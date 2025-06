AFP Agence France-Presse

La Marine israélienne a intercepté et dérouté lundi le bateau Madleen transportant de l'aide humanitaire pour Gaza qui tentait de rallier le territoire palestinien assiégé. A son bord avaient pris place des militants parmi lesquels la militante écologiste suédoise Greta Thunberg ou l'eurodéputée français Rima Hassan.

Le voilier qui emmenait 12 militants de plusieurs pays (France, Allemagne, Brésil, Turquie, Suède, Espagne et Pays-Bas) était parti d'Italie le 1er juin pour «briser le blocus israélien» de Gaza, en proie à une situation humanitaire désastreuse après plus d'un an et demi.

Au cours de la nuit, la Coalition de la flottille pour la liberté, qui avait affrété le bateau, a indiqué sur Telegram avoir perdu la liaison avec le voilier qui a été «arraisonné» selon elle par l'armée israélienne. «Si vous voyez cette vidéo, nous avons été interceptés et kidnappés dans les eaux internationales», a déclaré Mme Thunberg dans une vidéo préenregistrée partagée par la Coalition de la flottille pour la liberté. Celle-ci a dénoncé une «violation manifeste des lois internationales», assurant que l'arraisonnement s'était déroulé dans les eaux internationales. Israël n'a pas précisé à quel endroit le voilier avait été intercepté.

La Coalition de la flottille pour la liberté, lancée en 2010, est un mouvement international non violent de soutien aux Palestiniens, combinant aide humanitaire et protestation politique contre le blocus de Gaza.

«Piraterie»

Ennemi juré d'Israël, l'Iran a dénoncé comme un acte de «piraterie» l'interception du bateau, condamnée également par le Hamas. Le bateau a été dérouté vers le port d'Ahsdod, grand port commercial du sud d'Israël non loin de Gaza, où les passagers doivent être débarqués, a indiqué le ministère israélien de la Défense.

«Il est prévu que les passagers retournent dans leurs pays», a indiqué pour sa part le ministère israélien des Affaires étrangères dans un communiqué. «Tous les passagers du «yacht selfie» sont sains et saufs. Ils ont reçu des sandwichs et de l'eau. Le spectacle est terminé», a ajouté le ministère sur twitter en postant une vidéo.

Après avoir atteint la côte égyptienne, le bateau s'était approché de Gaza en dépit des mises en garde d'Israël, qui avait donné l'ordre à son armée de l'en empêcher. Les militants avaient appelé sur le réseau social X leurs gouvernements à les protéger. Outre Greta Thunberg, le voilier transporte aussi l'eurodéputée franco-palestinienne de gauche Rima Hassan. L'AFP n'a pu contacter aucune des personnes à bord après l'arraisonnement du Madleen.

«Provocation médiatique»

Le gouvernement israélien a accusé lundi «Greta Thunberg et les autres (d'avoir) essayé de mettre en scène une provocation médiatique dans le seul but de se faire de la publicité». «L'Etat d'Israël ne permettra à personne de briser le blocus maritime de Gaza, dont l'objectif principal est d'empêcher le transfert d'armes au Hamas, une organisation terroriste meurtrière qui détient nos otages et commet des crimes de guerre», a averti dimanche le ministre de la Défense, Israël Katz.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu fait face à une forte pression internationale pour mettre fin à la guerre à, qu'il bombarde quotidiennement, et où, selon l'ONU, la population est menacée de famine du fait du siège imposé par Israël et des fortes limitations sur l'aide humanitaire, selon l'ONU.

En 2010, une flottille internationale de huit cargos transportant près de 700 passagers, partie de Turquie pour tenter de forcer le blocus de Gaza, avait été stoppée par une opération militaire israélienne qui a fait dix morts parmi les militants.

Le Hamas a pris le pouvoir à Gaza en 2007, deux ans après le retrait unilatéral d'Israël de ce territoire qu'il a occupé en 1967. Avant d'assiéger Gaza après le début de la guerre en 2023, Israël imposait depuis 2007 un blocus au territoire pauvre et surpeuplé.