DE
FR

L'Italie fait ses adieux à Maria, tuée lors de l'attaque à Aarau
«Sans toi, plus rien n'a de sens»

Une semaine après la fusillade survenue lors de la rave d'Aarau, la victime a été inhumée dans sa ville natale. Sa mère a formulé un souhait inhabituel pour la cérémonie funéraire.
Publié: 17:01 heures
1/7
Les funérailles de Maria S. ont eu lieu ce dimanche à Città Sant'Angelo, dans les Abruzzes.
Photo: DR
BlickMitarbeiter42.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_1062.JPG
Blick_Portrait_2537.JPG
sda-logo.jpeg
Daniel Jung, Qendresa Llugiqi, Nicolas Lurati et ATS Agence télégraphique suisse

De la musique techno et des ballons blancs ont accompagné l’arrivée du cercueil de Maria S.* à la collégiale Saint-Michel de Città Sant’Angelo, dans les Abruzzes. La jeune femme de 22 ans est décédée lors de la fusillade survenue le 29 août pendant une fête de musique techno à Aarau. Plus de 500 personnes ont assisté à ses funérailles.

Le cercueil de Maria a été accueilli solennellement par toute la communauté de la petite ville italienne. Les amis de la jeune fille sont arrivés vêtus d’un t-shirt blanc orné d’une photo de la victime. Le cercueil était recouvert de nombreux pétales de roses blanches.

L'avis de décès publié par la famille est émouvant. Les proches écrivent: «Sans toi, plus rien n'a de sens, mais notre amour pour toi t'atteindra au-delà de l'infini, Nous aimons t'imaginer en train de danser parmi les anges au son de la musique qui faisait tant battre ton cœur… et désormais, chaque note devient éternité! Nous t'aimons plus que tout.»

L'avis de décès de Maria S.
Photo: DR

Le texte est complété par un vers tiré du poème en prose «Desiderata» de Max Ehrmann. L’avis est signé par la mère de Maria, Gulmira Israilova, sa sœur, son frère, son père, ainsi que par ses grands-parents, ses tantes, ses oncles et ses cousins. La famille a mis à la disposition de Blick quelques photos prises à l’église.

A lire aussi
Face aux fusillades, la psychiatrie défend la liberté des patients
Les critiques fusent
Face aux fusillades, la psychiatrie défend la liberté des patients
Pourquoi les secours ont-ils tardé à intervenir à Aarau?
Bloqués par la police?
Après la fusillade d’Aarau, des critiques sur l’arrivée des secours

Maria adorait la musique techno. «Cela avait un effet apaisant sur elle», nous avait confié cette semaine sa mère. La jeune femme avait suivi une formation en hôtellerie en Italie et était venue en Suisse pour une vie meilleure, où elle travaillait notamment dans un food truck. Elle s’était fait tatouer le personnage Hello Kitty, a raconté sa mère, mais elle était en même temps étonnamment mûre pour son âge et s’occupait de tout le monde. Le 26 octobre, Maria aurait fêté son anniversaire. Elle comptait le célébrer en Italie, avec sa mère.

40 coups de feu tirés dans la foule

Un Suisse de 43 ans, originaire du canton du Jura, a tiré plus de 40 coups de feu lors d’une rave party à Schachen, tôt dimanche dernier, tuant la jeune Italienne et blessant six autres personnes.

Le tueur s’est rendu à la police jurassienne à Delémont. Il se trouve actuellement en détention préventive en Argovie. Il souffrirait de troubles psychiques et aurait agi seul, en proie à une folie meurtrière.

* Nom connu 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Présenté par
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Parfaits pour les douces soirées de l'été indien
Les meilleurs vins peu alcoolisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus