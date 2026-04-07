L'OMS suspend les évacuations médicales vers l'Egypte après un incident de sécurité
L'Organisation mondiale de la santé a suspendu jusqu'à nouvel ordre les évacuations médicales de Gaza vers l'Egypte via Rafah à la suite d'un incident de sécurité ayant fait un mort lundi, a indiqué le chef de l'OMS.
L'OMS «est bouleversée de confirmer qu'une personne engagée pour fournir des services à l'Organisation à Gaza a été tuée aujourd'hui lors d'un incident de sécurité», a indiqué son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur le réseau social X. «Deux membres du personnel de l'OMS étaient présents mais n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.
L'OMS ne précise pas les circonstances de cet incident, mais indique que «les autorités compétentes mènent actuellement une enquête». A la suite de cet incident, l'OMS a suspendu les évacuations médicales prévues lundi de patients de Gaza vers l'Egypte via Rafah. «Les évacuations médicales resteront suspendues jusqu'à nouvel ordre», a ajouté Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Nous appelons à la protection des civils et des travailleurs humanitaires», a-t-il demandé. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu très précaire entré en vigueur le 10 octobre dans la bande de Gaza, après deux années d'une guerre dévastatrice.
Source: AFP
Dix morts dans des violences interpalestiniennes et des frappes israéliennes
Dix personnes ont été tuées lundi dans des violences interpalestiniennes et des frappes israéliennes dans le centre de la bande de Gaza. L'information a été fournie par un hôpital du territoire palestinien.
«Au moins dix personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées, dont six sont dans un état critique, par un bombardement israélien et dans des violences (interpalestiniennes, ndlr) à l'est du camp d'Al-Maghazi», a annoncé l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa dans un communiqué. La Défense civile de Gaza, qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a confirmé le bilan.
Une milice anti-Hamas
Selon un témoin interrogé par l'AFP, tout a commencé par des heurts entre une milice anti-Hamas, présumément soutenue par Israël, et des forces de sécurité du mouvement islamiste palestinien, près d'une école abritant des déplacés non loin du camp d'Al-Maghazi.
Les miliciens étaient venus pour procéder à des arrestations, selon le témoin qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. «Les violences ont éclaté lorsque les habitants et les membres du Hamas se sont affrontés avec les miliciens», a poursuivi cette source. «Peu après, les forces israéliennes ont bombardé la zone près de l'école», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Une flottille partira de Barcelone pour la bande de Gaza le 12 avril
Des militants propalestiniens qui avaient tenté de rejoindre par la mer la bande de Gaza l'an dernier ont annoncé jeudi qu'ils partiraient le 12 avril de Barcelone pour une nouvelle mission humanitaire à bord d'une flottille vers ce territoire dévasté.
Le groupe a dit dans un communiqué vouloir rassembler à cette date plus de 80 bateaux et 1000 participants en provenance du monde entier dans la capitale de la Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne.
«Défense de la dignité humaine»
«Le coût de l'inaction est trop élevé», a-t-il expliqué, ajoutant qu'un mouvement terrestre accompagnerait cette opération maritime afin d'exercer une pression dans plusieurs pays.
«Face à l'intensification du blocus, des violences et des privations à Gaza, la mission constitue une intervention non violente et fondée sur les principes que sont une défense de la dignité humaine, un appel à l'accès humanitaire et une exigence de responsabilité internationale», ont dit les militants.
Source: AFP
L'UE dénonce la loi israélienne sur la peine de mort pour les Palestiniens
La Commission européenne a vivement critiqué mardi la nouvelle loi israélienne sur la peine de mort, taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens. «Il s'agit clairement d'un net recul: tant l'introduction de la peine de mort, que le caractère discriminatoire de la loi», a dénoncé un porte-parole, Anouar El Anouni.
Source: AFP
L'Unrwa réclame une enquête sur la mort de plus de 390 de ses membres
Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), Philippe Lazzarini, a demandé mardi l'ouverture d'une enquête après la mort de plus de 390 employés de l'agence pendant la guerre à Gaza.
«Je crois qu'il nous faut un panel (...) un panel d'experts de haut niveau pour enquêter sur le meurtre de nos collaborateurs», a déclaré Philippe Lazzarini à la presse à Genève, au dernier jour de son mandat à la tête de l'agence.
Source: AFP
Rubio s'attend à ce qu'Israël agisse face aux violences des colons en Cisjordanie
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a dit vendredi s'attendre à ce qu'Israël agisse face aux violences commises par des colons contre des villages palestiniens en Cisjordanie occupée.
«Je pense que vous verrez le gouvernement (israélien) faire quelque chose à ce propos», a déclaré Marco Rubio devant la presse, à l'issue d'une réunion du G7 à laquelle il venait de participer non loin de Paris.
Source: AFP
La Défense civile fait état de quatre morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué jeudi que quatre personnes avaient été tuées dans des frappes aériennes israéliennes dans le nord du territoire palestinien où un fragile cessez-le-feu est en vigueur. Interrogée par l'AFP à ce sujet, l'armée israélienne a dit examiner ces informations.
L'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas, a fait état de la mort de «quatre martyrs depuis ce matin, à la suite de frappes (...) israéliennes ayant visé deux groupes de civils dans les quartiers d'Al-Tuffah et d'Al-Zeitoun, à l'est de la ville de Gaza». L'hôpital Al-Chifa de Gaza, principal établissement hospitalier du territoire, a aussi annoncé avoir reçu quatre corps à la suite de frappes dans ces deux quartiers sur des «groupes de civils».
Source: AFP
Le point de passage de Rafah rouvre «dans les deux sens»
Le point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte a rouvert jeudi, a rapporté un média égyptien proche de l'Etat, pour la première fois depuis sa fermeture par Israël le 28 février, au début de l'offensive israélo-américaine contre l'Iran.
Al-Qahera news, une télévision réputée proche des services de renseignement égyptiens, a indiqué que le passage avait rouvert «dans les deux sens», et diffusé des images aériennes montrant des Palestiniens, dont certains ont reçu des traitements médicaux en Egypte, se préparer à rentrer à Gaza, et des ambulances attendant de pouvoir prendre en charge des patients palestiniens désireux de quitter l'enclave.
Source: AFP
Israël annonce suspendre l'entrée de l'aide de l'Unicef en provenance d'Egypte, pour cause de «contrebande»
Israël a annoncé mardi suspendre l'entrée de l'aide acheminée par l'Unicef à destination de la bande de Gaza en provenance d'Egypte, après avoir déjoué «une tentative de contrebande» au sein de cargaisons d'aide humanitaire coordonnée par cette agence onusienne.
Cette tentative a été détectée mardi au point de passage de Kerem Shalom, entre Israël et Gaza, par où transite et est inspectée l'aide arrivant d'Egypte, selon le Cogat, organisme du ministère de la Défense chargé des affaires civiles dans les Territoires palestiniens occupés.
Le Cogat a annoncé, dans un communiqué, la suspension «à la suite d'une tentative de contrebande de tabac et de nicotine dans des cargaisons d'aide en provenance d'Egypte et coordonnées par l'Unicef», l'agence des Nations unies pour l'enfance.
Source: AFP
Israël annonce une réouverture partielle mercredi du point de passage de Rafah
Israël a annoncé dimanche la réouverture partielle du point de passage de Rafah vers le territoire palestinien de la bande de Gaza à compter de mercredi prochain, selon un communiqué officiel.
Fermé depuis le début des bombardements israélo-américains contre l'Iran le 28 février, «le point de passage de Rafah rouvrira à la circulation dans les deux sens à partir de mercredi prochain 18 mars, mais uniquement pour une circulation limitée de personnes», indique un communiqué du Cogat, organisme du ministère israélien de la Défense en charge des affaires civiles.
Le passage de Rafah, entre l'Egypte et Gaza, sous contrôle israélien, est pour les Gazaouis la seule porte d'accès au monde extérieur qui ne passe pas par Israël.
Source: ATS
Une frappe israélienne contre un véhicule de police a tué neuf policiers
Un hôpital de la bande de Gaza a annoncé que neuf policiers avaient été tués dimanche dans une frappe israélienne ayant visé leur véhicule dans le centre du territoire, malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas.
«L'occupant israélien a pris pour cible un véhicule de police transportant plusieurs officiers et policiers dans le gouvernorat central alors qu'ils s'acquittaient de leurs fonctions de surveillance des marchés et du maintien de la sécurité pendant le ramadan. Cette attaque a entraîné la mort de neuf officiers et membres du personnel», a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Intérieur à Gaza, sous contrôle du Hamas, qui a dénoncé un «crime odieux».
Le ministère de l'Intérieur de Gaza, dirigé par le Hamas, a confirmé ce bilan, précisant que toutes les victimes étaient des policiers, parmi lesquels le chef de la police dans le centre du territoire, le colonel Iyad Abou Yousdef.
Source: AFP