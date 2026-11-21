Trois policiers ont été condamnés à Paris à un à deux ans de prison ferme pour l'agression raciste du producteur Michel Zecler en 2020, relançant le débat sur le racisme dans la police.

ATS Agence télégraphique suisse

Au terme de deux semaines de procès intense et éprouvant, la cour criminelle de Paris a condamné vendredi soir trois policiers à des peines d'un à deux ans de prison ferme, pour l'agression il y a presque six ans jour pour jour du producteur noir Michel Zecler. La circonstance de racisme à son encontre a été retenue.

Cette affaire, l'une des plus emblématiques des cas de violences policières en France, avait choqué et relancé le débat sur les violences et le racisme dans la police et avait à l'époque fait réagir y compris au sommet de l'Etat, le président Emmanuel Macron parlant de «honte».