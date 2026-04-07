L'OMS suspend les évacuations médicales vers l'Egypte après un incident de sécurité

L'Organisation mondiale de la santé a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de Gaza vers l'Egypte via Rafah à la suite d'un incident de sécurité ayant fait un mort lundi, a indiqué le chef de l'OMS.

L'OMS «est bouleversée de confirmer qu'une personne engagée pour fournir des services à l'Organisation à Gaza a été tuée aujourd'hui lors d'un incident de sécurité», a indiqué son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X. «Deux membres du personnel de l'OMS étaient présents mais n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.

L'OMS ne précise pas les circonstances de cet incident, mais indique que «les autorités compétentes mènent actuellement une enquête». A la suite de cet incident, l'OMS a suspendu les évacuations médicales prévues lundi de patients de Gaza vers l'Egypte via Rafah. «Les évacuations médicales resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre», a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Nous appelons à la protection des civils et des travailleurs humanitaires», a-t-il demandé. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu très précaire entré en vigueur le 10 octobre dans la bande de Gaza, après deux années d'une guerre dévastatrice.

Source: AFP