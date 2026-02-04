Israël inculpe des militaires pour aide présumée au Hamas

Une dizaine d'Israéliens, dont des militaires, ont été inculpés pour avoir aidé le Hamas à Gaza en 2025 via une vaste contrebande de marchandises. La justice israélienne évoque une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros.

Une dizaine d'Israéliens ont été inculpés dans une vaste affaire de contrebande de diverses marchandises à destination du Hamas palestinien dans la bande de Gaza, à partir de l'été 2025, a annoncé mercredi le ministère de la Justice israélien.

Selon les actes d'inculpation, les marchandises introduites en contrebande comprenaient, «entre autres, des cartons de cigarettes, des iPhone, des batteries, des câbles de communication, des pièces détachées automobiles», pour une valeur équivalant à plusieurs centaines de milliers d'euros, selon le communiqué du ministère. Les inculpations, notamment pour «aide à l'ennemi en temps de guerre», concernent douze personnes et une société, précise le texte.

Arrestations et interrogatoires

La police israélienne et le service de sécurité intérieure israélien (Shin Bet) ont confirmé l'arrestation «de plusieurs citoyens israéliens ainsi que des habitants de la bande de Gaza» dans cette affaire. Les suspects, parmi lesquels des réservistes de l'armée, ont «exploité le cessez-le-feu», entré en vigueur entre Israël et le Hamas en octobre, et «l'acheminement de l'aide humanitaire», soulignent la police et le Shin Bet dans un communiqué commun.

Trois autres suspects sont par ailleurs interrogés dans cette affaire, ont indiqué la police et le Shin Bet. Ils devraient être inculpés prochainement, selon les médias israéliens, qui affirment que Betzalel Zini, le frère du chef du Shin Bet David Zini, se trouve parmi eux.



