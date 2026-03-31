L'Unrwa réclame une enquête sur la mort de plus de 390 de ses membres
Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête après la mort de plus de 390 employés de l'agence pendant la guerre à Gaza.
«Je crois qu'il nous faut un panel (...) un panel d'experts de haut niveau pour enquêter sur le meurtre de nos collaborateurs», a déclaré Philippe Lazzarini à la presse à Genève, au dernier jour de son mandat à la tête de l'agence.
Source: AFP
L'UE dénonce la loi israélienne sur la peine de mort pour les Palestiniens
La Commission européenne a vivement critiqué mardi la nouvelle loi israélienne sur la peine de mort, taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens. «Il s'agit clairement d'un net recul: tant l'introduction de la peine de mort, que le caractère discriminatoire de la loi», a dénoncé un porte-parole, Anouar El Anouni.
Source: AFP
Rubio s'attend à ce qu'Israël agisse face aux violences des colons en Cisjordanie
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a dit vendredi s'attendre à ce qu'Israël agisse face aux violences commises par des colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie occupée.
«Je pense que vous verrez le gouvernement (israélien) faire quelque chose à ce propos», a déclaré Marco Rubio devant la presse, à l'issue d'une réunion du G7 à laquelle il venait de participer non loin de Paris.
Source: AFP
La Défense civile fait état de quatre morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué jeudi que quatre personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes israéliennes dans le nord du territoire palestinien où un fragile cessez-le-feu est en vigueur. Interrogée par l'AFP à ce sujet, l'armée israélienne a dit examiner ces informations.
L'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a fait état de la mort de «quatre martyrs depuis ce matin, à la suite de frappes (...) israéliennes ayant visé deux groupes de civils dans les quartiers d'Al-Tuffah et d'Al-Zeitoun, à l'est de la ville de Gaza». L'hôpital Al-Chifa de Gaza, principal établissement hospitalier du territoire, a aussi annoncé avoir reçu quatre corps à la suite de frappes dans ces deux quartiers sur des «groupes de civils».
Source: AFP
Le point de passage de Rafah rouvre «dans les deux sens»
Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte a rouvert jeudi, a rapporté un média égyptien proche de l'Etat, pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Al-Qahera news, une télévision réputée proche des services de renseignement égyptiens, a indiqué que le passage avait rouvert «dans les deux sens», et diffusé des images aériennes montrant des Palestiniens, dont certains ont reçu des traitements médicaux en Egypte, se préparer à rentrer à Gaza, et des ambulances attendant de pouvoir prendre en charge des patients palestiniens désireux de quitter l'enclave.
Source: AFP
Israël annonce suspendre l'entrée de l'aide de l'Unicef en provenance d'Egypte, pour cause de «contrebande»
Israël a annoncé mardi suspendre l'entrée de l'aide acheminée par l'Unicef à destination de la bande de Gaza en provenance d'Egypte, après avoir déjoué «une tentative de contrebande» au sein de cargaisons d'aide humanitaire coordonnée par cette agence onusienne.
Cette tentative a été détectée mardi au point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et Gaza, par où transite et est inspectée l'aide arrivant d'Egypte, selon le Cogat, organisme du ministère de la Défense chargé des affaires civiles dans les Territoires palestiniens occupés.
Le Cogat a annoncé, dans un communiqué, la suspension «à la suite d'une tentative de contrebande de tabac et de nicotine dans des cargaisons d'aide en provenance d'Egypte et coordonnées par l'Unicef», l'agence des Nations unies pour l'enfance.
Source: AFP
Israël annonce une réouverture partielle mercredi du point de passage de Rafah
Israël a annoncé dimanche la réouverture partielle du point de passage de Rafah vers le territoire palestinien de la bande de Gaza à compter de mercredi prochain, selon un communiqué officiel.
Fermé depuis le début des bombardements israélo-américains contre l'Iran le 28 février, «le point de passage de Rafah rouvrira à la circulation dans les deux sens à partir de mercredi prochain 18 mars, mais uniquement pour une circulation limitée de personnes», indique un communiqué du Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense en charge des affaires civiles.
Le passage de Rafah, entre l'Egypte et Gaza, sous contrôle israélien, est pour les Gazaouis la seule porte d'accès au monde extérieur qui ne passe pas par Israël.
Source: ATS
Une frappe israélienne contre un véhicule de police a tué neuf policiers
Un hôpital de la bande de Gaza a annoncé que neuf policiers avaient été tués dimanche dans une frappe israélienne ayant visé leur véhicule dans le centre du territoire, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas.
«L'occupant israélien a pris pour cible un véhicule de police transportant plusieurs officiers et policiers dans le gouvernorat central alors qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions de surveillance des marchés et du maintien de la sécurité pendant le ramadan. Cette attaque a entraîné la mort de neuf officiers et membres du personnel», a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Intérieur à Gaza, sous contrôle du Hamas, qui a dénoncé un «crime odieux».
Le ministère de l'Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas, a confirmé ce bilan, précisant que toutes les victimes étaient des policiers, parmi lesquels le chef de la police dans le centre du territoire, le colonel Iyad Abou Yousdef.
Source: AFP
Quatre membres d'une famille tués par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée
Un couple palestinien et leurs deux jeunes enfants ont été tués dimanche par des tirs de l'armée israélienne, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.
Le Croissant-Rouge palestinien a aussi dit avoir récupéré les corps de deux adultes et de deux enfants dans un véhicule sur lequel les forces israéliennes ont tiré dans le village de Tammoun. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué examiner les informations relatives à l'incident.
«Quatre martyrs d'une même famille sont arrivés à l'hôpital public turc de Toubas après que l'armée d'occupation leur a tiré dessus à Tammoun», a déclaré le ministère de la Santé, basé à Ramallah, dans un communiqué. L'hôpital a reçu les corps, tous atteints de blessures par balles, de l'homme (37 ans) ainsi que de la femme (35 ans) et des deux garçons, âgés de cinq et sept ans, précise la même source.
Les deux autres enfants du couple, âgés de huit et onze ans, ont été blessés par des éclats de balle, a rapporté l'agence de presse palestinienne WAFA, ajoutant que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur leur véhicule tôt dimanche matin.
Ces derniers jours, la Cisjordanie a connu une recrudescence d'attaques meurtrières, perpétrées pour la plupart par des colons israéliens. Au moins cinq Palestiniens ont été tués depuis début mars, selon les autorités palestiniennes et les Nations unies.
Source: AFP
Trois Palestiniens tués dans une attaque de colons israéliens en Cisjordanie occupée
Trois Palestiniens ont été tués dimanche dans le village d'Abu Falah, au nord-est de Ramallah, lors d'une attaque attribuée à des colons israéliens, ont annoncé les autorités palestiniennes et l'armée israélienne. Le ministère palestinien de la Santé a identifié deux des victimes, âgées de 24 et 57 ans. Selon l'armée israélienne, ses soldats sont intervenus après des informations faisant état d'une attaque menée par plusieurs civils israéliens contre des Palestiniens.
D'après un communiqué militaire, deux Palestiniens ont été tués par balles et un troisième serait mort asphyxié. Le chef de l'armée israélienne en Cisjordanie, le général Avi Bluth, a dénoncé un «incident inacceptable» et assuré qu'il n'y aurait «aucune tolérance» pour les civils se faisant justice eux-mêmes.
Cet épisode intervient au lendemain d'une attaque similaire dans un autre village de Cisjordanie, près de Hébron, où un Palestinien a été tué et son frère blessé. Les violences ont fortement augmenté dans ce territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon un décompte de l'AFP, plus de 1'040 Palestiniens et au moins 45 Israéliens ont été tués en Cisjordanie depuis lors.
Source: AFP
L'armée israélienne annonce avoir frappé des positions du Hezbollah dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé samedi avoir frappé des positions du mouvement chiite pro-iranien Hezbollah dans le sud du Liban.
«En réponse aux violations répétées des accords de cessez-le-feu par le Hezbollah, l'armée israélienne est en train de frapper les infrastructures terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban», a écrit l'armée israélienne sur Telegram.
Ces frappes surviennent dans un contexte de tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, alliés d'Israël, qui ont déployé d'importantes forces militaires au Moyen-Orient et menacé d'attaquer l'Iran en cas d'échec des négociations entre les deux pays.
Les bombardements israéliens sont réguliers au Liban, malgré un cessez-le-feu ayant mis fin en novembre 2024 à la guerre entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne dit y viser le Hezbollah, qu'elle accuse de se réarmer.
Source: AFP