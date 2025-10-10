il y a 35 minutes

L'armée israélienne se retire de plusieurs zones à Gaza

Un responsable de la Défense civile de Gaza a annoncé vendredi que les forces israéliennes s'étaient retirées de plusieurs zones de Gaza-ville, dans le nord, et d'autres secteurs dans le sud du territoire.

«Les forces israéliennes se sont retirées de plusieurs zones de la ville de Gaza», a déclaré Mohammad Al-Moughayyir, le directeur du département de l'aide humanitaire et de la coopération internationale de cette organisation. A Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, «les véhicules israéliens se sont retirés des parties sud et centrale de la ville vers les zones est», a-t-il ajouté.

Photo: IMAGO/Xinhua

Source: AFP