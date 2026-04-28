Israël tue cinq personnes à Gaza, dont un enfant
Des frappes israéliennes ont tué mardi cinq personnes dans la bande de Gaza, dont un commandant du Hamas et un enfant, ont rapporté des sources dans le territoire palestinien. Une source de sécurité a identifié deux des morts comme étant Iyad al-Shanbari, un commandant du Hamas, et son fils, Salah, sans mentionner les autres personnes tuées.
Si le Hamas n'a pas réagi dans l'immédiat, l'armée israélienne a indiqué avoir «visé un terroriste», précisant qu'elle donnerait davantage de détails ultérieurement.
Un garçon de neuf ans a lui été tué à l'est de Khan Younès (sud), où est survenue une frappe de drone «en même temps que des tirs d'artillerie», selon la Défense civile. L'armée israélienne a affirmé qu'un suspect près de la «ligne jaune», délimitant la zone sous contrôle des troupes israéliennes, s'était approché de soldats, «représentant une menace immédiate».
Source: AFP
La flottille pour Gaza encerclée par l'armée israélienne selon ses organisateurs
Les organisateurs d'une nouvelle flottille de militants propalestiniens souhaitant briser le blocus de Gaza ont affirmé jeudi que leurs bateaux avaient été encerclés par la marine israélienne dans les eaux internationales et que le contact avait été perdu avec certains d'entre eux.
«Des navires militaires israéliens ont illégalement encerclé la flottille dans les eaux internationales et ont lancé des menaces d'enlèvement et de recours à la violence», a déclaré dans un communiqué publié dans la nuit la Flottille mondiale Sumud. «Le contact avec 11 navires a été perdu», a ajouté l'organisation.
Cette flottille est composée de plus de 50 bateaux partis ces dernières semaines de Marseille en France, Barcelone en Espagne et Syracuse en Italie. Ils se trouvent actuellement à l'ouest de la Crète, selon le suivi en direct sur le site de l'organisation.
«Nos bateaux ont été abordés par des vedettes militaires qui se sont identifiées comme d'Israël», a précisé l'organisation sur X, ajoutant que les occupants avaient «pointé des lasers et des armes d'assaut semi-automatiques et ordonné aux participants de se rassembler à l'avant des bateaux et de se mettre à quatre pattes».
Source: AFP
L'eau comme «arme punitive» d'Israël contre les Palestiniens
Les autorités israéliennes utilisent l'accès à l'eau comme une «arme» contre la population de Gaza, en la privant de cette ressource essentielle dans le cadre d'une «campagne punitive collective», dénonce mardi un rapport de Médecins Sans Frontières (MSF).
Entre destruction d'infrastructures et obstacles à l'approvisionnement, «la privation délibérée d'eau infligée aux Palestiniens fait partie intégrante du génocide perpétré par Israël», affirme sans détour MSF dans un communiqué publié avec son rapport intitulé «L'eau comme arme: la destruction et la privation d'eau et d'assainissement par Israël à Gaza.»
Les accusations de génocide à Gaza, qui se sont multipliées au fil de la guerre, sont vivement rejetées par Israël.
Source: AFP
Municipales en Cisjordanie et dans le centre de Gaza: les bureaux de vote ont ouvert
Les Palestiniens ont commencé à voter samedi pour les élections municipales en Cisjordanie, occupée par Israël, et dans une partie de la bande de Gaza, lors du premier scrutin organisé depuis le début de la guerre à Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes en Cisjordanie et dans la région de Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, à 7H00 (4H00 GMT).
Source: AFP
Un adolescent tué par des tirs israéliens à Naplouse
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi la mort d'un adolescent palestinien à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il aurait été tué par des tirs israéliens.
«Youssef Sameh Shtayyeh, âgé de 15 ans, a été tué par des balles de l'occupation (Israël, NDLR) à Naplouse», indique un bref communiqué du ministère de la Santé palestinien. Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué "vérifier" cette information.
Selon Aboud al-Aker, directeur de la communication de la municipalité de Naplouse, six jeeps de l'armée israélienne sont entrées dans la ville dans la matinée.
Les soldats ont parlé à des commerçants du quartier de Rafidia et ont abattu l'adolescent sur la fin de leur incursion, a-t-il déclaré à l'AFP par téléphone, disant ne pas savoir «pourquoi ils ont tiré sur ce gamin en repartant», a-t-il dit.
«Je ne suis pas sûr que quelqu'un ait jeté des pierres» (sur les soldats), a-t-il ajouté. Lorsque des adolescents palestiniens sont tués par des soldats israéliens, l'armée affirme souvent que ses troupes ont ouvert le feu sur des lanceurs de pierres.
Source: AFP
L'Autorité palestinienne annonce qu'un adolescent a été tué par des tirs israéliens
L'Autorité palestinienne a annoncé jeudi la mort d'un adolescent palestinien, tué par des tirs israéliens à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.
«Youssef Sameh Shtayyeh, âgé de 15 ans, a été tué par des balles de l'occupation [Israël, NDLR] à Naplouse», indique un bref communiqué du ministère de la Santé palestinien. Selon la municipalité de la ville, il a été tué au cours d'un raid militaire israélien.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui occupe la Cisjordanie depuis 1967, a indiqué «vérifier» ces informations.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe près d’une mosquée à Gaza, dont trois enfants
Une frappe aérienne israélienne a ciblé un groupe de civils dans le nord de Gaza mercredi soir, faisant cinq morts dont trois enfants, a annoncé l'agence de défense civile du territoire palestinien.
«Cinq Palestiniens, dont trois enfants, ont été tués dans une frappe aérienne israélienne qui a ciblé un groupe de civils près de la mosquée Al-Qassam à Beit Lahia», a souligné l'agence, qui opère comme service de secours sous l'autorité du Hamas, dans un communiqué. «Leurs corps ont été transportés à l'hôpital Al-Shifa de Gaza», a-t-elle précisé, sans indiquer l'âge des enfants. L'hôpital Al-Shifa a confirmé avoir reçu les corps.
L'armée israélienne a indiqué à l'AFP qu'elle vérifiait ces informations. Malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, Gaza reste en proie à des violences quotidiennes, l'armée israélienne et le Hamas s'accusant mutuellement de violer la trêve. Au moins 786 Palestiniens ont été tués depuis le début de la trêve, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont considérés comme fiables par les Nations Unies.
L'armée israélienne a fait état de cinq soldats tués à Gaza depuis le début de la trêve. Les restrictions imposées aux médias et l'accès limité à Gaza ont empêché l'AFP de vérifier de manière indépendante le bilan des victimes ou de couvrir librement les combats. Cette trêve fragile a cependant largement réduit l'intensité du conflit à Gaza, qui a débuté après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.
Source: AFP
Deux personnes, dont un ado, tuées par des colons en Cisjordanie occupée
Le Croissant-Rouge palestinien a annoncé mardi la mort de deux personnes, dont un adolescent, tuées par balles lors d'une attaque de colons israéliens contre un village du centre de la Cisjordanie occupée.
Dans un bref communiqué, le Croissant-Rouge fait état de deux morts «l'un âgé de 13 ans et l'autre de 32 ans, et de quatre blessés par balles réelles lors d'une attaque de colons contre le village d'Al-Moughayer près de Ramallah». «Les blessés ont été transportés à l'hôpital», ajoute le texte.
Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, a indiqué qu'elle se renseignait.
Source: AFP
Trois morts dans une frappe israélienne, selon la Défense civile
Trois personnes ont été tuées par une frappe israélienne dans le sud de la bande de Gaza dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué à l'AFP la Défense civile du territoire palestinien. «Trois personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne à minuit (...) au nord-ouest de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza», a déclaré Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.
Des avions militaires israéliens ont également survolé le sud de la bande de Gaza dans la nuit, ont constaté des journalistes de l'AFP. Le territoire palestinien a été ravagé par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, jour de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien.
La campagne de représailles d'Israël a fait au moins 72'549 morts à Gaza, en majorité des civils, selon un bilan publié samedi par le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. Ce chiffre inclut quelque 770 Palestiniens tués depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu fragile à Gaza le 10 octobre.
Plus de la moitié des victimes, soit près de 38'000 d'entre elles, sont des femmes et des filles, selon l'ONU femmes. Cela représente «en moyenne au moins 47 femmes et filles tuées chaque jour», selon la porte-parole de l'ONU Femmes Sofia Calltorp.
Plus tôt ce mois-ci, deux conducteurs travaillant pour l'Unicef ont été tués par des soldats israéliens dans le nord de la bande de Gaza, selon l'agence onusienne. L'armée israélienne affirme pour sa part qu'au moins cinq de ses soldats ont été tués à Gaza depuis le 10 octobre.
Source: AFP
Blocage d'Ormuz: Macron dénonce une «erreur des deux côtés»
Le président français a dénoncé lundi une «erreur des deux côtés» autour du détroit d'Ormuz, enjeu majeur du conflit au Moyen Orient.
«Il est vraisemblable que suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz (...) les autorités iraniennes ont changé leur position initiale (..) C'est une erreur des deux cotés», a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Gdansk en Pologne.
Source: AFP
Plus de 71 milliards USD nécessaires pour reconstruire Gaza d'ici 2036, selon une évaluation ONU-UE
Les Nations unies et l'Union européenne ont annoncé lundi estimer à 71,4 milliards de dollars les besoins de reconstruction ces dix prochaines années à Gaza, selon une étude menée avec la Banque Mondiale.
«Les dommages, les pertes économiques et les besoins de redressement et de reconstruction à Gaza après 24 mois de conflit» sont estimés à 71,4 mds de dollars, indique un communiqué conjoint, précisant que «26,3 milliards de dollars» seront nécessaires au cours des 18 premiers mois «pour rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures clés et soutenir la reprise économique».