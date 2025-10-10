L'armée israélienne se retire de plusieurs zones à Gaza
Un responsable de la Défense civile de Gaza a annoncé vendredi que les forces israéliennes s'étaient retirées de plusieurs zones de Gaza-ville, dans le nord, et d'autres secteurs dans le sud du territoire.
«Les forces israéliennes se sont retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza», a déclaré Mohammad Al-Moughayyir, le directeur du département de l'aide humanitaire et de la coopération internationale de cette organisation. A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, «les véhicules israéliens se sont retirés des parties sud et centrale de la ville vers les zones est», a-t-il ajouté.
Source: AFP
L'armée turque se tient prête à «assumer toute mission» à Gaza
Les forces armées turques se tiennent «prêtes à assumer toute mission qui leur sera assignée» dans le cadre d'un maintien de la paix à Gaza, a annoncé vendredi une source au ministère de la Défense.
«Nos forces armées turques, expérimentées dans l'établissement et le maintien de la paix, sont prêtes à assumer toute tâche qui leur sera confiée», a déclaré ce responsable à la presse en réponse à une question. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé jeudi que son pays souhaite participer à tout mécanisme chargé de la mise en oeuvre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza.
Source: AFP
Le gouvernement israélien indique avoir approuvé l'accord de libération des otages à Gaza
Le gouvernement israélien a approuvé tôt vendredi un accord visant à la libération de tous les otages retenus à Gaza, vivants ou morts, a annoncé le bureau du Premier ministre.
«Le gouvernement vient d'approuver le cadre pour la libération de tous les otages - qu'ils soient vivants ou décédés», indique-t-il dans un communiqué.
Source: AFP
Des militaires américains vont «superviser» la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza
Deux cents militaires américains seront mobilisés pour «superviser» et «observer» la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza, a fait savoir un haut responsable américain jeudi sous le couvert de l'anonymat.
Ces militaires auront pour mission de «s'assurer qu'il n'y a pas de violations, d'incursions», et travailleront «probablement» avec des militaires égyptiens, qataris, turcs et émiratis, tout en étant «en contact constant» avec les Israéliens, a-t-il indiqué pendant un échange avec des journalistes, tandis qu'un autre haut responsable a précisé qu'il «n'était pas prévu que des militaires américains entrent dans Gaza».
Trump assure que «personne ne sera contraint à partir» de Gaza
Le président américain Donald Trump a assuré jeudi que «personne ne serait contraint à partir» de Gaza, répétant une promesse contenue dans son «plan de paix» dont Israël et le Hamas viennent d'approuver une première phase. «Personne ne sera forcé de partir. Non, c'est même le contraire», a-t-il dit dans le Bureau ovale, où il recevait le président finlandais Alexander Stubb.
Source: AFP
Le président israélien a rencontré les émissaires américains Kushner et Witkoff à Jérusalem
Le président israélien Isaac Herzog a discuté jeudi soir à Jérusalem avec les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff de l'accord «en vue d'assurer le retour des otages et de mettre fin à la guerre» à Gaza, selon un communiqué de la présidence.
«Le président Herzog a exprimé sa profonde gratitude au président [américain Donald] Trump, à Jared Kushner et à Steve Witkoff pour leur rôle central et historique dans le rapatriement [à venir] des otages [...] et leur aide pour tracer une voie vers une nouvelle ère de coopération au Moyen-Orient», indique le texte.
Source: AFP
Un ministre israélien d'extrême droite affirme qu'il votera contre l'accord sur Gaza
Le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir a affirmé jeudi qu'il votera contre l'accord sur Gaza conclu avec le Hamas, sous le parrainage des Etats-Unis, car il prévoit la libération de centaines de prisonniers palestiniens.
«Le cœur de chacun d'entre nous se remplit de joie (...) à l'idée que tous les otages devraient être libérés (...) Cependant, parallèlement à cette joie, il est absolument interdit d'ignorer la question du prix: la libération de milliers de terroristes, dont 250 meurtriers qui devraient être relâchés des prisons, c'est un prix insupportablement lourd à payer», a écrit le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir sur X.
«Je ne peux pas voter en faveur d'un accord qui libère ces terroristes meurtriers, et nous nous y opposerons au sein du gouvernement», a-t-il ajouté. La déclaration a été publiée alors que le cabinet de sécurité israélien votait sur l'accord.
Source: AFP
Des médiateurs du Hamas annoncent la fin de la guerre
Le principal négociateur du Hamas a déclaré jeudi, dans un discours diffusé par la chaîne Al Jazeera, que le mouvement islamiste palestinien avait reçu des garanties des Etats-Unis et d'autres médiateurs selon lesquelles la guerre avec Israël avait pris fin.
«Nous avons reçu des assurances de la part des frères médiateurs et de l'administration américaine, confirmant toutes que la guerre est complètement terminée», a déclaré Khalil al-Hayya, chef de la délégation du Hamas lors des négociations indirectes en Egypte.
Source: AFP
Flottille pour Gaza: la mobilisation continue, selon un militant brésilien
Le militant brésilien Thiago Avila, un des principaux organisateurs de la flottille internationale d'aide pour Gaza, a affirmé jeudi que ce mouvement allait se poursuivre, après l'annonce d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
«Rien n'indique dans les accords de cessez-le-feu que le blocus illégal d'Israël, des Etats-Unis ou de toute autre nation sur Gaza va prendre fin», a-t-il déclaré à des journalistes à son retour au pays.
Source: AFP
L'Egypte appelle Israël à «la désescalade ou à cesser le feu»
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé jeudi Israël à «la désescalade ou à cesser le feu» jusqu'à la signature de l'accord pour ne pas compromettre son «esprit».
«Il est peut-être important que nous fassions également un effort pour convaincre les Israéliens d'une désescalade ou de cesser le feu en attendant la signature de l'accord que nous avons atteint», a déclaré le chef d'Etat égyptien lors d'une rencontre avec l'envoyé américain Steve Witkoff et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump.
Source: AFP
Trump assure qu'il y aura un «désarmement» dans une prochaine phase
Donald Trump a dit jeudi qu'il y aurait «un désarmement» et un «retrait» de troupes dans une prochaine phase de l'accord sur Gaza, tout en déclarant que la priorité était le retour des derniers otages. A ce sujet, le président américain a reconnu que les corps de certains otages seraient «un peu difficiles à trouver», pendant une réunion de son conseil des ministres à la Maison Blanche.
Source: AFP