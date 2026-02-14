Le président palestinien accuse Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé samedi à la levée de «tous les obstacles» imposés selon lui par Israël à la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, dans un discours retransmis à l'ouverture du 39e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba.
Le président palestinien a accusé Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre. «Depuis l'annonce du cessez-le-feu et jusqu'à aujourd'hui, plus de 500 Palestiniens ont été tués (dans la bande de Gaza).»
Pour rappel, les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, destiné à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza et endossé en novembre par les Nations unies.
Source: AFP
La Chine se dit opposée à «toute tentative d'annexion» de territoire palestinien
La Chine s'est dite jeudi opposée à «toute tentative d'annexion» de territoire palestinien après l'approbation par Israël dimanche de mesures renforçant considérablement son contrôle sur la Cisjordanie occupée.
«La Chine s'est toujours opposée à la construction de nouvelles colonies dans le territoire palestinien occupé et à toute tentative d'annexion ou d'empiètement sur le territoire palestinien qui sape les fondements de la solution à deux Etats», a dit lors d'un point presse régulier un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.
Israël dit avoir tué un membre du Hamas accusé pour la mort de 16 Israéliens en 2004
Israël a annoncé mercredi avoir tué un responsable de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas, accusé d'avoir organisé deux attentats suicide contre des bus ayant fait 16 morts en Israël il y a plus de vingt ans.
Bassal Hashem Al-Haymouni, «actif depuis 2004 au sein d'une cellule militaire terroriste responsable d'attentats meurtriers en Israël», a été «éliminé la semaine dernière» dans une frappe israélienne dans la bande de Gaza, indique sans plus de précision un communiqué conjoint de l'armée et du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure israélienne.
Le texte présente Haymouni comme le commanditaire ayant envoyé deux kamikazes palestiniens se faire exploser dans des bus à Beersheva (sud d'Israël) le 31 août 2004. Ce double attentat, l'un des plus meurtriers de la Seconde Intifada (le soulèvement palestinien de 2000 à 2005) avait fait 16 morts et plus de 100 blessés. Il avait été revendiqué par le Hamas dans un communiqué distribué à Hébron (sud de la Cisjordanie occupée), ville d'où était originaire Haymouni.
Washington s'oppose à toute annexion de la Cisjordanie
Le président Donald Trump s'oppose à l'annexion de la Cisjordanie et souhaite la stabilité, a déclaré un responsable américain, après qu'Israël a décidé de renforcer son emprise sur les territoires palestiniens occupés.
Les Etats-Unis, principal allié d'Israël, se sont abstenus de toute critique directe après un concert de protestations contre ces décisions qui permettraient également l'expansion des colonies en Cisjordanie.
«Comme le président l'a clairement indiqué, il ne soutient pas l'annexion de la Cisjordanie par Israël», a déclaré lundi soir un responsable de l'administration Trump. «Une Cisjordanie stable garantit la sécurité d'Israël et correspond à l'objectif de cette administration d'instaurer la paix», a ajouté le responsable sous couvert d'anonymat en réponse à une question sur les mesures israéliennes.
Israël affirme avoir tué quatre combattants palestiniens à Rafah
L'armée israélienne a dit lundi avoir tué quatre combattants palestiniens qui sortaient d'un tunnel à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, en tirant vers des soldats israéliens.
«Il y a peu de temps, quatre terroristes armés sont sortis d'un tunnel et ont ouvert le feu en direction de soldats (...) Les troupes ont éliminé les terroristes», a indiqué l'armée dans un communiqué, en dénonçant «une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu» entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.
Le président israélien en visite en Australie pour un hommage aux victimes de l'attentat de Bondi
Le président israélien Isaac Herzog a entamé lundi une visite sous haute sécurité en Australie pour rendre hommage aux victimes de l'attentat antisémite de Bondi et soutenir une communauté juive meurtrie. Face aux appels à manifester lancés par des militants pro-palestiniens, les autorités ont appelé au calme et mobilisé un important dispositif de sécurité à Sydney pour le début de ce déplacement de quatre jours.
Le chef de l'Etat israélien a présenté sa visite comme visant à «exprimer sa solidarité et apporter de la force» à la communauté juive après l'attaque qui a fait 15 morts le 14 décembre. «Nous vaincrons ce mal», a déclaré le chef d'Etat au moment de rendre hommage, sous la pluie, aux victimes de l'attaque.
«Les liens entre les gens de bien, de toutes confessions et de toutes nations, resteront solides face à la terreur, à la violence et à la haine», a soutenu Isaac Herzog après avoir déposé une gerbe sur les lieux de la fusillade. Sajid Akram et son fils Naveed sont accusés d'avoir ouvert le feu sur une foule qui célébrait la fête juive de Hanouka sur l'emblématique plage de Bondi, en périphérie de Sydney. Le premier a été tué par la police tandis que le second a été inculpé pour crimes terroristes et meurtres.
Selon les autorités, leur attentat était inspiré par l'idéologie du groupe jihadiste Etat islamique (EI) mais les deux hommes n'ont pas reçu d'aide extérieure et ne faisaient pas partie d'une organisation terroriste. Parmi les victimes décédées figurent un rescapé de la Shoah de 87 ans, un couple ayant tenté d'arrêter l'un des assaillants ou encore une enfant de 10 ans.
Un membre du Croissant-Rouge palestinien tué à Gaza
Un membre du Croissant-Rouge palestinien (PCRS) a été tué dans une attaque dans la bande de Gaza, alors qu'il oeuvrait à Khan Younès. Mercredi à Genève, la Fédération internationale des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) s'est dite «scandalisée» par ce décès qui a eu lieu dans la journée.
Les travailleurs humanitaires et le personnel médical «doivent être protégés» pour garantir que l'assistance puisse atteindre les personnes qui en ont besoin, affirme l'organisation. Tout comme les civils, rappelle-t-elle.
Depuis le début de l'offensive israélienne en octobre 2023 après le massacre perpétré par le Hamas, plus d'une trentaine de membres du PCRS ont été tués pendant qu'ils acheminaient une aide, ajoute également l'organisation.
La Défense civile annonce un nouveau bilan de 17 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait 17 morts, dont trois enfants, tôt mercredi, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien dans un nouveau bilan.
L'armée israélienne avait indiqué plus tôt avoir mené des frappes «précises» après des tirs contre ses soldats qui ont grièvement blessé un officier.
La Défense civile annonce 9 morts dans des frappes israéliennes
Des frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait neuf morts tôt mercredi, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien, l'armée israélienne indiquant avoir mené des frappes après des tirs contre ses soldats qui ont grièvement blessé un officier.
Neuf personnes, dont trois enfants, ont été tuées et 31 blessées dans les frappes qui ont visé le nord et le sud de Gaza, a indiqué la Défense civile, organisme de premiers secours placé sous l'autorité du Hamas. L'armée israélienne a dit de son côté avoir mené des «frappes précises» après que des «terroristes ont ouvert le feu» sur les soldats.
L'émissaire américain Steve Witkoff rencontre Netanyahu à Jérusalem
L'émissaire américain Steve Witkoff a rencontré mardi à Jérusalem le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a annoncé un responsable israélien, au lendemain de l'ouverture partielle du poste-frontière de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.
Cette nouvelle visite en Israël de l'émissaire de Donald Trump intervient aussi avant des discussions attendues dans la semaine entre les Etats-Unis et l'Iran, ennemi juré d'Israël.
Une source arabe proche du dossier a indiqué à l'AFP que ces discussions, organisées grâce à la médiation de l'Egypte, du Qatar, d'Oman et de la Turquie, auraient «probablement» lieu vendredi en Turquie. Le responsable israélien qui a confirmé mardi à l'AFP la rencontre avec Netanyahu n'a pas fourni de détails sur son contenu.
12 personnes sont passées de Gaza à l'Egypte le premier jour de réouverture de Rafah
Douze personnes, des blessés et leurs accompagnants, sont entrées en Egypte de la bande de Gaza, au premier jour lundi de la réouverture très limitée du passage de Rafah, a déclaré mardi à l'AFP une source à la frontière.
«Cinq blessés et sept accompagnateurs» ont traversé le poste-frontière, a déclaré mardi la source, alors que le nombre maximum de patients de Gaza autorisés à entrer en Egypte avait été limité lundi à 50 avec deux accompagnants chacun, selon trois sources officielles à la frontière égyptienne.
Neuf femmes et trois enfants ont regagné Gaza après avoir reçu des soins en Egypte, a précisé à l'AFP un responsable palestinien à la frontière.
