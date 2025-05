29.05.2025, 22:33 heures

La proposition américaine acceptée par Israël ne plaît pas au Hamas

La proposition américaine de trêve à Gaza à laquelle Washington dit avoir reçu l'assentiment d'Israël «ne répond pas aux demandes de notre peuple», a déclaré jeudi soir à l'AFP Bassem Naïm, un des dirigeants en exil du Hamas.

Le proposition de trêve «ne répond pas aux demandes de notre peuple», estime Bassem Naïm. Photo: keystone-sda.ch

«La réponse de l'occupation [Israël, NDLR] signifie, en essence, la perpétuation de l'occupation, la poursuite des meurtres et de la famine (même pendant la période de trêve temporaire), et ne répond à aucune des demandes de notre peuple, notamment l'arrêt de la guerre et de la famine», a déclaré Bassem Naïm.

Ce dernier a néanmoins ajouté que «la direction du mouvement examin(ait), avec un grand sens de la responsabilité et du patriotisme, la réponse à donner à cette proposition».

Source: AFP