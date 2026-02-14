Le président palestinien accuse Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a appelé samedi à la levée de «tous les obstacles» imposés selon lui par Israël à la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, dans un discours retransmis à l'ouverture du 39e sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba.

Le président palestinien a accusé Israël de «continuer à violer» l'accord de cessez-le-feu avec le Hamas, entré en vigueur le 10 octobre. «Depuis l'annonce du cessez-le-feu et jusqu'à aujourd'hui, plus de 500 Palestiniens ont été tués (dans la bande de Gaza).»

Pour rappel, les Etats-Unis avaient annoncé à la mi-janvier le passage à la deuxième phase du plan du président américain Donald Trump, destiné à mettre fin définitivement à la guerre à Gaza et endossé en novembre par les Nations unies.

Source: AFP