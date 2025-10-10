11:42 heures

Un cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur à Gaza

L'armée israélienne annonce que le cessez-le-feu à Gaza est en vigueur depuis 12h, heure locale. Il doit être suivi dans les 72 heures d'une libération des otages, en application d'un accord conclu avec le mouvement islamiste Hamas.

«L'accord de cessez-le-feu est entré en vigueur à midi locale (11h00 suisses)», a déclaré l'armée. «Depuis midi, les troupes de Tsahal (l'armée israélienne, NDLR) ont commencé à se positionner le long des lignes de redéploiement en préparation de l'accord de cessez-le-feu et du retour des otages», selon le texte, qui précise que les «troupes du Commandement Sud continueront d'éliminer toute menace immédiate».

Le cessez-le-feu et la libération des otages sont prévues dans un accord, approuvé jeudi après quatre jours de négociations indirectes en Egypte entre le Hamas et Israël, en guerre à Gaza depuis deux ans. L'accord est basé sur un plan annoncé fin septembre par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Photo: keystone-sda.ch

Source: ATS