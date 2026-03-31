Quatre membres d'une famille tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée

Un couple palestinien et leurs deux jeunes enfants ont été tués dimanche par des tirs de l'armée israélienne, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Le Croissant-Rouge palestinien a aussi dit avoir récupéré les corps de deux adultes et de deux enfants dans un véhicule sur lequel les forces israéliennes ont tiré dans le village de Tammoun. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué examiner les informations relatives à l'incident.

«Quatre martyrs d'une même famille sont arrivés à l'hôpital public turc de Toubas après que l'armée d'occupation leur a tiré dessus à Tammoun», a déclaré le ministère de la Santé, basé à Ramallah, dans un communiqué. L'hôpital a reçu les corps, tous atteints de blessures par balles, de l'homme (37 ans) ainsi que de la femme (35 ans) et des deux garçons, âgés de cinq et sept ans, précise la même source.

Les deux autres enfants du couple, âgés de huit et onze ans, ont été blessés par des éclats de balle, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA, ajoutant que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur leur véhicule tôt dimanche matin.

Ces derniers jours, la Cisjordanie a connu une recrudescence d'attaques meurtrières, perpétrées pour la plupart par des colons israéliens. Au moins cinq Palestiniens ont été tués depuis début mars, selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.

Source: AFP