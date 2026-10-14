Une dizaine de coups de feu ont visé dans la nuit de lundi à mardi le dernier étage d’un immeuble à Thonon-les-Bains, près de Genève. Une enquête est ouverte.

«J’ai demandé à mon fils de ne pas sortir sur le balcon»

Toan Izaguirre Journaliste Blick

C’est un nouvel épisode violent aux portes de Genève. Une dizaine de coups de feu ont visé un immeuble du quartier des Harpes, à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), dans la nuit de lundi à mardi, raconte «Le Dauphiné libéré». Les tirs visaient le septième et dernier étage du bâtiment. «Il était un peu plus de 2 heures du matin quand j’ai entendu des détonations. Je me suis réveillé avec quatre policiers en civil sur le palier, ça fait bizarre», raconte un voisin à nos confrères.

Un logement semblait ciblé, mais plusieurs appartements ont été touchés. Une balle a brisé une baie vitrée avant de terminer sa course dans le système d’aération. «J’ai demandé à mon fils de ne pas sortir sur le balcon», témoigne une mère de famille dans les colonnes du quotidien régional.

Toujours selon le quotidien, le tireur aurait agi seul. Après avoir vidé son chargeur, il aurait lancé une insulte avant de prendre la fuite. Vers 3h du matin, la police criminelle a procédé aux premiers relevés. Des douilles ont été retrouvées près de garages, et plusieurs habitants ont été entendus mardi. Une enquête aurait été ouverte et confiée au commissariat de la circonscription du Léman. Le parquet de Thonon n’a pour l’heure rien communiqué sur ces coups de feu.

Faute d’information officielle, une hypothèse circule dans le quartier: celle d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants. Un riverain cité par «Le Dauphiné libéré» évoque de nombreuses allées et venues chez un voisin depuis environ un an et demi.