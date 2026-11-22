Des échanges racistes entre élèves officiers d’une école de police de Seine-et-Marne ont conduit la direction de la police nationale à saisir la justice. Une enquête administrative a aussi été menée et des sanctions proposées.

Scandale en France après un salut nazi dans une école de police

Scandale en France après un salut nazi dans une école de police

AFP Agence France-Presse

La direction générale de la police nationale (DGPN) a saisi la justice au sujet de la diffusion de caricatures, de messages racistes ou d’une photo de salut nazi dans des conversations entre élèves officiers d’une école de police, en Seine-et-Marne, a-t-on appris de source proche du dossier, comme l’a révélé «Le Parisien».

La justice a été saisie par un signalement adressé au parquet de Fontainebleau, sur la base de l’article 40 du Code de procédure pénale. Une enquête administrative a été menée et des sanctions proposées, a également assuré cette source.

«Le Parisien» a publié dimanche une enquête intitulée «Salut nazi, racisme, harcèlement, photo d’enfant nu... Quand la promotion de futurs officiers de police dérape». S’appuyant sur des témoignages anonymes de différents élèves et sur des captures d’écran, l’article détaille les attitudes et propos de certains futurs officiers, formés à l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP) à Cannes-Ecluse.

Exemplaire de «Mein Kampf»

Des élèves ont constaté qu’«un petit groupe d’apprentis officiers» y postait des éléments choquants, dans des échanges privés, sur des fils de discussion WhatsApp ou Instagram de la promotion.

Sur l’une des captures d’écran publiées apparaît un mannequin, vêtu d’une tenue d’officier allemand, le bras tendu comme pour effectuer un salut nazi. Il aurait alors été installé dans le bureau des élèves de l’école. «Plusieurs élèves ont même reçu au format PDF le livre «Mein Kampf» d’Adolf Hitler», écrit le journal, citant un témoignage.

Absence de sanctions

Sont notamment détaillés des propos injurieux envers un futur officier d’origine maghrébine, des photos xénophobes ou antisémites, ou encore du harcèlement à travers «un photomontage d’un enfant nu avec un gros sexe» identifiant un camarade.

«Le Parisien» assure que «la hiérarchie, informée dès cet été, n’a pris aucune sanction jusque-là». Le parquet de Fontainebleau, contacté dimanche, n’a pas communiqué dans l’immédiat.