Trump annonce un accord sur le désarmement du Hamas à Gaza

Donald Trump a annoncé jeudi que son Conseil de paix était parvenu à un accord sur le «désarmement complet du Hamas et d'autres groupes armés» à Gaza. «Aujourd'hui, le Conseil de paix a conclu un accord HISTORIQUE pour le DESARMEMENT COMPLET du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. Il s'agit d'une étape monumentale vers une PAIX et une SECURITE durables», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

«Cet accord constitue une étape cruciale pour que Gaza soit enfin dirigée par un nouveau gouvernement palestinien, lequel collaborera étroitement avec le Conseil de paix pour venir en aide au peuple palestinien», s'est-il réjoui. Le républicain a également affirmé qu'Israël quitterait la bande de Gaza une fois le Hamas désarmé.

«A mesure que le désarmement s'achève, les forces israéliennes se retireront et la Force internationale de stabilisation collaborera avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza», a écrit Donald Trump dans la même publication.

Des négociations se tiennent depuis des semaines en Egypte pour mettre en oeuvre la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre dernier et visant à mettre fin définitivement à la guerre dans la bande de Gaza.

Source: AFP