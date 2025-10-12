Les premiers otages libérés!
Un premier groupe de sept otages a été libéré par le Hamas et remis à la Croix-Rouge, rapportent lundi plusieurs médias israéliens, dont le quotidien Haaretz. L'armée israélienne a confirmé l'information.
Treize autres otages devraient être libérés plus tard dans la journée. La branche armée du Hamas a publié un peu plus tôt les noms des 20 otages israéliens vivants retenus à Gaza dont la libération est attendue dans la journée.
La nouvelle de la première libération de ces personnes a suscité la liesse sur la place en Israël.
Première étape du plan présenté par le président américain pour faire taire les armes, le retour en Israël des 48 otages, vivants ou morts, doit s'accompagner de la libération par Israël de 250 détenus pour des "raisons de sécurité" - dont de nombreux condamnés pour des attentats meurtriers anti-israéliens, et de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis octobre 2023.
Source: ATS
Trump dit que la guerre à Gaza est «terminée»
Donald Trump a déclaré dimanche que la guerre à Gaza était «terminée», à bord de l'avion présidentiel en partance pour Israël et l'Egypte, où il est attendu lundi au «Sommet pour la paix» à Gaza.
«La guerre est terminée. D'accord? Vous comprenez ça?», a dit le président américain aux journalistes, en réponse à une question sur le conflit entre Israël et le Hamas.
Source: AFP
La Croix-Rouge participe également au rapatriement des dépouilles
Sept otages ont déjà été remis au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), et treize autres devraient suivre. «Le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération en plusieurs étapes pour faciliter la libération et le transfert d’otages et de détenus dans le cadre d’un accord de trêve entre Israël et le Hamas», a indiqué l’organisation.
Le CICR sera également impliqué dans le rapatriement des dépouilles des otages décédés. «Le CICR facilitera aussi la restitution des corps afin que les familles puissent enterrer leurs proches dans la dignité», a-t-il précisé.
L’organisation rappelle son rôle strictement neutre de médiateur, sans participation aux négociations sur la libération des otages. Elle souligne que la responsabilité d’assurer la sécurité et le respect des personnes concernées incombe aux parties elles-mêmes. Par respect pour les victimes et leurs proches, le CICR ne publiera ni photos des personnes libérées ni vidéos des transferts.
La Croix-Rouge en route vers un point convenu dans le nord de la bande de Gaza
Des véhicules du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont en route lundi matin vers un point convenu du nord de la bande de Gaza pour y récupérer des otages devant être libérés par le Hamas, selon l'armée israélienne.
«La Croix-Rouge est en route vers un point de rencontre dans le nord de la bande de Gaza, où plusieurs otages seront remis à sa garde», écrit l'armée israélienne dans un bref communiqué, précisant être prête «à accueillir d'autres otages devant être remis à la Croix-Rouge ultérieurement».
A Tel-Aviv, la place des Otages retient son souffle avant des libérations
Alors que le jour se lève sur Tel-Aviv, des dizaines de personnes se pressent vers la place des Otages où les premières images de libération des personnes encore retenues dans la bande de Gaza doivent être diffusées sur écran géant.
Beaucoup se prennent dans les bras, et déjà l'émotion est palpable. Certains sont venus avec des portraits des otages qui doivent être libérés dans la matinée, d'autres des drapeaux israéliens. Noga, qui arbore un autocollant «dernier jour» dit à l'AFP ressentir une sorte d'«euphorie».
Emotion et tristesse
Depuis l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, au cours de laquelle 251 personnes ont été enlevées par le Hamas et ses alliés, cette jeune femme portait chaque jour sur elle une vignette comptant les jours de leur captivité. «Je suis entre l'émotion et la tristesse pour ceux qui ne reviendront pas», précise-t-elle.
Certaines personnes sont là depuis des heures, ne voulant pas rater ces libérations tant attendues et dont l'heure exacte reste inconnue. Dimanche, plusieurs médias israéliens avaient annoncé qu'elles pourraient survenir dans la nuit.
Le Forum des familles, la principale organisation de proches de captifs, avait d'ailleurs organisé sur place une «nuit jaune», de la couleur du ruban associé aux otages en Israël, et qui a envahi l'espace public israélien, des ronds-points aux poignées de portes de voitures ou aux guidons de poussettes.
Source: AFP
La liste des noms des 20 otages vivants devant être libérés publiée
Les derniers otages israéliens détenus en vie dans la bande de Gaza doivent être libérés lundi, première étape-clé du plan présenté par Donald Trump pour faire taire les armes, deux ans après le début de la guerre entre Israël et le Hamas.
«Dans le cadre de l'accord [de cessez-le-feu et] pour l'échange de prisonniers, les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers sionistes vivants suivants», indique un communiqué du groupe armé en publiant la liste des noms de vingt otages qui étaient jusque-là présumés vivants (sur un total de 48 otages qui étaient captifs à Gaza).
Source: AFP
Donald Trump a décollé dimanche pour Israël et l'Egypte, où il est attendu pour célébrer son plan de paix à Gaza qui doit permettre, entre autres, la libération des otages.
«Ce sera un moment très spécial», a déclaré le président américain avant d'embarquer à bord d'Air Force One. «Tout le monde est impatient de vivre ce moment».
«La lutte n'est pas terminée»
Israël a remporté d'«immenses victoires» en deux ans d'une guerre contre le Hamas à Gaza ayant largement débordé de ses frontières, mais «la lutte n'est pas terminée», a déclaré dimanche Benjamin Netanyahu.
«Ensemble, nous avons accompli d'immenses victoires, des victoires qui ont stupéfié le monde entier. Et je veux vous le dire: partout où nous avons combattu, nous avons remporté la victoire, mais en même temps, je dois vous dire que la lutte n'est pas terminée», a dit le Premier ministre israélien dans une allocution à la nation à la veille du retour attendu des otages encore détenus à Gaza.
«Nous avons encore de très grands défis sécuritaires devant nous. Certains de nos ennemis tentent de se rétablir pour nous attaquer de nouveau, et comme on dit chez nous, on s'en occupe», a ajouté Benjamin Netanyahu sans plus de précisions.
Source: AFP
Le chef d'état-major israélien revendique une victoire sur le Hamas
Le chef d'état-major israélien a revendiqué dimanche soir une victoire sur le Hamas dans la guerre de Gaza à la veille du retour attendu en Israël des otages dans le cadre d'un cessez-le-feu parrainé par le président américain Donald Trump.
«La pression militaire que nous avons exercée au cours des deux dernières années» depuis l'attaque du 7 octobre 2023, «ainsi que les mesures diplomatiques complémentaires, constituent une victoire sur le Hamas», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, lors d'une brève allocution télévisée. «Nous continuerons à agir afin de façonner une réalité sécuritaire qui garantisse que la bande de Gaza ne représente plus une menace pour l'Etat d'Israël et ses citoyens», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Le Hamas continue d'exiger la libération de chefs palestiniens en échange des otages
Le Hamas et ses alliés ont «terminé les préparatifs» en vue de la libération des otages vivants, prévue lundi, mais le mouvement islamiste continue d'exiger la libération de chefs palestiniens par Israël dans le cadre de l'échange, ont indiqué dimanche à l'AFP deux sources proches de négociations et du Hamas.
«Le Hamas insiste pour que la liste finale [des détenus que relâchera Israël] inclue les sept grands leaders, notamment Marwan Barghouthi, Ahmed Saadat, Ibrahim Hamed et Abbas al-Sayed», a déclaré à l'AFP une de ces sources. «Le Hamas et les factions [palestiniennes] ont terminé les préparatifs pour [la libération] de tous les prisonniers vivants et de plusieurs corps qui ont été retrouvés», a ajouté cette source, dont les propos ont été confirmés par une autre source proche du mouvement et de négociations.
Source: AFP
Compte à rebours en Israël avant le retour des otages
Israël est «prêt à accueillir immédiatement tous» les otages encore retenus par le Hamas et ses alliés dans la bande de Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon un communiqué de son bureau.
Leur libération est attendue «tôt lundi matin», a pour sa part déclaré Shosh Bedrosian, porte-parole de Benjamin Netanyahu. «La libération de nos otages commencera tôt lundi matin. Nous nous attendons que nos 20 otages vivants soient libérés ensemble [et remis tous] en même temps à la Croix-Rouge et transportés dans six à huit véhicules», a-t- elle déclaré lors d'un point de presse.
Source: AFP
Le Hamas ne gouvernera pas Gaza
Le Hamas ne participera pas à la gouvernance de Gaza après la guerre, a affirmé dimanche une source du mouvement, à la veille d'un sommet consacré au territoire palestinien. Il rassemblera en Egypte une vingtaine de dirigeants autour de Donald Trump.
«Pour le Hamas, la gouvernance de la bande de Gaza est une question réglée. Le Hamas ne participera pas du tout à la phase de transition, ce qui signifie qu'il a renoncé au contrôle de la bande de Gaza, mais il reste un élément fondamental de la société palestinienne», a déclaré à l'AFP cette source proche de l'équipe de négociateurs du Hamas, sous couvert de l'anonymat.
Alors que la direction du Hamas a par le passé été divisée sur des questions clés, concernant notamment l'administration future de Gaza, le refus du désarmement semble faire consensus. «Le Hamas accepte une trêve à long terme, et que ses armes ne soient pas utilisées du tout pendant cette période, sauf en cas d'attaque israélienne contre Gaza», a déclaré cette source. «La remise des armes proposée est hors de question et n'est pas négociable», avait affirmé samedi à l'AFP un responsable du Hamas sous couvert de l'anonymat.
Source: ATS