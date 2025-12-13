Israël dit avoir tué un haut responsable militaire du Hamas

Au moins 16 personnes décédées à Gaza en 24 heures, après des pluies diluviennes

Au moins 16 personnes sont mortes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, dont trois enfants d'hypothermie, après des pluies diluviennes, a annoncé vendredi la Défense civile du territoire palestinien.

Ces intempéries liées à la tempête Byron balayent depuis mercredi tentes et abris de fortunes, aggravant la détresse des habitants dont la quasi-totalité a été déplacée par plus de deux années de guerre.

Les secours sont intervenus après l'effondrement de 13 maisons «en raison de fortes pluies et de vents violents», selon un communiqué de la Défense civile, qui opère sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas. Trois enfants sont en outre morts d'exposition au froid, d'après la même source.

Source: AFP