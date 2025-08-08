Le Hamas serait prêt à conclure un accord sur la libération des otages
Peu après la décision d'Israël d'étendre la guerre à Gaza, le Hamas a pris la parole. Selon une publication d'AlArabyia sur X, le Hamas serait prêt à conclure un accord pour libérer tous les otages israéliens. «Nous sommes prêts à conclure un accord global pour libérer immédiatement tous les otages israéliens», peut-on y lire.
On ignore encore les détails de cet accord et la date à laquelle les otages pourraient être libérés si le Hamas tient sa promesse.
Plan pour Gaza: la Belgique convoque l'ambassadrice d'Israël
La Belgique a annoncé vendredi convoquer l'ambassadrice d'Israël après l'annonce du plan israélien pour Gaza. «L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision», a affirmé le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévot.
Source: AFP
Le plan israélien pour Gaza «coûtera cher» à Israël et aboutira au «sacrifice» des otages
Israël se prépare à commettre un «nouveau crime de guerre» avec son plan de prendre le contrôle de la ville de Gaza, «une aventure criminelle qui lui coûtera cher» et aboutira au «sacrifice des otages», a affirmé vendredi le Hamas.
«L'approbation par le cabinet sioniste des plans visant à occuper la ville de Gaza et à évacuer ses habitants constitue un nouveau crime de guerre que l'armée d'occupation souhaite commettre contre la ville et ses près d'un million d'habitants», a réagi le mouvement islamiste palestinien. «Cette aventure criminelle coûtera cher et ne sera pas un voyage facile» pour l'armée israélienne, ajoute ce communiqué diffusé sur Telegram.
27 otages présumés morts
La décision d'occuper la ville de Gaza, annoncée vendredi matin à l'issue d'une réunion du cabinet de sécurité du Premier ministre israélien, confirme que Benjamin Netanyahu et son gouvernement «ne se soucient pas du sort de leurs otages».
«Ils ont compris que l'extension de l'agression signifie leur sacrifice, révélant leur imprudence envers la vie des prisonniers pour des objectifs politiques ayant déjà échoué», soutien le mouvement islamiste, qui retient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés morts, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.
Source: AFP
L'Espagne et la Turquie condamne également le plan du gouvernement israélien
«Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'intensifier l'occupation militaire de Gaza», a déclaré le ministre espagnol des Affaires étrangères, Manuel Albares, estimant que ce plan «ne provoquerait que davantage de destruction et de souffrance».
«Un cessez-le-feu permanent, l'entrée massive et immédiate d'aide humanitaire et la libération de tous les otages sont urgents. La paix définitive dans la région ne sera atteinte qu'en établissant la solution de deux États, qui inclut un État de Palestine réaliste et viable», a-t-il ajouté sur X.
La Turquie a, elle aussi, «appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d'empêcher la mise en oeuvre» du plan israélien. Celui-ci «vise à déplacer de force les Palestiniens de leur propre terre en rendant Gaza inhabitable», a estimé le ministère turc des Affaires étrangères dans un communiqué.
Source: ATS
La Suisse profondément préoccupée par l'offensive prévue à Gaza
La Suisse est «profondément préoccupée» par la décision du gouvernement israélien d'étendre les opérations militaires dans la bande de Gaza. L'intensification des hostilités comporte le risque d'une nouvelle détérioration de la situation humanitaire déjà catastrophique, avertit-elle.
La Confédération réitère sa demande d'un accès humanitaire immédiat et sans entrave, d'un cessez-le-feu et de la libération de tous les otages, écrit vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur le réseau social X.
La Suisse exige en outre la reprise d'un processus politique en vue d'une solution à deux Etats, dans laquelle des Etats israélien et palestinien coexisteraient pacifiquement et en toute sécurité à l'intérieur de frontières internationalement reconnues.
Source: ATS
Berlin annonce suspendre les exportations des armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza
Le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé vendredi la suspension des exportations d'armes qu'Israël pourrait utiliser à Gaza, après l'annonce du plan israélien pour le contrôle de la ville palestinienne.
Il devient «de plus en plus difficile de comprendre» en quoi le plan militaire israélien permettrait d'atteindre ses objectifs dans la bande de Gaza et, «dans ces circonstances, le gouvernement allemand n'autorise pas, jusqu'à nouvel ordre, les exportations d'équipements militaires susceptibles d'être utilisés dans la bande de Gaza», a déclaré Friedrich Merz, cité dans un communiqué.
Source: AFP
La Chine se dit «gravement inquiète» du plan israélien de contrôle militaire de Gaza
La Chine a exprimé vendredi sa «grave inquiétude» face au plan israélien de prise de contrôle militaire de la ville de Gaza, exhortant Israël à «cesser immédiatement ses actions dangereuses».
«Gaza appartient au peuple palestinien et fait partie intégrante du territoire palestinien», a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères dans une réponse écrite à l'AFP.
Source: AFP
Londres exhorte Israël à «reconsidérer immédiatement» son plan pour Gaza
Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié vendredi d«erreur» le plan annoncé par Israël pour «vaincre» le Hamas à Gaza et a exhorté le gouvernement de Benjamin Netanyahu à le «reconsidérer immédiatement».
«La décision du gouvernement israélien d'intensifier son offensive à Gaza est une erreur et nous l'exhortons à reconsidérer sa décision immédiatement. Cette action ne contribuera en rien à mettre fin au conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'engendrer davantage de massacres», a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.
Source: AFP
L'armée israélienne va «prendre le contrôle» de la ville de Gaza
Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le plan de sécurité présenté par le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour «vaincre» le Hamas dans la bande de Gaza, indique un communiqué des bureaux du Premier ministre. Ce plan prévoit notamment une occupation israélienne de la ville de Gaza.
Selon ce plan, l'armée israélienne «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat», indique ce communiqué.
«Le cabinet de sécurité – par un vote à la majorité – a adopté cinq principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas; le retour de tous les otages – vivants et morts – ; la démilitarisation de la bande de Gaza; le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza; l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne», ajoute le texte.
«Une majorité décisive des ministres du cabinet a par ailleurs estimé qu'un plan alternatif» soumis à l'examen des ministres «ne permettrait ni de vaincre le Hamas ni de récupérer les otages», précise le communiqué, sans donner d'autres détails.
Source: AFP
Le Hamas accuse Netanyahu de «sacrifier» les otages israéliens pour ses propres «intérêts»
Le Hamas a accusé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de «sacrifier» les otages dans la bande de Gaza au profit de ses «intérêts personnels» et «politiques», selon un communiqué du mouvement islamiste palestinien.
«Les plans de Netanyahu pour intensifier» les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza «confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste», affirme le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés mort, depuis son attaque sanglante le 7 octobre 2023 depuis Gaza en territoire israélien.
Le Hamas réagissait à une interview donnée par Netanyahu jeudi à la chaîne américaine Fox News, au cours de laquelle il a annoncé «l'intention» d'Israël de prendre le contrôle de la totalité de Gaza. Mais «nous ne voulons pas garder» Gaza, «nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Israël veut prendre le contrôle de Gaza mais «pas la gouverner», dit Netanyahu
Benjamin Netanyahu a assuré dans une interview diffusée jeudi sur Fox News qu'Israël «avait l'intention» de prendre le contrôle de la bande de Gaza, mais «pas de la gouverner», alors que les médias israéliens évoquent une possible conquête totale du territoire palestinien.
«Nous en avons l'intention», a répondu le Premier ministre israélien à la question de savoir si son pays comptait prendre le contrôle de la totalité de ce territoire. «Nous ne voulons pas garder (Gaza). Nous voulons mettre en place un périmètre de sécurité, mais ne voulons pas la gouverner», a toutefois ajouté Benjamin Netanyahu.
«Nous voulons passer le relais à des forces arabes qui gouverneront correctement sans nous menacer et en offrant une vie agréable aux habitants de Gaza. Cela n'est pas possible avec le Hamas», a-t-il continué.
Cette interview a été diffusée sur Fox News avant que le Premier ministre israélien ne réunisse jeudi son cabinet de sécurité pour décider des suites de la guerre dans le territoire palestinien, où l'extension attendue des opérations militaires suscite les cris d'alarme des familles d'otages et les réserves du chef d'état-major de l'armée.
Source: AFP
