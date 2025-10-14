Israël va rouvrir le point de passage de Rafah vers Gaza

Israël va rouvrir mercredi le point de passage de Rafah
Israël va autoriser mercredi la réouverture du point de passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza pour permettre le transit d'aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN.
Avec cette réouverture, «600 camions d'aide humanitaire vont être acheminés (mercredi) dans la bande de Gaza par l'ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et les pays donateurs», indique le média sur son site internet sans citer de sources.
KAN précise que cette réouverture de Rafah au passage de l'aide, décidée par «l'échelon politique», fait suite à la remise par le Hamas de quatre nouvelles dépouilles d'otages mardi soir dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.
Source: AFP
Les familles confirment l'identification de trois otages israéliens
Trois des quatre dépouilles d'otages israéliens à Gaza rendues mardi soir par le Hamas ont été identifiées, ont indiqué mercredi matin les familles après avoir eu confirmation de l'identification de leur proche par l'Institut médico-légal national.
«C'est avec une immense tristesse et une immense douleur que nous annonçons le retour du corps de notre bien-aimé Ouriel Baruch de la bande de Gaza, après deux longues années de prières, d'espoir et de foi», a indiqué la famille de cet habitant de Jérusalem enlevé le 7 octobre 2023 à la fête techno Nova à l'âge de 35 ans.
Les proches de Tamir Nimrodi et Eitan Levy ont également annoncé leur retour en Israël. Chauffeur de taxi âgé de 53 ans, Eitan Levy avait été tué après avoir déposé une amie au kibboutz Beeri le matin de l'attaque du Hamas. Soldat âgé de 18 ans, Tamir Nimrodi avait lui été capturé dans une base militaire à la frontière de Gaza.
Source: AFP
Malgré la libération des otages vivants, le Hamas tarde à restituer les corps
Bien que tous les otages israéliens encore en vie aient été libérés, le Hamas n’a jusqu’à présent restitué que huit dépouilles. L’accord conclu prévoyait pourtant la remise de 28 corps. D’après plusieurs médias, quatre dépouilles supplémentaires devraient être transférées à la Croix-Rouge ce mercredi.
Le Hamas invoque des difficultés logistiques, expliquant que la recherche des corps dans les ruines de Gaza, après deux ans de guerre, est extrêmement complexe. De son côté, Israël rejette cet argument, dénonçant un prétexte. En réponse, le gouvernement israélien envisage de restreindre l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza et de maintenir la fermeture du point de passage de Rafah avec l’Egypte tant que toutes les dépouilles n’auront pas été restituées.
Les quatre corps remis mardi ont été transférés à la Croix-Rouge, puis accueillis lors d’une brève cérémonie sur une base militaire proche de la frontière avec Gaza. Ils ont ensuite été acheminés vers l’Institut médico-légal de Tel-Aviv pour identification.
Selon «Times of Israel», le processus d’identification pourrait durer jusqu’à deux jours. Le Hamas, pour sa part, n’a pas communiqué l’identité des otages décédés qu’il a remis.
Source: AFP
Quatre nouvelles dépouilles d'otages ont été remises à la Croix-Rouge
L'armée israélienne a indiqué mardi soir que quatre nouvelles dépouilles d'otages encore retenues par le groupe islamiste palestinien Hamas à Gaza avaient été remises à la Croix-Rouge.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, quatre cercueils contenant les dépouilles des otages décédés ont été transférés sous sa garde et sont en route vers l'armée israélienne et le Shin Bet [service israélien de la sécurité intérieure, NDLR] dans la bande de Gaza», a indiqué l'armée dans un communiqué.
Source: AFP
Trump dit que les Etats-Unis «désarmeront» le Hamas s'il ne le fait pas lui-même
«S'ils ne se désarment pas eux-mêmes, nous les désarmerons», a déclaré le président américain Donald Trump mardi à propos du Hamas.
«Cela se passera vite et peut-être violemment», a-t-il encore dit devant la presse à la Maison Blanche, sans donner plus de précisions sur la forme que prendrait une telle opération de désarmement, ni sur le délai qu'il donnait au mouvement islamiste palestinien.
Source: AFP
Le Hamas annonce la restitution de corps d'otages ce mardi
Le Hamas va remettre mardi soir à Israël au moins quatre dépouilles retenues otages dans la bande de Gaza, a indiqué à l'AFP un responsable du mouvement islamiste palestinien sous le couvert de l'anonymat.
Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, «nous avons informé les médiateurs que nous remettrons quatre à six corps de prisonniers israéliens ce soir», a déclaré ce responsable. Une autre source proche de l'équipe de négociation du Hamas a confirmé cette information.
Source: AFP
Trump demande le retour des corps des otages décédés à Gaza, «le travail n'est pas terminé»
Donald Trump a exhorté mardi le Hamas à restituer les corps des otages décédés à Gaza, une étape qu'il juge nécessaire pour passer à la prochaine phase de son plan pour le territoire palestinien.
«Le travail N'EST PAS FINI. LES MORTS N'ONT PAS ETE REMIS COMME PROMIS!», a lancé le président américain sur sa plateforme Truth Social, au lendemain d'un déplacement en Israël et en Egypte lors duquel il avait annoncé, sur un ton triomphaliste, que la «paix» régnait désormais au Moyen-Orient.
Source: AFP
Retour de dépouilles d'otages: Netanyahu espère du nouveau dans «les prochaines heures»
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a dit mardi soir espérer un développement positif «dans les prochaines heures» à propos du retour en Israël de nouvelles dépouilles d'otages retenues à Gaza.
«Je crois que [...] nous recevrons bientôt des nouvelles, espérons-le dans les prochaines heures, concernant le retour d'autres otages tombés», a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée par son bureau. «Nous sommes déterminés à ramener tout le monde», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La télévision du Hamas diffuse une vidéo d'exécution sommaire de «collaborateurs» à Gaza-ville
La télévision du Hamas a publié une vidéo montrant ce qu'elle présente comme l'exécution de huit hommes «collaborateurs» d'Israël en pleine rue à Gaza-ville après le retrait de l'armée israélienne dans le cadre du cessez-le-feu parrainé par les Etats-Unis.
La vidéo, dont l'AFP n'est pas en mesure de déterminer dans l'immédiat l'authenticité, la date de tournage ou le lieu, a été publiée lundi soir sur le canal Telegram d'Al-Aqsa TV accompagnée de cette légende: «La résistance exécute la peine de mort contre un certain nombre de collaborateurs et de hors-la-loi dans la ville de Gaza.»
On y voit huit hommes les mains liées dans le dos et les yeux ou la tête bandés, se faire traîner sur une place, être mis à genoux, et alignés avant de se faire abattre, chacun d'une rafale par des hommes armés postés derrière eux.
Source: AFP
Les restes de l'otage Daniel Peretz restitués lundi ont été identifiés
La principale association israélienne militant pour la libération des otages retenus à Gaza a divulgué mardi soir l'identité de la quatrième personne dont les restes ont été restitués la veille par le Hamas, indiquant qu'il s'agissait de Daniel Peretz.
Israël avait annoncé mardi avoir identifié les quatre dépouilles d'otages rendues lundi par le Hamas comme étant celles de trois Israéliens et d'un étudiant népalais, tous enlevés le 7 Octobre 2023.
Le Forum des familles précise mardi soir que Daniel Peretz est l'un des quatre. Originaire de Yad Binyamin, dans le centre du pays, le capitaine, âgé de 22 ans, a été tué dans l'attaque de son char le 7-Octobre.
Source: AFP
La Défense civile annonce six morts, Israël dit avoir tiré sur des suspects
La Défense civile de Gaza a annoncé mardi la mort de six personnes dans des tirs israéliens lors de deux incidents dans la bande de Gaza pour lesquels l'armée israélienne a dit avoir ouvert le feu sur des suspects s'approchant de ses forces.
Au cinquième jour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, des drones israéliens «ont ouvert le feu sur des civils inspectant leurs maisons à Choujaïya», quartier de l'est de la ville de Gaza, faisant cinq morts, a déclaré à l'AFP Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile, organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien.
Dans un communiqué, l'armée israélienne a déclaré de son côté que ses unités avaient ouvert le feu après avoir identifié «plusieurs suspects» s'approchant de ses troupes après avoir franchi la «ligne jaune», référence à la ligne de repli des forces israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza convenue dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre sous l'égide des Etats-Unis. «Les suspects n'ont pas obéi et ont continué à s'approcher des troupes, qui ont ouvert le feu pour éliminer la menace», a ajouté l'armée israélienne.
Source: AFP