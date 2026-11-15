Une équipe de BFMTV a été violemment agressée samedi à Lyon pendant une manifestation. La police a dû intervenir pour les protéger. La chaîne dénonce des attaques mettant en danger la liberté de la presse.

AFP Agence France-Presse

Une équipe de BFMTV a été violemment agressée par des manifestants en marge du cortège lyonnais samedi lors de l'acte V du mouvement social. La police a du intervenir pour les «protéger», a indiqué la préfecture du Rhône. Interrogé par l'AFP, le parquet de Lyon a répondu dimanche matin qu'aucune interpellation n'avait eu lieu à ce stade dans ce dossier.

Samedi soir, dans son bilan national, le ministère de l'Intérieur annonçait qu'un des auteurs présumés avait été interpellé. Dimanche, une source policière a précisé à l'AFP que cette interpellation concernait en réalité «une action concomitante» à l'agression, avec «dégradation d'une caméra de vidéosurveillance».

L'équipe de télévision était composée de deux journalistes et deux agents de sécurité. Des manifestants «se sont jetés sur eux», c'était «très violent, avec une volonté de lynchage», déclenchant «un bond offensif des CRS pour aller les protéger», a expliqué à l'AFP la préfecture.

«Ça a été très très fort, l'un d'entre eux s'est pris plusieurs coups. Sa caméra a été jetée par terre, cassée et après ils l'ont récupérée et volée. Et lui, il était sous le choc», a raconté à l'AFP un pigiste indépendant, témoin de la scène. «J'ai dû moi-même enlever mon badge presse, sinon je me serais fait aussi lyncher», a ajouté ce témoin qui publie des vidéos sous le nom de «Medave Prod» sur les réseaux sociaux et dit avoir reçu, lui, «deux pierres dans le pied».

«Liberté de presse»

«La direction de BFMTV condamne fermement ces attaques physiques et mises en cause de ses équipes», a réagi la chaîne auprès de l'AFP. «Ces comportements sont inacceptables, mettant en danger les journalistes dans l'exercice de leur métier», a-t-elle ajouté, précisant qu'elle s'associera aux dépôts de plainte des journalistes.

Dans un tweet, le préfet Étienne Guyot a condamné «avec la plus grande fermeté» ces agressions, rappelant que «la liberté de la presse et le droit d'informer sont des piliers fondamentaux de notre démocratie».

La manifestation lyonnaise pour le climat, le droit des enfants et la jeunesse a réuni 8000 personnes samedi, selon les autorités. Si l'ambiance était calme dans la grande majorité du cortège, des tensions sont rapidement apparues à sa tête, avec des tirs de mortiers par des manifestants et des tirs de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Une barricade a aussi été mise en place puis incendiée peu avant l'agression des journalistes.

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a recensé récemment plus de 70 cas de journalistes entravés dans leur couverture des manifestations en France ces dernières semaines, avec 44 faits de violences physiques, dont 29 commis par les forces de l'ordre.

Les chaînes d'information ont été particulièrement exposées à la vindicte des manifestants après avoir été accusées de complaisance à l'égard de l'extrême droite, ce qu'elles réfutent. «Je n'ai jamais vu un climat d'une nature aussi inflammable, violente, brutale et clivée à six mois d'une élection présidentielle», a récemment déclaré à l'AFP Fabien Namias, directeur de BFMTV.