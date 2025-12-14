Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accuse le gouvernement australien d'avoir alimenté l'antisémitisme avant la fusillade de Sydney. Il critique la décision de Canberra de reconnaître un État palestinien.

Netanyahu dit que l'Australie «a jeté de l'huile sur le feu»

AFP Agence France-Presse

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé le gouvernement australien d'avoir «jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme» avant la fusillade de dimanche à Sydney au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées lors d'une célébration juive.

«Il y a trois mois, j'ai écrit au premier ministre australien pour lui dire que votre politique jetait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme», a-t-il déclaré, en référence à une lettre envoyée à Anthony Albanese en août après l'annonce par Canberra de sa décision de reconnaître un Etat palestinien.

«L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas», a ajouté M. Netanyahu, lors d'un discours télévisé prononcé à l'occasion d'un événement dans le sud d'Israël.