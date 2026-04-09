Israël va établir 34 nouvelles colonies en Cisjordanie

Israël va établir plus de 30 colonies en Cisjordanie

Israël va créer 34 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, selon une ONG et la presse israélienne, qui affirment que le gouvernement israélien a pris cette décision début avril en catimini. «Le cabinet de sécurité a secrètement décidé de créer 34 nouvelles colonies», affirme un rapport de l'ONG anti-colonisation La Paix Maintenant.

Ces 34 nouvelles colonies s'ajouteront aux 68 déjà établies par le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu depuis sa formation fin 2022. Selon la chaîne i24News, dix des 34 nouvelles colonies sont des avant-postes existants qui seront légalisés et 24 autres sont en projet.

Cette décision n'a pas été publiée officiellement et le ministère de la Défense en charge des colonies en Cisjordanie occupée a refusé de répondre à une demande de l'AFP sur le sujet.

Source: AFP