Les Etats-Unis œuvrent pour ramener les dépouilles d’otages

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, en visite en Israël, a rencontré les familles de deux otages américano-israéliens. Il a assuré que les efforts se poursuivent pour rapatrier les dépouilles des otages morts en captivité du Hamas à Gaza.

Encore 13 dépouilles d'otages israéliens sont à Gaza. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio en visite en Israël a assuré samedi que les efforts se poursuivaient pour rapatrier les dépouilles d'otages, lors d'une rencontre avec des proches de deux soldats de double nationalité israélienne et américaine qui figurent parmi les 13 encore retenus à Gaza.

«Nous n'oublierons pas la vie des otages qui sont morts en captivité aux mains du Hamas. Aujourd'hui j'ai rencontré les familles des citoyens américains Itay Chen et Omer Neutra», a écrit Marco Rubio dans un message sur X. «Nous ne cesserons pas nos efforts tant que leurs dépouilles -et celles de tous les autres- ne seront pas rapatriées», écrit-il encore.

Jusqu'au dernier otage libéré

«Merci», a réagi sur X la principale association militant pour le retour des otages. «13 otages doivent rentrer chez eux. 13 familles ont besoin de réponses. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas – jusqu'à ce que le dernier otage soit libéré». Le 7 octobre 2023, le sergent Itay Chen 19 ans, était affecté à la frontière avec la bande de Gaza lorsque le Hamas et ses alliés ont lancé leur attaque, qui a déclenché la guerre. L'armée israélienne a annoncé sa mort en mars 2024.

Le capitaine Omer Neutra, engagé volontaire dans les forces armées israéliennes, a été tué le 7 octobre à 21 ans dans l'attaque de son char à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il a été extirpé du char par les assaillants, tout comme trois autres soldats, selon des vidéos publiées par le Hamas.

Encore 13 dépouilles

Le chef de la diplomatie américaine était le dernier d'une série de hauts responsables américains à se rendre en Israël cette semaine, après l'émissaire Steve Witkoff, le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, et le vice-président JD Vance, pour tenter de consolider le fragile cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dans la bande de Gaza.

En vertu de cet accord négocié sur la base du plan Trump, le Hamas a remis le 13 octobre, en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, les 20 otages vivants que le groupe islamiste et ses alliés détenaient encore depuis l'attaque du 7 octobre 2023.

Depuis le 10 octobre, Israël a récupéré 15 des 28 dépouilles d'otages que le Hamas s'est engagé à lui rendre, le groupe islamiste palestinien affirmant avoir besoin de matériel et de plus de temps. Lundi, le président américain a averti que si le Hamas ne respecte pas les termes du cessez-le-feu, il sera «éradiqué».