X le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, car elle a permis de «lever le voile sur des comportements et activités, qui, sous couvert d'initiatives en faveur des populations palestiniennes, cachaient le soutien et la participation à des organisations ayant des terroristes».

Source: AFP