Le Hamas se dit prêt à «geler» son armement en échange d'une trêve durable à Gaza

Un dirigeant du Hamas a proposé mercredi de geler l'armement du mouvement, en échange d'une trêve durable à Gaza. Il s'est aussi dit ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix à la frontière du territoire palestinien avec Israël.

Khaled Mechaal, ancien numéro un du mouvement islamiste palestinien, a affirmé dans un entretien à la chaîne qatarie Al Jazeera rejeter «un désarmement total», jugé «inacceptable», tout en indiquant que le mouvement était ouvert à «l'idée d'un gel ou d'un stockage» de son armement pour «garantir qu'il n'y aura pas d'escalade militaire depuis Gaza avec l'occupation».

Le Hamas, a-t-il ajouté, est ouvert à la présence d'une force internationale de maintien de la paix le long de la frontière de Gaza avec Israël, mais refuse qu'elle opère à l'intérieur du territoire palestinien, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu parrainé par Washington, estimant que cela «s'apparenterait à une occupation».

Source: AFP