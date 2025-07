L'OMS demande à davantage de pays d'accueillir des patients de Gaza

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à davantage de pays d'accepter d'accueillir des patients de la bande de Gaza, après l'évacuation médicale mercredi vers la Jordanie d'un groupe en majorité composé d'enfants.

«Aujourd'hui, l'OMS a dirigé l'évacuation médicale de 35 patients, principalement des enfants, de Gaza vers la Jordanie, accompagnés de 72 membres de leur famille», a déclaré sur X le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Nous sommes reconnaissants au gouvernement jordanien pour son soutien constant et pour la fourniture de soins spécialisés aux patients gravement malades», a-t-il ajouté.

Photo: keystone-sda.ch

«Plus de 10'000 personnes à Gaza ont toujours besoin d'une évacuation médicale. Nous demandons instamment à d'autres pays d'accepter des patients pour des évacuations médicales - des vies en dépendent. Beaucoup d'autres personnes attendent», a-t-il poursuivi.

Elle estime qu'à Gaza, les raids aériens et le manque de fournitures médicales, d'eau, de nourriture et de carburant ont «virtuellement épuisé»un système de santé qui manquait déjà de ressources, de nombreux hôpitaux étant hors service et d'autres ne fonctionnant que partiellement ou a minima.

Source: AFP