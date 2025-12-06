Le Hamas prêt à remettre ses armes à une autorité palestinienne, «si l'occupation cesse»
Le Hamas a déclaré samedi être prêt à remettre ses armes dans la bande de Gaza à une autorité palestinienne gouvernant ce territoire, à condition que cesse son occupation par l'armée israélienne.
«Nos armes sont liées à l'existence de l'occupation et de l'agression», a déclaré dans un communiqué Khalil al-Hayya, chef du Hamas pour Gaza et principal négociateur du mouvement islamiste palestinien, qui ajoute: «Si l'occupation prend fin, ces armes seront placées sous l'autorité de l'État.» Interrogé par l'AFP, le bureau de Khalil al-Hayya a précisé qu'il parlait là d'un Etat de Palestine souverain et indépendant.
«Nous acceptons le déploiement de forces de l'ONU en tant que forces de séparation, chargées de surveiller les frontières et de veiller au respect du cessez-le-feu à Gaza», a ajouté Khalil al-Hayya, signifiant ainsi clairement le refus de son mouvement du déploiement d'une force internationale dans la bande de Gaza qui aurait pour mission de le désarmer.
Source: AFP
Pour Doha, le cessez-le-feu à Gaza est incomplet sans «un retrait total» d'Israël
Le cessez-le-feu dans la bande de Gaza reste incomplet sans un «retrait total» des forces israéliennes du territoire palestinien, a affirmé samedi le premier ministre du Qatar, pays médiateur dans le conflit.
«Nous sommes à un moment critique (...) Nous ne pouvons pas encore considérer qu'il y a un cessez-le-feu, un cessez-le-feu ne peut être complet qu'avec le retrait total des forces israéliennes, (et) un retour de la stabilité à Gaza», a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, lors d'une conférence à Doha.
Un chef de groupe armé présumé soutenu par Israël tué à Gaza
Le dirigeant d'un groupe armé de la bande de Gaza, Yasser Abou Chabab, connu pour son opposition au Hamas et présumé soutenu par Israël, a été tué dans ce territoire palestinien, a annoncé son groupe.
«Les Forces populaires pleurent leur martyr héroïque, Yasser Abou Chabab», a déclaré son groupe dans un communiqué sur Facebook tard dans la soirée jeudi. L'organisation a affirmé que son fondateur avait été tué par balles alors qu'il «tentait de résoudre un différend» impliquant des membres de la famille gazaouie Abou Sanimeh, démentant des "informations trompeuses" imputant sa mort au Hamas.
Dans un communiqué, la famille Abou Sanimeh a revendiqué l'avoir tué, l'accusant de «trahison» pour ses liens supposés avec Israël et menaçant d'un «châtiment sévère (...) ce qu'il reste de son groupe renégat». Le Hamas n'a pas revendiqué le meurtre mais y a vu «l'issue inévitable pour quiconque trahit son peuple» et devient «un outil entre les mains de l'occupation» (Israël, NDLR).
Source: AFP
Netanyahu nomme un proche sans expérience du renseignement à la tête du Mossad
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé jeudi la nomination à la tête du Mossad de son attaché militaire, un général étranger au monde du renseignement. Le général de division Roman Gofman doit succéder à l'actuel chef du service extérieur du renseignement israélien, David Barnea, dont le mandat de cinq ans s'achève en juin 2026, a annoncé le bureau de Netanyahu dans un communiqué.
Après avoir nommé un militaire issu du sionisme religieux à la tête du Shin Bet (Sécurité intérieure) en la personne du général de division David Zini, M. Netanyahu nomme encore un homme proche de ses idées nationalistes à la tête d'un service clef de l'appareil d'Etat.
Il a en commun avec le général Zini de ne pas être issu du service qu'il va diriger, mais sa nomination n'a pas suscité le tollé politique créé par celle du chef du Shin Bet, qui a pris ses fonctions en octobre.
Rare voix discordante, Uri Misgav, éditorialiste du quotidien de gauche Haaretz, a estimé que le général Gofman était "inapte à diriger le Mossad" à cause de son inexpérience dans le domaine du renseignement. Comme pour David Zini, ce qui a joué, c'est «sa loyauté» à Netanyahu, estime-t-il.
Source: AFP
Israël attend la dépouille de son dernier otage à Gaza
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué dans les combats du 7 octobre 2023.
La dépouille de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier agricole âgé de 43 ans au moment de sa mort, a été remise mercredi à Israël par des groupes armés palestiniens, avant d'être identifiée.
Après ce retour, les autorités israéliennes ont promis d'œuvrer «sans relâche» pour obtenir celui du dernier otage mort, le policier Ran Gvili.
Source: AFP
La dépouille de l'avant-dernier otage détenu à Gaza serait un Thaïlandais
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié la dépouille de l'avant-dernier otage qui était détenu à Gaza, un ressortissant thaïlandais.
«A la suite de l'achèvement du processus d'identification, (...) des représentants de l'armée israélienne et du ministère des Affaires étrangères ont informé la famille de Sudthisak Rinthalak que son corps a été rapatrié pour l'inhumation», a-t-elle indiqué sur Telegram.
Sudthisak Rinthalak, citoyen thaïlandais, a été tué le 7 octobre 2023, et son corps a été emporté vers la bande de Gaza où il était détenu par l'organisation du Jihad islamique, selon le communiqué de l'armée israélienne. L'ouvrier agricole avait 42 ans au moment de sa mort, précise-t-il.
Source: AFP
Netanyahu dit qu'il se rendra à New York malgré les menaces de Mamdani
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré mercredi qu'il prévoyait toujours de se rendre à New York malgré les menaces du maire élu Zohran Mamdani de l'arrêter conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale.
«Oui, je viendrai à New York», a déclaré Netanyahu lors d'une interview par vidéo avec le forum Dealbook du New York Times, sans évoquer d'événement ou de date en particulier pour un tel déplacement.
Lorsqu'on lui a demandé s'il chercherait à s'entretenir avec Zohran Mamdani, Benjamin Netanyahu a répondu: «S'il change d'avis et reconnaît notre droit d'exister, cela constituera une bonne occasion d'entamer le dialogue».
Source: AFP
Cinq Palestiniens tués à Gaza dans un raid israélien
Cinq Palestiniens dont deux enfants ont été tués mercredi soir dans le sud de la bande de Gaza lors d'un raid israélien, selon un hôpital local. Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir «frappé un terroriste du Hamas» «en réponse» à des affrontements ayant blessé cinq de ses soldats.
Les ambulances palestiniennes ont récupéré cinq corps, dont ceux de deux enfants âgés de 8 et 10 ans, «et plusieurs blessés, à la suite d'un bombardement israélien», a indiqué dans un communiqué l'hôpital de campagne koweïtien situé dans la zone d'Al-Mawassi, à Khan Younès. Les autres victimes sont âgées de 30, 36 et 46 ans, selon la même source.
Source: AFP
Israël annonce avoir reçu la dépouille d'un otage de Gaza
Israël a annoncé mercredi avoir reçu la dépouille d'un otage par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon un communiqué du bureau du Premier ministre benjamin Netanyahu.
«Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage mort, remis aux force de l'armée et du Shin Bet (sécurité intérieure, NDLR) à l'intérieur de la bande de Gaza», est-il indiqué dans le communiqué.
L'armée israélienne a ensuite précisé que le cercueil, remis par le CICR à des soldats dans la bande de Gaza, avait été transféré en Israël et était en route vers l'Institut national de médecine légale, à Tel-Aviv, pour une autopsie devant permettre d'identifier la dépouille. La branche armée du Hamas avait annoncé plus tôt qu'elle restituerait, avec son allié du Jihad islamique, le corps d'un otage à 17H00 locales (15H00 GMT).
Source: AFP
Le Hamas et le Jihad vont faire parvenir à Israël un nouvel échantillon prélevé sur un corps
Des sources au sein des mouvements palestiniens du Hamas et du Jihad islamique ont affirmé mercredi à l'AFP qu'un nouvel échantillon prélevé sur un corps exhumé dans la bande de Gaza serait transféré dans la journée à Israël.
Les branches armées de ces deux organisations, considérées comme terroristes par de nombreux pays, menaient des recherches à Beit Lahia, dans le nord du territoire palestinien, et ont «trouvé des restes qui appartiennent potentiellement au corps d'un prisonnier israélien», a expliqué la source du Hamas. «Aujourd'hui, un échantillon du corps sera envoyé à la partie israélienne via la Croix-Rouge», a ajouté la source du Jihad islamique. Israël a annoncé plus tôt mercredi que les restes qui lui avaient été remis la veille n'étaient pas ceux d'un des deux otages encore retenus dans la bande de Gaza.
Source: AFP
Israël annonce que la sortie d'habitants de Gaza par l'Egypte sera possible «dans les prochains jours»
Israël a annoncé mercredi que des habitants de la bande de Gaza pourraient quitter le territoire vers l'Egypte «dans les prochains jours», en application d'une mesure prévue par le plan de paix américain pour Gaza.
«Conformément à l'accord de cessez-le-feu et à une directive de l'échelon politique, le passage de Rafah ouvrira dans les prochains jours exclusivement pour la sortie des résidents de la bande de Gaza vers l'Egypte», a indiqué à l'AFP le Cogat, l'organisme du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les Territoires palestiniens.
Le Cogat a précisé que l'ouverture du point de passage se ferait en coordination avec l'Egypte et l'Union européenne. Sollicitée par l'AFP, la responsable de la mission européenne pour ce point de passage n'a pas répondu.
Source: AFP