Frappes au Moyen-Orient Des milliers de personnes attendent dans les aéroports du monde entier

L'escalade entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis a des répercussions sur toute la région du Golfe, aussi sur des dizaines de milliers de touristes. Beaucoup sont bloqués dans les aéroports, car l'espace aérien au Proche-Orient est en grande partie fermé.