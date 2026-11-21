Le parquet de Paris enquête sur deux policiers accusés de violences contre deux jeunes manifestants le 31 octobre, dont un pour agression sexuelle. Les plaignants décrivent des actes brutaux et humiliants.

En bref En France, deux policiers font l'objet d'une enquête pour violences envers deux manifestants le 31 octobre à Paris, l'un étant également accusé d'agression sexuelle

Les plaignants accusent les policiers de violences physiques et humiliations, notamment l'un d'entre eux qui aurait subi des sévices sexuels et des insultes dans un fourgon.

Une enquête de l’Inspection générale de la police (IGPN) a été ouverte et les plaignants ont été entendus mi-novembre.

AFP Agence France-Presse

Une enquête a été ouverte en France visant deux policiers pour des violences sur deux jeunes hommes, qui manifestaient le 31 octobre à Paris, et aussi pour l'un d'entre eux pour agression sexuelle, a indiqué samedi le parquet, sollicité par l'AFP. Depuis le début du vaste mouvement de mobilisation sociale, il y a deux mois, des dizaines de manifestants ont été gravement blessés par les forces de l'ordre.

Observateurs indépendants et défenseurs des droits humains dénoncent un niveau de répression «injustifiable» et «disproportionné» de la part des forces de l'ordre, qui a «consterné» jusqu'aux rapporteurs de l'ONU.

Les deux jeunes hommes ont porté plainte le 4 novembre pour dénoncer les conditions de leur interpellation. Ils sont accusés d'avoir frappé, chacun, un policier et seront jugés pour violences, ce qu'ils contestent.

«T'es ma petite pute»

Léo (prénom modifié), à qui il est reproché d'avoir cassé des dents d'un policier en lui donnant un coup de poing, avait raconté sa version des faits à l'AFP. Alors qu'il manifestait contre la vie chère, Léo affirme avoir «eu peur pour (sa) vie» quand il s'est retrouvé encerclé par des effectifs «de la BRAV-M» (Brigade de répression de l'action violente motorisée).

Léo se souvient d'avoir «été percuté par quelqu'un qui courait dans (sa) direction». Ensuite, «on me dit qu'un policier a eu une dent cassée». Lors de son interpellation, un policier lui «saisit les parties génitales» et «serre avec force ses testicules et son pénis» en l'insultant : «T'es ma petite pute», «On va te défoncer», «Tu vas voir, ça va être fun, y a pas de caméra dans la bagnole», selon des éléments de sa plainte dont l'AFP a eu connaissance.

Léo raconte avoir vomi de douleur lors du transport au commissariat, après qu'un policier lui a frappé la tête contre la paroi du véhicule. Dans ce même fourgon, se trouvait le second plaignant. A leur arrivée au commissariat parisien, les deux hommes sont «balayés au sol», prenant de nombreux coups, affirme Léo.

Plaignants entendus par l'IGPN

Concernant Léo, le parquet a indiqué enquêter «pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours» et pour «agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction».

Le second plaignant a par ailleurs décrit un interrogatoire violent «entièrement nu», d'après sa plainte dont l'AFP a eu connaissance. «T'as mis la patate au collègue?», lui demande un policier, avant que ce fonctionnaire ne lui «coupe le souffle» par un coup dans le foie. «Respire ou on t'encule», lui a asséné un policier, toujours selon son récit.

Le parquet a indiqué enquêter «pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours». Les plaignants ont été entendus mi-novembre par l'Inspection générale de la police (IGPN), d'après des sources proches du dossier.