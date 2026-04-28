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Inquiétude à Genève
L'important dispositif qui assurera la sécurité du sommet du G7 à Evian

À l’approche du G7 à Evian, l’inquiétude monte à Genève. La préfecture de Haute-Savoie affirme n’avoir reçu aucune demande de manifestation, tandis que les autorités détaillent un dispositif de sécurité renforcé et des restrictions de circulation.
Publié: il y a 25 minutes
Les autorités françaises n'ont reçu aucune demande de manifestation.
Photo: IMAGO/Sportpix
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ATS Agence télégraphique suisse

Alors que l'inquiétude grandit à Genève à l'approche de la tenue du sommet du G7 à Evian (F) en juin, la préfecture de Haute-Savoie a précisé n'avoir reçu de son côté aucune demande d'autorisation de manifestation. Les autorités françaises ont aussi détaillé les mesures pratiques mises en place pour la population à Evian.

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Un courrier de la part de la conseillère d'Etat genevoise Carole-Anne Kast au sujet de l'organisation d'un contre-sommet sur territoire français a été reçu lundi après-midi, a confirmé mardi la chargée de communication de la préfecture. A ce stade, un tel événement n'est pas prévu du côté français.

Mise en place d'une zone rouge

Lors d'une conférence de presse, qui s'est tenue lundi à Annecy, la préfecture a aussi précisé les mesures qui toucheront la population entre le 11 et le 17 juin. Une zone rouge aux abords immédiats des lieux où se tiendront les réunions du G7 seront strictement réservées aux chefs d'Etat ainsi qu'à leurs délégations.

Une zone bleue couvrira un périmètre plus large sur les trois communes accueillant le G7, soit Evian-les-Bains, Neuvecelle et Publier. L'entrée de cette zone sera régulée sur plusieurs points de passage où les forces de l'ordre effectueront des contrôles. La circulation sera libre sous réserve de la présentation d'un pass G7.

Ce document permet aux résidents, aux clients des hôtels, des gîtes et des campings ainsi qu'aux acteurs de la vie économique et sociale d'accéder au périmètre. Ce pass G7, qui se présente sous la forme d'un QR code, est inspiré des dispositifs déjà éprouvés lors des grands événements comme les JO de Paris de 2024.

Débarcadère fermé

Au niveau des déplacements, des itinéraires de substitution sont recommandés pour les usagers qui n’ont pas besoin d’entrer dans la zone bleue. Il est par ailleurs conseillé de reporter tous les déplacements non essentiels pendant la durée du G7.

Le débarcadère d’Evian-les-Bains sera fermé. Les liaisons de la ligne CGN N1 “Evian-Lausanne» seront reportées sur deux points à Thonon-les-Bains et à Lugrin, où un débarcadère a été aménagé spécialement pour la période du G7.

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