Un navire humanitaire en route vers Gaza, avec à son bord l'eurodéputée Rima Hassan et l'activiste Greta Thunberg, a secouru quatre réfugiés soudanais en mer Méditerranée.

Le bateau pour Gaza avec Rima Hassan et Greta Thunberg porte secours à des réfugiés en mer

Le bateau pour Gaza avec Rima Hassan et Greta Thunberg porte secours à des réfugiés en mer

Greta Thunberg et Rima Hassan sont à bord du Madleen. Photo: Getty Images

En route vers Gaza à bord d'un navire humanitaire en compagnie de l'activiste suédoise Greta Thunberg, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a indiqué jeudi que le bateau avait dévié de son itinéraire pour porter secours en mer à quatre «réfugiés originaires du Soudan».

Echapper aux garde-côtes lybiens

«Quatre personnes se sont jetées en mer au moment de l'intervention de la Garde côtière libyenne, nous avons pu les secourir elles sont avec nous sur notre bateau», a écrit sur les réseaux sociaux l'eurodéputée, photos et vidéos à l'appui, tout en expliquant qu'il s'agissait de «réfugiés originaires du Soudan».

Rima Hassan est à bord, depuis dimanche, d'un voilier de la Coalition de la flottille pour la liberté, parti de Sicile en direction de Gaza pour y apporter de l'aide humanitaire.

Mais jeudi matin, le bateau a «chang(é) de direction» à la suite d'un «appel de détresse», a expliqué l'eurodéputée. Le voilier se trouvait en mer Méditerranée, au sud de la Grèce et au Nord de la Libye et de l'Egypte.

Sur les images publiées par l'élue ainsi que d'autres passagers du navire, on peut en effet voir plusieurs dizaines de personnes regroupées sur une petite embarcation en pleine mer.

Quelques-unes d'entre elles étaient dans l'eau, flottant à l'aide de pneus, au moment où un bateau plus grand, celui de la Garde côtière libyenne selon l'équipage, intervenait à proximité de l'embarcation.

L'embarcation «était en train de couler» et certains «ont sauté dans l'eau», a raconté un autre membre d'équipage sur Instagram, l'activiste brésilien Thiago Avila. «Nous appelons désormais les gardes-côtes grecs à venir et à prendre la responsabilité de les mettre en sécurité», a-t-il ajouté.

Des jours d'errance en mer

Ces personnes «dérivaient sans moteur depuis deux jours, après cinq jours en mer», a indiqué Rima Hassan dans un communiqué, transmis à l'AFP par son mouvement La France insoumise. Elle a estimé leur nombre dans l'embarcation à «près de 40» et assuré que les quatre réfugiés secourus étaient «sains et saufs».

«Cet incident dramatique souligne une fois de plus l'urgence d'une réponse politique européenne respectueuse du droit international et de la Convention sur les réfugiés», a ajouté Mme Hassan. Un peu plus tard dans la journée, elle a indiqué que l'agence européenne des frontières Frontex «vient de passer récupérer les 4 personnes que nous avons secourues».

Dans un communiqué, La France insoumise, disant craindre que le navire soit «intercepté en eaux internationales, avec une possible arrestation de l'équipage», a demandé aux «gouvernements des pays dont sont originaires les membres de l'équipage qu'ils garantissent un passage sûr au navire et la sécurité de son équipage».