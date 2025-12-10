Le Hamas se dit prêt à «geler» son armement en échange d'une trêve durable à Gaza
Un dirigeant du Hamas a proposé mercredi de geler l'armement du mouvement, en échange d'une trêve durable à Gaza. Il s'est aussi dit ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix à la frontière du territoire palestinien avec Israël.
Khaled Mechaal, ancien numéro un du mouvement islamiste palestinien, a affirmé dans un entretien à la chaîne qatarie Al Jazeera rejeter «un désarmement total», jugé «inacceptable», tout en indiquant que le mouvement était ouvert à «l'idée d'un gel ou d'un stockage» de son armement pour «garantir qu'il n'y aura pas d'escalade militaire depuis Gaza avec l'occupation».
Le Hamas, a-t-il ajouté, est ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix le long de la frontière de Gaza avec Israël, mais refuse qu'elle opère à l'intérieur du territoire palestinien, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu parrainé par Washington, estimant que cela «s'apparenterait à une occupation».
Source: AFP
Israël rouvre le point de passage avec la Jordanie pour acheminer de l'aide destinée à Gaza
Israël a rouvert mercredi le poste-frontière d'Allenby fermé depuis plus de deux mois, principal point de passage entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, pour le transit de l'aide humanitaire à destination de Gaza, a appris l'AFP de sources israélienne et palestinienne.
Il avait été fermé en septembre après qu'un chauffeur de camion jordanien transportant de l'aide humanitaire vers Gaza y avait ouvert le feu, tuant deux soldats israéliens. Israël avait alors demandé à Amman de suspendre le passage de l'aide à destination de la bande de Gaza.
Le poste d'Allenby, également connu sous le nom de pont du roi Hussein, situé dans la vallée du Jourdain, est le seul permettant aux Palestiniens de Cisjordanie de quitter le territoire sans avoir à passer par Israël, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967.
Source: AFP
Trois blessés en Syrie dans une nouvelle incursion israélienne
Trois personnes ont été blessées mardi par des tirs des forces israéliennes qui ont mené une nouvelle incursion dans le sud de la Syrie, a annoncé la télévision d'Etat syrienne. Pour sa part, l'armée israélienne a fait état d'un «accrochage» avec des «suspects».
Ces violences interviennent après une précédente incursion qui avait fait 13 morts le 28 novembre dans le sud de la Syrie et qui visait, selon l'armée israélienne, un groupe islamiste. Six soldats israéliens avaient également été blessés.
Depuis l'arrivée au pouvoir d'une coalition islamiste il y a près d'un an, Israël a mené des centaines de frappes et conduit plusieurs incursions en Syrie.
Source: AFP
Le Hamas refuse une 2e phase du cessez-le-feu tant qu'Israël poursuit ses violations
Le Hamas a jugé mardi impossible à ce stade de passer à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, au vu des «violations» commises selon lui par Israël, au moment où se multiplient les tractations diplomatiques.
Fruit de fortes pressions américaines, la trêve est entrée en vigueur le 10 octobre. Mais elle reste très fragile, les deux belligérants s'accusant mutuellement et de façon quasi-quotidienne de la violer.
La deuxième étape «ne peut pas commencer» tant qu'Israël «poursuit ses violations de l'accord et se dérobe à ses engagements», a déclaré Hossam Badran, membre du bureau politique du Hamas, dans un entretien avec l'AFP.
Il accuse notamment Israël d'«entraver» l'acheminement de l'aide humanitaire, ajoutant que le mouvement islamiste a demandé aux pays médiateurs de faire «pression» pour que soit respectée la première phase. Peu après, une source sécuritaire israélienne a annoncé à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, la réautorisation à partir de mercredi du transit de l'aide à destination de Gaza en provenance de Jordanie.
Source: AFP
Israël annonce l'ouverture d'un point de passage pour l'aide à Gaza venant de Jordanie
Israël va réautoriser à partir de mercredi le transit de l'aide humanitaire à destination de Gaza à travers le point de passage du pont Allenby, contrôlé par les autorités israéliennes, entre la Jordanie et la Cisjordanie, a indiqué mardi un responsable sécuritaire israélien.
«A partir de demain (mercredi), le transfert de marchandises et d'aide de la Jordanie vers la région de Judée et Samarie (la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, NDLR) ainsi que vers la bande de Gaza sera autorisé via le passage Allenby», a déclaré ce responsable sous le couvert de l'anonymat.
Le passage d'Allenby avait été fermé au transit de l'aide humanitaire à destination de Gaza fin septembre après une attaque commise par un chauffeur de camion d'aide jordanien ayant coûté la vie à deux soldats israéliens du poste-frontière.
Source: AFP
67 journalistes tués depuis un an dans le monde, dont près de la moitié dans la bande de Gaza
67 journalistes ont été tués dans l'exercice ou en raison de leur métier dans le monde en un an, dont près de la moitié dans la bande de Gaza «sous le feu des forces armées israéliennes», accuse Reporters sans frontières dans un bilan publié mardi.
«Le nombre de journalistes tués (du 1er décembre 2024 au 1er décembre 2025, ndlr) est reparti à la hausse» à cause «des pratiques criminelles de forces armées régulières ou non et du crime organisé», estime l'organisation de défense de la liberté de la presse, selon qui «les journalistes ne meurent pas, ils sont tués».
«Voilà où mène la haine des journalistes, voilà où mène l'impunité», a dénoncé la directrice éditoriale de RSF, Anne Bocandé, auprès de l'AFP. Reporters sans frontières avait dénombré 49 journalistes tués en 2023, l'un des chiffres les plus bas des vingt dernières années, mais la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza depuis les attaques meurtrières du Hamas le 7 octobre 2023 a nourri une hausse de ce bilan en 2024 (66 tués, selon un bilan réactualisé) et 2025 (67).
Avec au moins 29 employés de médias tués ces douze derniers mois dans le territoire palestinien pendant qu'ils exerçaient leur métier, «l'armée israélienne est le pire ennemi des journalistes», accuse RSF.
Source: AFP
Deux Palestiniens tués par l'armée en Cisjordanie, selon une source sécuritaire
L'armée israélienne a tué deux Palestiniens accusés de lancer des pierres près de la ville d'Azzoun, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon une source sécuritaire israélienne, le ministère palestinien de la Santé confirmant un décès.
Dimanche soir, l'armée israélienne avait indiqué qu'au cours d'une opération dans la région d'Azzoun, ses soldats avaient tiré en direction de trois «terroristes» qui lançaient des pierres en direction de leurs véhicules.
Un homme a «été éliminé et un autre neutralisé», a déclaré l'armée, ajoutant que le troisième individu avait été «arrêté».
Lundi, une source sécuritaire israélienne a indiqué à l'AFP que la personne présentée comme «neutralisée» était ensuite «morte de ses blessures», tandis que le troisième individu était toujours en détention.
Le ministère de la Santé de l'Autorité palestinienne a de son côté annoncé lundi la mort de Bara Qablan, âgé de 21 ans, «qui a succombé aux blessures» infligées dimanche «par des tirs» de l'armée dans le gouvernorat de Qalqilya, où se trouve la ville d'Azzoun.
Source: AFP
L'UNRWA dénonce la saisie par la police israélienne de biens de l'agence à Jérusalem
Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a dénoncé une intervention lundi au siège de l'agence à Jérusalem-Est de la police israélienne, qui affirme avoir procédé à un «recouvrement de dette», ce que conteste l'agence.
«La police israélienne, accompagnée de responsables municipaux, est entrée de force dans le complexe de l'UNRWA à Jérusalem-Est», emportant «meubles, équipements informatiques et autres biens», a déclaré Philippe Lazzarini sur X. Selon lui, le drapeau de l'ONU a été «remplacé par un drapeau israélien».
«L'action en question est menée par la municipalité de Jérusalem dans le cadre d'une procédure de recouvrement de dette concernant le non-paiement de la taxe municipale», a indiqué à l'AFP la police israélienne, ajoutant être présente «pour sécuriser l'activité de la municipalité».
«Nous n'avons aucune dette envers la municipalité», a dit à l'AFP Jonathan Fowler, porte-parole de l'UNRWA pour les Territoires palestiniens. L'UNRWA «n'est pas tenue de payer ce type de taxes selon le droit international et la législation qu'Israël a adoptée pour appliquer la Convention générale sur les privilèges et immunités de l'ONU», a confirmé à l'AFP Roland Friedrich, directeur de l'UNRWA en Cisjordanie (juridiction dont dépend Jérusalem-Est), fustigeant une mesure «politique».
Selon une convention de 1946, l'ONU et ses biens ne peuvent être soumis à l'impôt des pays hôtes.
Source: AFP
Selon MSF, les conditions pour les soignants restent très difficiles malgré la trêve
Les conditions pour les soignants et leurs patients à Gaza restent très difficiles malgré une fragile trêve depuis octobre dans le petit territoire palestinien, a affirmé le président de l'ONG médicale Médecins sans frontières (MSF) dans un entretien à l'AFP.
«C'est toujours aussi difficile», a déclaré dimanche Javid Abdelmoneim au sujet des conditions dans les hôpitaux de Gaza, soulignant que des «soins en dessous des standards» y étaient prodigués car le volume d'aide acheminé vers Gaza restait insuffisant.
Source: AFP
Le chef de l'armée israélienne affirme que la ligne de démarcation dans Gaza est la «nouvelle frontière»
Le chef d'état-major de l'armée israélienne, Eyal Zamir, a affirmé dimanche que la Ligne jaune de démarcation dans la bande de Gaza était la «nouvelle frontière» avec Israël, selon un communiqué militaire.
S'exprimant dans la bande de Gaza face à des soldats réservistes, le lieutenant-général Zamir a déclaré que «la Ligne jaune constitue une nouvelle frontière – une ligne de défense avancée pour les localités (israéliennes) et une ligne d'attaque», selon ce communiqué.
Les troupes israéliennes sont censées, en vertu de l'accord de trêve avec le Hamas, se retirer par étapes de la bande de Gaza, après un premier retrait à l'intérieur du territoire matérialisé par la Ligne jaune, qui a suivi l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre.
L'armée israélienne dit avoir tué deux Palestiniens après une attaque en Cisjordanie occupée
L'armée israélienne a annoncé dimanche avoir tué deux hommes en Cisjordanie occupée, après une tentative d'attaque à la voiture bélier qui a visé des soldats postés à un checkpoint. L'un des deux hommes tués n'était pas impliqué dans l'attaque, a précisé l'armée sans plus de détails.
Le ministère palestinien de la Santé, basé à Ramallah, a identifié les deux Palestiniens morts comme Ahmad Khalil Al-Rajabi, 17 ans, et Ziad Jabara Abu Dawoud, 55 ans. Selon la radio de l'armée israélienne, ce dernier – identifié par le Croissant-Rouge palestinien comme un agent d'entretien – circulait à bord d'une deuxième voiture.
Des centaines de Palestiniens ont assisté dimanche à Hébron aux funérailles d'Abu Dawoud, dont de nombreux employés municipaux portant des gilets orange. Son père a qualifié la mort de son fils «d'attaque barbare».
Les soldats israéliens «ont ordonné à la voiture de s'arrêter, et elle l'a fait. Il travaillait à côté d'un conteneur à ordures. Ils les ont tous les deux abattus», a déclaré à l'AFP Naiem Abu Dawoud. «Une attaque barbare. Que pourriez-vous attendre d'un ennemi?», a-t-il ajouté.