Tsahal dit avoir tué quatre «terroristes» à Rafah
L'armée israélienne a dit dimanche avoir tué quatre hommes qualifiés de «terroristes» qui sortaient de tunnels à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. «Dans la nuit, quatre terroristes qui avaient quitté des infrastructures souterraines dans la zone ont été identifiés. Guidées par l'armée de l'air israélienne, les forces ont éliminé les terroristes», a indiqué l'armée dans un communiqué.
L'envoyé spécial américain Steve Witkoff, avait affirmé début novembre que jusqu'à 200 combattants du Hamas seraient bloqués dans des tunnels à Gaza, dans le secteur du territoire palestinien où s'est redéployée l'armée israélienne dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre.
Deux enfants palestiniens tués à Gaza par un drone israélien
Deux garçons palestiniens ont été tués samedi dans une frappe de drone dans le sud de la bande de Gaza selon leur famille et la Défense civile du territoire, l'armée israélienne affirmant avoir tué des suspects représentant une menace.
Les deux frères, âgés de huit et dix ans, allaient chercher du bois pour faire du feu, selon leurs proches. L'armée israélienne a indiqué pour sa part que des soldats israéliens avaient «identifié deux suspects qui avaient franchi la Ligne jaune», qui démarque la zone de laquelle l'armée israélienne s'est retirée à l'issue de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël le 10 octobre.
Selon elle, les suspects «se sont approchés des troupes de Tsahal (l'armée israélienne, ndlr) opérant dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate pour elles». «L'armée de l'air israélienne a éliminé les suspects afin de supprimer la menace», a-t-elle ajouté.
Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, un organisme de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a confirmé à l'AFP que les deux frères avaient été tués vers 08h30 (06h30 GMT) dans une frappe de drone israélienne à Bani Souheila, à l'est de Khan Younès.
Source: AFP
Le Hezbollah estime avoir le «le droit de répondre» à l'assassinat de son chef militaire par Israël
Le Hezbollah «a le droit de répondre» en temps voulu à l'assassinat par Israël de son chef militaire, a déclaré vendredi le dirigeant de la formation libanaise, Naïm Qassem.
L'assassinat de Haitham Ali Tabatabai, tué dimanche dans une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion de la formation pro-iranienne, «est une agression flagrante», a affirmé Naïm Qassem dans un discours diffusé sur la chaine al-Manar du Hezbollah.
«Que l'ennemi israélien et ceux qui sont avec lui le comprennent comme ils veulent (...) Il est de notre droit de répondre, et nous déciderons du moment» de le faire, a-t-il poursuivi.
Source: AFP
Des soldats israéliens filmés tirant sur deux hommes s'étant rendus, l'armée dit examiner «l'incident»
L'armée israélienne a dit jeudi examiner un «incident» après que des membres des forces israéliennes ont été filmés à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, tirant sur deux hommes levant les bras en l'air, semblant se rendre.
L'Autorité palestinienne a annoncé de son côté la mort de deux hommes de 26 et 37 ans par des tirs israéliens à Jénine. Lors d'une opération dans cette ville bastion de groupes armés palestiniens, les forces israéliennes ont encerclé un bâtiment où se trouvaient «des individus recherchés», et «lancé une procédure de reddition», indique un communiqué militaire.
«Les deux suspects sont sortis. Après leur sortie, des tirs ont été dirigés vers les suspects», ajoute l'armée, précisant que «l'incident est en cours d'examen». Des vidéos ayant circulé sur les réseaux sociaux et reprises par des télévisions israéliennes montrent deux hommes avancer vers les forces israéliennes les mains en l'air avant que ne retentissent des tirs et qu'ils s'écroulent à terre. Un journaliste de l'AFP sur place a filmé une partie de la scène
Source: AFP
Tsahal lance une nouvelle opération en Cisjordanie pour «empêcher d'établir des bastions terroristes»
L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle opération contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Des journalistes de l'AFP ont vu des soldats déployés dans la ville et le gouvernorat de Toubas.
Le Croissant-Rouge palestinien n'a fait état d'aucune victime de tirs. Mais selon lui, au moins dix personnes ont été blessées après avoir été battues par des soldats dans la zone. Interrogée par l'AFP sur ces allégations, l'armée israélienne n'a pas répondu.
L'opération a été lancée dans la nuit de mardi à mercredi. Disant agir sur la base de renseignements, l'armée israélienne affirme qu'elle est destinée à empêcher «des tentatives d'établir des bastions terroristes» dans la région. Le déploiement des soldats a été précédé de frappes aériennes, selon un communiqué militaire.
Joint par téléphone, dans la matinée, le gouverneur palestinien de Toubas, Ahmad Assaad a fait état de raids israéliens dans la ville même de Toubas, mais aussi dans les localités de Tammoun, Tayassir et dans le camp de réfugiés palestinien de Faraa.
Source: AFP
Le Hamas assure avoir reçu 15 corps de prisonniers palestiniens
Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas dans la bande de Gaza a déclaré mercredi avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu avec Israël.
«Le ministère de la Santé annonce avoir reçu les corps de 15 martyrs libérés aujourd'hui par l'occupant israélien via le Comité international de la Croix-Rouge, ce qui porte à 345 le nombre total de corps reçus», a déclaré ce ministère dans un communiqué.
Les dépouilles ont été remises en échange de celle de Dror Or, l'un des trois derniers otages décédés retenus dans le territoire palestinien. Son corps a été remis mardi à Israël par des groupes armés, via le CICR.
Source: AFP
Israël confirme avoir reçu les restes d'un des trois derniers otages
Israël a confirmé mercredi avoir reçu la veille l'une des trois dernières dépouilles d'otages retenues dans la bande de Gaza, précisant que les restes remis par les groupes palestiniens Hamas et Jihad islamique étaient ceux d'un Israélien.
«A l'issue du processus d'identification par le Centre national de médecine légale», des représentants de l'armée «ont informé la famille du captif décédé, Dror Or, que leur proche avait été rapatrié en Israël», indique un communiqué du Bureau du Premier ministre israélien.
Chef cuisinier et fromager à la laiterie du kibboutz Beeri, Dror Or avait été tué le 7 octobre 2023 à l'âge de 48 ans lors de l'attaque du Hamas et de ses alliés sur Israël, et son corps emmené à Gaza. Avec la remise de ses restes, deux dépouilles d'otages du 7 octobre restent encore à Gaza : celles d'un Israélien et d'un Thaïlandais.
Source: AFP
L'armée israélienne dit que la Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza
L'armée israélienne a dit mardi que la Croix-Rouge a reçu le corps d'un otage de Gaza, selon un communiqué militaire.
«Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, le cercueil d'un otage décédé a été remis à ses soins, et est en route vers des soldats (israéliens) dans la bande de Gaza», indique un bref communiqué de l'armée israélienne.
Aux termes de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre après plus de deux ans de guerre à Gaza, le Hamas doit encore restituer les dépouilles de trois otages du 7 octobre 2023: deux Israéliens et un Thaïlandais.
Source: AFP
Le corps de l'otage rendu aujourd'hui
Les branches armées du Hamas et du Jihad islamique ont annoncé mardi qu'elles allaient rendre le corps d'un 26e otage mort retenu dans la bande de Gaza à 14h GMT, après qu'Israël a dénoncé leur retard à le faire.
«Les Brigades al-Quds et les Brigades al-Qassam remettront le corps d'un des captifs israéliens, retrouvé au centre de la bande de Gaza», détaille un communiqué conjoint des deux organisations. Peu avant, Israël avait accusé le Jihad islamique de violer le fragile cessez-le-feu à Gaza, en tardant à remettre aux autorités un corps que le groupe avait annoncé avoir localisé lundi.
Source: AFP
Israël accuse le Jihad islamique de violer le cessez-le-feu pour son retard à rendre un corps d'otage à Gaza
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé mardi le Jihad islamique de violer le fragile cessez-le-feu dans la bande de Gaza, en tardant à remettre aux autorités le corps d'un otage du 7-Octobre que ce groupe avait annoncé avoir localisé lundi.
«A la lumière de l'annonce du Jihad islamique concernant la localisation des restes d'un otage décédé, Israël considère comme grave le retard dans sa remise immédiate. Il s'agit d'une nouvelle violation de l'accord» de cessez-le-feu, en vigueur depuis le 10 octobre dans le territoire palestinien, indique un communiqué du bureau du Premier ministre.
Une source au sein du Jihad islamique, ayant requis l'anonymat, a confirmé que le corps appartenait à l'un des trois derniers otages morts encore détenus par les groupes armés dans le territoire.
Un accord fragile
Au début du cessez-le-feu négocié par les Etats-Unis entre Israël et le Hamas, les groupes armés détenaient 20 otages vivants et 28 dépouilles de personnes prises en otage alors qu'elles étaient déjà décédées ou mortes durant leur captivité.
Le Hamas a depuis libéré l'ensemble des otages vivants et remis – plus tard que prévu – les dépouilles de 25 otages morts, conformément aux termes du cessez-le-feu. Il a justifié ces retards par la difficulté à retrouver des corps de personnes décédées sous les décombres laissés par les bombardements israéliens, en l'absence aussi du manque d'engins de déblaiement.
Depuis près d'une semaine, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de ne pas respecter la fragile trêve. De nombreux détails sont restés en suspens après la signature de cessez-le-feu, en particulier concernant le calendrier de la mise en oeuvre des différentes étapes et le déroulé de ces dernières.
Source: AFP