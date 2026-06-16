LE président Zelensky est arrivé au sommet du G7

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi matin au sommet du G7 à Evian, en France, durant lequel six des sept dirigeants de ce club de pays industrialisés espèrent convaincre Donald Trump de soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Volodymyr Zelensky a été accueilli par son homologue Emmanuel Macron dans les jardins de l'hôtel Royal, au bord du lac Léman, où le sommet s'est ouvert lundi soir. Les huit dirigeants doivent discuter des moyens de relancer des négociations avec Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit en Ukraine.

Source: AFP