Des fortes pluies inondent des abris de fortune des déplacés palestiniens à Gaza

«Tout a été inondé», lâche Jamil al-Charafi, l'un des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à Gaza qui se réveillent dimanche désemparés après une nouvelle nuit de pluies dans le territoire ravagé par la guerre.

«Nous avons perdu nos couvertures, toute la nourriture est détrempée», raconte à l'AFP cet homme de 47 ans, père de six enfants. «Mes enfants tremblent de froid et de peur.» A Deir al-Balah (centre), Oum Mouïn et ses quatre enfants ont été réveillés en pleine nuit par le déluge. «L'eau était en train d'inonder la tente», explique cette Palestinienne de 34 ans, disant n'avoir «aucun endroit où aller».

Des images de l'AFP, filmées dimanche dans la ville de Gaza, montrent des tentes plantées face à la mer et battues par le vent glacial, des habitants tentant de renforcer les attaches pour éviter que leur abri ne s'envole.

Mi-décembre, Gaza avait déjà connu un épisode de fortes pluies et de froid avec la tempête Byron. Ces intempéries avaient fait au moins 18 morts.

Source: AFP