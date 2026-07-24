Repère du monde artistique et médiatique français, le Cap Ferret a dû être évacué en raison des incendies. Ce coin balnéaire le plus chic de France est désormais en grand danger à cause du réchauffement climatique.

Richard Werly Journaliste Blick

Souvenez-vous de ce film. Dans «Les Petits Mouchoirs», sorti en 2010, les acteurs François Cluzet, Marion Cotillard et Gilles Lellouche vont et viennent dans leur maison de vacances idéale du Cap Ferret. Un cadre idyllique. Une maison en bois entourée de pins, avec une vue imprenable sur l'océan Atlantique. Un style élégant, avec des matériaux naturels, typique de l'architecture du bassin d'Arcachon.

Et surtout un emplacement: le quartier des «44 Hectares», présenté alors par la production comme «un espace préservé et sauvage situé à la pointe du Cap, entre océan et bassin. Les cinq cabanes de bois qui le composent ne sont pas sans rappeler les villages d'ostréiculteurs qui font la particularité du bassin d'Arcachon: un vrai village miniature». De quoi attirer, depuis, une foule de vacanciers, de résidents et d'investisseurs parisiens lassés de Saint-Tropez, de Cannes ou de Biarritz!

Fini Saint-Tropez

C'est cette station balnéaire idéale qui est en train de brûler, et que les autorités ont dû faire évacuer en pleine nuit pour fuir les flammes. Trop dangereux. Trop propice à une propagation incontrôlée des incendies qui se sont déclarés en Gironde, et tout autour du bassin d'Arcachon, un trésor pour l'ostréiculture, l'élevage des huîtres. Trente-cinq mille personnes ont été évacuées en deux jours.



Toute la nuit de jeudi à vendredi, des policiers et des gendarmes ont patrouillé, en voiture, à pied ou à moto, frappant aux portes pour s'assurer que l'ensemble des résidents avait bien quitté les lieux. D'un côté, une route terrestre d'évacuation, bondée compte tenu du nombre de véhicules. De l'autre, la possibilité d'être transbordé par mer, sur des bateaux de plaisance transformés en navires de la dernière chance. Des alertes qui pleuvent sur les téléphones portables. La nécessité de n'emporter que le strict nécessaire.

Cette tragédie du Cap Ferret illustre la collision entre deux agendas. D'une part, l'agenda immobilier et touristique dans une zone naturelle jusque-là préservée et éloignée des stations balnéaires les plus populaires de France. Dans cette presqu'île située à 70 kilomètres de Bordeaux, ville reliée à Paris par le TGV en deux heures, le prix moyen au mètre carré a bondi de 50 à 70 % au cours des dix dernières années, et les villas situées sur la façade maritime ont vu leur valeur doubler, voire tripler.

Jackpot foncier

Un jackpot foncier qui n'a pas pris en compte l'autre agenda: celui de la nature. Une forêt de pins parfois mal entretenue. La prolifération des activités humaines et du risque de départ de feu. L'un des incendies contre lequel luttent les pompiers aurait été provoqué par la réparation d'un câble électrique. A la différence du Var, où un homme suspecté d'avoir déclenché le feu est actuellement recherché, l'incendie de la presqu'île serait le résultat d'une étincelle provoquée par un engin de débroussaillage qui intervenait sous une ligne électrique, au milieu des pinèdes, sur la commune de Saumos.

Et maintenant? L'attente angoissée après l'évacuation. Mais aussi beaucoup d'interrogations sur l'avenir du tourisme haut de gamme au Cap Ferret. De nombreux projets d'aménagement sont en cours sur le bassin d'Arcachon et au Pyla. «L'enjeu n'est pas de reproduire un style, mais de retrouver une sensation: celle d'un lieu fluide, lumineux, où chaque élément trouve sa place avec justesse. Cela passe par un travail précis sur les volumes, les matières, les teintes, mais aussi sur le mobilier et les détails, pour créer un ensemble cohérent et durable dans le temps», vantait récemment la brochure d'un agent immobilier du secteur. Le feu est passé par là. Les Petits Mouchoirs vont devoir sécher beaucoup de larmes au Cap Ferret.