DE
FR

Fusillade antisémite à Sydney
Netanyahu dit que l'Australie «a jeté de l'huile sur le feu»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accuse le gouvernement australien d'avoir alimenté l'antisémitisme avant la fusillade de Sydney. Il critique la décision de Canberra de reconnaître un État palestinien.
Publié: il y a 9 minutes
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accusé le gouvernement australien d'avoir «jeté de l'huile sur le feu de l'antisémitisme» avant la fusillade de dimanche à Sydney au cours de laquelle 11 personnes ont été tuées lors d'une célébration juive.

«Il y a trois mois, j'ai écrit au premier ministre australien pour lui dire que votre politique jetait de l'huile sur le feu de l'antisémitisme», a-t-il déclaré, en référence à une lettre envoyée à Anthony Albanese en août après l'annonce par Canberra de sa décision de reconnaître un Etat palestinien.

«L'antisémitisme est un cancer qui se propage lorsque les dirigeants restent silencieux et n'agissent pas», a ajouté M. Netanyahu, lors d'un discours télévisé prononcé à l'occasion d'un événement dans le sud d'Israël.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus