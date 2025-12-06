Le Hamas prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne, «si l'occupation cesse»

Le Hamas a déclaré samedi être prêt à remettre ses armes dans la bande de Gaza à une autorité palestinienne gouvernant ce territoire, à condition que cesse son occupation par l'armée israélienne.

«Nos armes sont liées à l'existence de l'occupation et de l'agression», a déclaré dans un communiqué Khalil al-Hayya, chef du Hamas pour Gaza et principal négociateur du mouvement islamiste palestinien, qui ajoute: «Si l'occupation prend fin, ces armes seront placées sous l'autorité de l'État.» Interrogé par l'AFP, le bureau de Khalil al-Hayya a précisé qu'il parlait là d'un Etat de Palestine souverain et indépendant.

«Nous acceptons le déploiement de forces de l'ONU en tant que forces de séparation, chargées de surveiller les frontières et de veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza», a ajouté Khalil al-Hayya, signifiant ainsi clairement le refus de son mouvement du déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza qui aurait pour mission de le désarmer.

Source: AFP