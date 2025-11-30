Tsahal dit avoir tué quatre «terroristes» à Rafah

Deux enfants palestiniens tués à Gaza par un drone israélien

Deux garçons palestiniens ont été tués samedi dans une frappe de drone dans le sud de la bande de Gaza selon leur famille et la Défense civile du territoire, l'armée israélienne affirmant avoir tué des suspects représentant une menace.

Les deux frères, âgés de huit et dix ans, allaient chercher du bois pour faire du feu, selon leurs proches. L'armée israélienne a indiqué pour sa part que des soldats israéliens avaient «identifié deux suspects qui avaient franchi la Ligne jaune», qui démarque la zone de laquelle l'armée israélienne s'est retirée à l'issue de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël le 10 octobre.

Selon elle, les suspects «se sont approchés des troupes de Tsahal (l'armée israélienne, ndlr) opérant dans le sud de la bande de Gaza, constituant une menace immédiate pour elles». «L'armée de l'air israélienne a éliminé les suspects afin de supprimer la menace», a-t-elle ajouté.

Mahmoud Bassal, porte-parole de la Défense civile de Gaza, un organisme de secours opérant sous l'autorité du Hamas, a confirmé à l'AFP que les deux frères avaient été tués vers 08h30 (06h30 GMT) dans une frappe de drone israélienne à Bani Souheila, à l'est de Khan Younès.

Source: AFP