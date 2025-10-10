DE
Tsahal se retire
Un cessez-le-feu est entré en vigueur à Gaza

Le président américain Donald Trump a proposé le 29 septembre 2025 un large plan de paix pour Gaza, soutenu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Une première phase de l'accord a été signée en Egypte par le Hamas et Israël. Suivez notre live.
11:42 heures

Un cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur à Gaza

L'armée israélienne annonce que le cessez-le-feu à Gaza est en vigueur depuis 12h, heure locale. Il doit être suivi dans les 72 heures d'une libération des otages, en application d'un accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas.

«L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à midi locale (11h00 suisses)», a déclaré l'armée. «Depuis midi, les troupes de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages», selon le texte, qui précise que les «troupes du Commandement Sud continueront d'éliminer toute menace immédiate».

Le cessez-le-feu et la libération des otages sont prévues dans un accord, approuvé jeudi après quatre jours de négociations indirectes en Egypte entre le Hamas et Israël, en guerre à Gaza depuis deux ans. L'accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Photo: keystone-sda.ch

Source: ATS

il y a 25 minutes

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir mardi

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, devrait rouvrir le 14 octobre et l'EUBAM, mission de surveillance de l'Union européenne (UE), y sera de nouveau déployée après le cessez-le-feu, a annoncé Rome vendredi.

La mission de surveillance EUBAM, impliquant des forces de police italiennes, espagnoles et françaises, a pour objectif d'assurer une présence neutre et tierce au niveau de ce passage frontalier stratégique. Elle a été redéployée en janvier, avant d'être suspendue en mars.

L'UE a mis en place l'EUBAM en 2005 afin d'aider à surveiller le passage de Rafah, mais la mission a été suspendue deux ans plus tard à la suite de la prise de contrôle de Gaza par le groupe palestinien Hamas.

Source: AFP

il y a 29 minutes

L'armée américaine confirme qu'Israël a achevé la première phase du retrait

L'armée américaine a confirmé vendredi que les forces israéliennes avaient réalisé la première phase de leur retrait de Gaza, conformément à l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Le commandement central de l'armée américaine «a confirmé que les forces armées israéliennes avaient achevé leur retrait sur la ligne jaune à 12h00 heure locale», a indiqué sur X l'émissaire américain Steve Witkoff. «La période de 72 heures pour la libération des otages (israéliens dans la bande de Gaza, ndlr) a commencé.»

Source: AFP

13:39 heures

Israël publie une liste de 250 détenus palestiniens libérables en échange des otages

Israël a publié vendredi une liste de 250 «détenus pour des raisons de sécurité» libérables en échange des otages retenus à Gaza qui doivent être libérés dans le cadre du cessez-le-feu avec le Hamas entré en vigueur à 09h00. 

La liste des détenus, publiée sur le site internet du ministère israélien de la Justice, ne comprend aucun des principaux détenus symboles de la lutte armée palestinienne contre Israël dont le mouvement islamiste palestinien avait transmis les noms aux médiateurs dans l'espoir de leur libération, comme Marwan Barghouthi, Ahmad Saadat, Hassan Salamé ou encore Abbas Al-Sayyed, condamnés à perpétuité en Israël.

Source: AFP

13:35 heures

Berlin veut organiser une conférence avec l'Egypte pour la reconstruction de Gaza

L'Allemagne veut organiser avec l'Egypte une conférence internationale pour la reconstruction de la bande de Gaza, a annoncé vendredi le chancelier Friedrich Merz. L'objectif principal de cette conférence «devrait être de répondre aux besoins les plus urgents, comme la reconstruction de l'approvisionnement en eau, en énergie ainsi qu'en soins médicaux», détaille le dirigeant allemand dans un communiqué. 

Photo: IMAGO/Christian Spicker

L'Allemagne s'engage à fournir 29 millions d'euros supplémentaires d'aide humanitaire et à «aider au soutien médical et psychologique des otages libérés», selon le communiqué.

Berlin est prêt à transporter immédiatement 850 logements temporaires à Gaza, a indiqué une porte-parole du ministère du Développement, lors d'un point presse régulier. Plus de 90%, voire 92% des bâtiments sont fortement endommagés à Gaza, a-t-elle ajouté.

Source: AFP

13:06 heures

Netanyahu déclare que 20 otages sont vivants parmi les 48

Le Premier ministre israélien a déclaré vendredi espérer que son pays pourrait célébrer dès lundi soir «un jour de joie nationale» avec le retour de tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.

Netanyahu a également déclaré que sur les 48 otages (47 enlevés le 7 octobre 2023, et un soldat tué en 2014 dont le Hamas détient la dépouille), 20 étaient vivants et 28 décédés, semblant ainsi confirmer pour la première fois la mort de deux otages (un étudiant népalais et un soldat israélien) dont les autorités israéliennes n'avaient jusque-là pas prononcé le décès.

Source: AFP

10:29 heures

L'armée turque se tient prête à «assumer toute mission» à Gaza

Les forces armées turques se tiennent «prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée» dans le cadre d'un maintien de la paix à Gaza, a annoncé vendredi une source au ministère de la Défense.

«Nos forces armées turques, expérimentées dans l'établissement et le maintien de la paix, sont prêtes à assumer toute tâche qui leur sera confiée», a déclaré ce responsable à la presse en réponse à une question. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi que son pays souhaite participer à tout mécanisme chargé de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.

Photo: IMAGO/Anadolu Agency

Source: AFP

09:57 heures

L'armée israélienne se retire de plusieurs zones à Gaza

Un responsable de la Défense civile de Gaza a annoncé vendredi que les forces israéliennes s'étaient retirées de plusieurs zones de Gaza-ville, dans le nord, et d'autres secteurs dans le sud du territoire.

«Les forces israéliennes se sont retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza», a déclaré Mohammad Al-Moughayyir, le directeur du département de l'aide humanitaire et de la coopération internationale de cette organisation. A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, «les véhicules israéliens se sont retirés des parties sud et centrale de la ville vers les zones est», a-t-il ajouté.

Photo: IMAGO/Xinhua

Après l'annonce du cessez-le-feu à midi, des milliers de déplacés ont pris la route en direction du nord du territoire alors que d'autres sont retournés dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, dans le sud, selon des images de l'AFP.

«Nous rentrons chez nous malgré les destructions, le siège et la douleur. Mais nous remercions Dieu. Nous sommes heureux même si nous retournons dans des ruines sans vie, au moins c'est notre terre. Espérons que la guerre prendra fin définitivement«, a déclaré Amir Abou Iyadeh, un déplacé de 32 ans, à Khan Younès.

Source: AFP

03:45 heures

Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza

Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre.

«Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés», indique-t-il dans un communiqué.

Source: AFP

02:43 heures

Des militaires américains vont «superviser» la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza

Deux cents militaires américains seront mobilisés pour «superviser» et «observer» la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza, a fait savoir un haut responsable américain jeudi sous le couvert de l'anonymat.

Ces militaires auront pour mission de «s'assurer qu'il n'y a pas de violations, d'incursions», et travailleront «probablement» avec des militaires égyptiens, qataris, turcs et émiratis, tout en étant «en contact constant» avec les Israéliens, a-t-il indiqué pendant un échange avec des journalistes, tandis qu'un autre haut responsable a précisé qu'il «n'était pas prévu que des militaires américains entrent dans Gaza».

09.10.2025, 22:06 heures

Trump assure que «personne ne sera contraint à partir» de Gaza

Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que «personne ne serait contraint à partir» de Gaza, répétant une promesse contenue dans son «plan de paix» dont Israël et le Hamas viennent d'approuver une première phase. «Personne ne sera forcé de partir. Non, c'est même le contraire», a-t-il dit dans le Bureau ovale, où il recevait le président finlandais Alexander Stubb.

Source: AFP

